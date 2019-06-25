Самый мерзкий футболист в истории. Теперь он пнул болельщика между ног

Гонсало Хара никогда не играл в топ-клубе. Но в 2015 году чилиец всё равно прославился. Правда, повод был так себе: в четвертьфинале Кубка Америки он ткнул пальцем в зад Эдинсону Кавани. Тот инстинктивно отмахнулся, Хара картинно упал. Арбитр удалил Кавани, Уругвай вылетел.
Вот как это выглядело.
Хара в итоге получил два матча дисквалификации – столько же, сколько Кавани. Но эпизод настолько всех поразил, что клуб «Майнц», где тогда играл чилиец, выставил его на трансфер. С тех пор он играет только в Южной Америке.
Вообще-то, то был не первый мерзкий эпизод с участием Хары. Годом раньше, во время квалификации на ЧМ-2014, в матче с Уругваем (снова Уругвай!) Хара провоцировал Луиса Суареса. Во время одного из единоборств он схватил Суареса за гениталии. Форвард отреагировал так же, как Кавани, только сильнее: тут же ударил в лицо. Судья ничего не заметил, скандала не было. Но на уругвайском телевидении момент разобрали. На видео – с 1.07.
Гонсало Харе уже 33 года, но нельзя сказать, что с возрастом он как-то изменился. Последний инцидент случился в матче Кубка Америки — 2019 против… конечно, Уругвая. При счёте 0:0 на 72-й минуте на поле выбежал болельщик сборной Уругвая. Он пробежал мимо нескольких игроков и надел маску петуха. За болельщиком гнались стюарды. Они были уже в паре метров, а ещё один стюард бежал наперерез впереди. То есть бежать болельщику оставались считаные секунды. Но тут в дело вступил Хара. Сильным ударом ноги он сбил стрикера.
Видео с общим планом.
Кажется, что Хара целился между ног. Странная всё-таки привычка.
Фото.
В эпизод немедленно вмешался Луис Суарес: он потребовал удалить Хару. Но арбитр его не послушал.
Матч в итоге закончился минимальной победой сборной Уругвая. Гол забил Эдинсон Кавани, сразу после этого Хара был заменён. Видимо, не справился с заданием.
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