Вместо карточки платочек. Футбольный арбитр красиво разыграл игрока

Судья достаёт из широких штанин…

Футболисты часто пытаются обмануть судей, где-то схитрить, где-то применить неиспользованный актёрский талант. Но бывает и по-другому. Во время матча в Косово два игрока из разных команд немного повздорили, и арбитр подозвал одного из них к себе, чтобы провести воспитательную беседу и, как были уверены абсолютны все, показать карточку. Зачем ещё он бы полез в задний карман своих шорт?

Но судья обманул всех. И в первую очередь игрока, который уже готовился получить предупреждение. Он потянулся в карман и элегантно достал… обычный платок, которым вытер пот с лица. Реакция футболиста была бесценна. Переход от небольшого испуга и смирения с наказанием к широченной улыбке и восторженным аплодисментам – это было впечатляюще.



Несколько слов о том, кто был в главных ролях. Судью-шутника зовут Генц Нуза, и он судил, к примеру, матч Лиги наций между Украиной и Турцией в ноябре 2018 года, то есть является арбитром высокого уровня. Опытного футболиста зовут Мухаррем Саити, ему 54 года, и сейчас он является ассистентом главного тренера сборной Косово. Его дебют за сборную в качестве игрока состоялся в 1993 году в матче с Албанией.

Что это был за матч?

Игра состоялась на этой неделе в столице Косово Приштине и носила благотворительный характер. Она была приурочена к 20-й годовщине независимости страны и её отделения от Республики Югославии и Сербии после вооружённого конфликта. Все вырученные от матча средства пошли на помощь нуждающимся семьям Косово.

В матче приняли участие несколько очень известных футболистов. Капитаном одной из команд был полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака, который вырос в косово-албанской семье. Капитаном другой команды был игрок бременского «Вердера» Милот Рашица.

Зачем футболисту «Арсенала» целовали ноги?

Во время этой встречи случился ещё один любопытный эпизод. На 67-й минуте на поле выбежал болельщик, который начал кланяться в ноги Джаке, а потом и вовсе целовать их. Сам футболист на удивление спокойно отреагировал на это и даже не дёрнулся. Хотя сложно сказать, какая реакция могла бы считаться адекватной в такой ситуации.

Фанаты «Арсенала», не все из которых хорошо относятся к Граниту, принялись активно шутить в социальных сетях по этому поводу. «Наверное, это был болельщик другой команды», «Я бы на месте фаната откусил ему ногу», «Сам Джака заплатил ему за это» — это лишь некоторые из них.

Вот так бывает, что матч, который должен был пройти тихо и спокойно, стал одним из самых обсуждаемых на этой неделе.