Грузинский футбол протестует против России. Самим не смешно?

Спорт без политики? Не слышали

Лозунг «Спорт вне политики» в очередной раз был уничтожен суровой реальностью. Массовые протесты в Грузии не обошли стороной и футбольную часть страны. Игроки сразу нескольких клубов вышли на матчи чемпионата Грузии в футболках, на которых они предельно чётко выразили своё отношение к происходящему в стране и влиянию со стороны России.



Футболистов, выступающих в местном чемпионате, поддержали грузинские спортсмены, проживающие за рубежом. Никто не стеснялся в выражениях и открыто обвинил Россию в оккупации грузинских территорий.

«Ночь Гаврилова»

Формальным поводов для массовых протестов и беспорядков в Грузии стало выступление депутата Госдумы от партии КПРФ Сергея Гаврилова. Местных жителей возмутило не столько то, что говорил Гаврилов, сколько то, что он открыл сессию генеральной ассамблеи с места, предназначенного для спикера парламента. И вообще всё это организовано именно грузинскими властями.



Протестующие потребовали немедленной отставки правительства, была даже предпринята попытка штурма здания парламента. В итоге спикер парламента Ираклий Кобахидзе ушёл в отставку. Грузинские футболисты тоже отреагировали быстро.

«Россия – оккупант»

Футболисты «Торпедо» Кутаиси вышли на матч 19-го тура чемпионата Грузии на поле стадиона имени 26 мая в Цхалтубо в майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии. Среди игроков клубов был и россиянин с грузинскими корнями Нодар Кавтарадзе, который является воспитанником московского «Локомотива» и выступал в России также за «Тюмень», тверскую «Волгу», «Дружбу» и «Росич».



Похожий случай произошёл в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи-2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Футболисты обоих клубов вышли на игру в белых футболках с антироссийскими надписями.

«80 процентов Витесса тоже оккупировано русскими»

Их поддержал и игрок, выступающий в Северной Америке в MLS за клуб «Сан-Хосе». Гурам Кашия был безапелляционен.



«20 процентов территории моей страны оккупировано Россией. Я близко к сердцу воспринимаю события, происходящие сейчас в Тбилиси. Желаю всем, кто получил ранения, скорейшего выздоровления».

Говоря о 20 процентах оккупированной территории, Гурам, очевидно, имеет в виду Абхазию и Южную Осетию. После известных событий августа 2008 года, когда произошёл конфликт между Грузией и Абхазией с Южной Осетией, Россия выступила на стороне последних. И впоследствии признала их независимость. Остальной мир за исключением нескольких стран отказался это делать.



Интересно, что Кашия большую часть своей карьеры провёл в голландском «Витессе» (более 8 лет) и ушёл из клуба по окочании прошлого сезона. Как раз когда в команду пришёл российский специалист Леонид Слуцкий. В комментариях к посту Гурама очень много болельщиков «Витесса», которые шутят, что «целых 80 процентов их клуба тоже оккупировано русскими». Ведь помимо Слуцкого там работают братья Березуцкие, Олег Яровинский, а владельцем является Валерий Ойф.