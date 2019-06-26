«Ньюкасл» ждут тяжёлые времена. Бенитес был его спасителем

Майк Эшли давно известен как главный скряга английского футбола. Он тратит копейки на развитие своего клуба: это касается и трансферов, и модернизации тренировочных полей, и использования новых технологий, и обновления персонала.

В сезоне-2018/19 только «Тоттенхэм» и «Уотфорд» ушли в меньший минус по трансферам, чем «Ньюкасл»; перед сезоном-2017/18 оба новичка АПЛ, «Брайтон» и «Хаддерсфилд», потратили больше, чем вышедшая вместе с ними в высшую лигу команда Бенитеса. Трансферный рекорд «Ньюкасла» – Мигель Альмирон, за которого Эшли нехотя отдал жалкие для АПЛ 21 млн фунтов. Интересно, что Бенитес просил подписать парагвайца ещё в ноябре, но прижимистый владелец взял Альмирона лишь под самый конец трансферного окна – он хотел сэкономить 6 млн фунтов. Рафа недосчитался нового игрока в самый напряжённый период в сезоне.

«Ньюкасл» объявил об уходе Бенитеса

Эшли довольно давно надоело владеть футбольным клубом, но слить «Ньюкасл» было некому. Миллиардер не стал отдавать команду за бесценок, когда та вылетела в Чемпионшип, но уже после возвращения «сорок» в высший дивизион вновь задумался о продаже. Зимой 2018-го Эшли поступило предложение, но переговоры сорвались из-за жадности владельца: Скрудж Макдак от мира футбола ждал условия нового телеконтракта АПЛ, надеясь, что он окажется ещё более выгодным, чем предыдущий. Не оказался. Эшли был наказан.

В мае появилась информация, что «Ньюкасл» хотят купить шейхи. Болельщики «сорок» и персональные фанаты Бенитеса вздохнули с облегчением в надежде на светлое будущее, но дальнейших новостей не последовало. Видимо, Эшли снова включил режим жадины.

Бенитес уже давно собачится с Эшли. Около полутора лет назад Рафа бросил неосторожное «Как я могу ему доверять?». Испанца можно понять: владелец клуба постоянно обещает тренеру новые подписания, новые тренировочные поля и так далее, а в итоге забивает на все обещания и оставляет Бенитеса у разбитого корыта. Ещё в сезоне-2017/18 Рафа недвусмысленно намекал владельцу: «В прошлом году мы подписали игроков для Чемпионшипа и вышли в плюс, но после повышения в классе необходимо менять игроков. Мы должны улучшить команду, но я подписываю тех, кого могу, а не тех, кого хочу».

Но даже с ограниченным бюджетом Бенитес умудрился сделать несколько очень крутых трансферов: Дубравка за 3,6 млн фунтов, Шер за 3,6 млн фунтов, Фернандес за 6 млн фунтов, Ки Сон Ен — бесплатно. Аренда Рондона перед началом этого сезона стала невероятным успехом. Эшли и его помощники не хотели покупать Саломона за 16 млн фунтов из-за его возраста (29 лет), хотя Бенитес очень просил руководство об этом.

Фото: theguardian.com

Последние полгода Рафа даже не думал скрывать своего недовольства. «Мы там же, где и раньше. Когда я пришёл в клуб, видел потенциал бороться за 7-10-е места. Но если посмотреть на трансферы и зарплатные ведомости, то мы неконкурентоспособны».

Бенитес в «Ньюкасле» проделал отличную работу. Он чуть не сохранил прописку в АПЛ, сходу выиграл Чемпионшип, занял 10-е место сразу после возвращения в элитный дивизион, а в минувшем сезоне набрал больше очков (45), чем в предыдущем (44), хоть и финишировал 13-м, – это говорит о растущей конкуренции в середине таблицы.

По зарплатным ведомостям «Ньюкасл» в сезоне-2017/18 был на 14-м месте, в 2018/19 – на 13-м. Получается, Бенитес как минимум здорово поддерживал стабильный уровень команды, как максимум – превосходил ожидания, не тратя много денег на трансферы и параллельно конфликтуя с руководством.

Рафу обожают болельщики. Испанец покорил сердца фанов ещё в концовке сезона-2015/16: дело не только в выстроенной командной игре, которую Бенитес успел наладить за весну, но и в попытках улучшить структуру клуба (академии, например) и в участии тренера в благотворительных акциях, встречах и вечерах.

Конечно, с исполнителями уровня нынешнего «Ньюкасла» невозможно поставить искромётный комбинационный футбол с кружевами, забеганиями и стеночками. Команда Бенитеса мало владеет мячом и чаще всего начинает обороняться в районе центрального круга. Но наблюдение за игрой «Ньюкасла» без мяча – удовольствие совершенно иного рода.

Игроки в чёрно-белых футболках двигались слаженно, как один механизм, постоянно оказывали давление на мяч, сохраняли оптимальные дистанции между собой и филигранно бетонировали центр, не позволяя соперникам атаковать через него. «Сороки» не были простым «автобусом» – даже в матчах с «Манчестер Сити», которые, кстати, были настоящим кошмаром именно для команды Гвардиолы, «Ньюкасл» не был похож на трусливую команду.

«Когда Рафа уйдёт, «Ньюкасл» погибнет», — слова из книги «Rafa’s Way: Воскрешение «Ньюкасла» Мартина Харди, в которой автор описывает процесс возвращения «сорок» из Чемпионшипа в АПЛ. Такой же точки зрения придерживались фанаты «Ньюкасла», такие же настроения сейчас в соцсетях. Достаточно зайти в ответы на официальное объявление об уходе Бенитеса в «твиттере» «Ньюкасла», чтобы понять, что происходит.

Уход Бенитеса – главный провал Эшли. Рафа тащил клуб как мог, но устал завтракать обещаниями, устал конфликтовать с Майком и руководством. Рафа просто хочет тренировать. Эшли же просто хочет сэкономить на короткой дистанции, плохо представляя, как работает средняя или длинная. Иначе как можно было потерять главный актив своего клуба?