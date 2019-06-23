Грузинские футболисты вышли на матчи в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки нескольких грузинских футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в майках с антироссийскими лозунгами, выразив таким образом отношение к РФ после недавних событий в Тбилиси, сообщает «Грузия Online».
Футболисты «Торпедо» из Кутаиси появились на поле стадиона им. 26 мая в Цхалтубо в чёрных майках с надписями, утверждающими, что Россия оккупировала часть территории Грузии.
Похожий случай был зафиксирован в Тбилиси на стадионе «Михаил Месхи — 2», где «Локомотив» принимал «Рустави». Игроки обеих команд вышли встречу в белых футболках с антироссийскими надписями.
Отношения Москвы и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков в грузинской столице, поводом для которых стал визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия.
- 23 июня 2019
-
13:02
-
13:00
-
12:38
-
12:32
-
12:18
-
11:59
-
11:42
-
11:26
-
11:15
-
10:47
-
10:44
-
10:21
-
10:18
-
10:07
-
09:53
-
09:39
-
09:26
-
09:15
-
09:08
-
08:37
-
06:55
-
06:30
-
06:03
-
05:47
-
05:20
-
04:57
-
04:39
-
03:37
-
03:13
-
03:01
-
02:42
-
02:05
-
01:49
-
01:04
-
00:58