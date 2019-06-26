«Действия грузинских футболистов – провокация. Футбол должен быть вне политики"

Пресс-конференция президента РФС Александра Дюкова после исполкома была, пожалуй, самой долгой из всех, что он давал с момента своего назначения. У журналистов накопилось немало вопросов, большая часть из которых касалась только что принятого лимита на легионеров.

Лимит

— Хотелось бы начать с лимита, как с самого важного вопроса сегодняшнего дня.

— Почему, на ваш взгляд, это самый важный вопрос?



— Самый резонансный. Довольны ли принятым решением?

— Настоящее обсуждение вопроса состоялось раньше – на заседаниях, которые проводила лига, а также на консультациях, которые проводили мои коллеги. Можно сказать, что, по сути, решение де-факто было принято ещё несколько недель назад. Сегодня произошло просто юридическое оформление той позиции, которое выразили РФС и клубы. Заняло это 7-8 минут.



— Возможно ли такое, что когда-нибудь мы вернёмся к обсуждению «6+5», как вернулись к «7+4»?

— Нужно руководствоваться принципом «никогда не говори никогда», но надеюсь, что этого не произойдёт. Ограничение легионеров в заявке – это шаг вперёд. Не считаю, что это то решение, которое значительно изменит ситуацию в нашем футболе. Если мы хотим каких-то серьёзных изменений, то нам нужно больше времени, сил и финансовых ресурсов на развитие детско-юношеского футбола. Когда будет построена система, тогда через какое-то время само это решение (лимит) себя исчерпает.

В РПЛ будет новый лимит. Он уже мало кому нравится Первая крупная реформа РФС при Александре Дюкове.

У РФС есть понимание, как должна выглядеть целевая модель нашего детско-юношеского футбола. Надо быть реалистами – на построение этой системы уйдёт не один год. Если посмотрим на Германию, то там эта система создавалась не пять и даже не десять лет. Если говорить о нашей стране, нам понадобится много времени.



— Что включает в себя эта программа?

— Инициативы, проекты, мероприятия. Некоторые инициативы уже в ближайшее время позволят нам обеспечить победы. Ответить определенно, когда реформа перестанет давать эффект, нельзя. Система подготовки спортивного резерва стала работать лучше. У нас появилась конкуренция, искусственная поддержка молодым футболистам уже не нужна. Но сейчас сказать определённо, что через два года придётся пересмотреть лимит на легионеров, сложно. Давайте запустим реформу, пусть в нашем футболе наступят изменения, а как получим результаты, будем рассуждать.



Моё отношение к лимиту вы знаете.



— Нет ли возможности создать критерий оценки качества легионеров?

— Само по себе ограничение количества легионеров уже мощный инструмент, который заставит клубы тщательно подходить к выбору игроков. Неплохо, если бы появились чёткие критерии качества. Иногда клубы могут не досмотреть. Это могло бы стать фильтром, который позволил бы отсечь некачественных легионеров. Понятно, что мы ждём от этих критериев, но положить их на бумагу, сделать прозрачными и не слишком сложными непросто. Члены исполкома высказывали своё мнение по поводу этого критерия по качеству, что он нужен. Мы давали поручения, в том числе департаменту Гершковича, но пока критериев нет. Сейчас он взялся за них снова. Подождём следующего исполкома.

— У «Зенита» есть долгосрочные контракты со многими легионерами. Как им быть?

— Решение о лимите поддержал в том числе и «Зенит». Мне сложно говорить за «Зенит», что у них там с контрактами. Видимо, у них есть решение. Футболисты приходят на контракт, но не всегда они его дорабатывают по разным причинам.



То решение, которое принято, является сбалансированным. Оно даёт право российским игрокам получать практику. С одной стороны, как сказал Колосков, большой разницы нет, но с другой – многим клубам придётся поменять свою трансферную стратегию. Раньше были позиции, закреплённые за легионерами, теперь на них будут претендовать и россияне. У того же «Зенита» есть Скроботов — в варианте «8+17» у него больше шансов получить игровую практику. Это тот лимит, который позволит нам также сохранить конкурентоспособность в еврокубках. Российские игроки будут прогрессировать, если они будут тренироваться с более сильными партнёрами и выступать в еврокубках.

Гинер — про Влашича, деньги, помощь Усманова и будущее Марио Фернандеса Много интересных ответов.

Расширение до 18 команд

— Обсуждалось ли расширение РПЛ до 18 команд?

— Нет, мы только косвенно затронули этот вопрос. Члены исполкома говорили, что клубы заинтересованы в том, чтобы больше играть, проводить матчи с высоким уровнем конкуренции. Что касается формата, то в рамках РПЛ создана рабочая группа, которая обсуждает разные форматы. Анализ и оценка ещё не завершены. РПЛ обещает, что работа будет закончена на следующей неделе, после чего они представят всё исполкому.



— Евгений Гинер рассказывал о приглашении клубов из других чемпионатов. ФИФА и УЕФА говорили, что это невозможно.

— Не соглашусь, что это невозможно, – есть же АПЛ. Есть, конечно, нюансы. Думаю, что ФИФА не будет против, но есть непростое решение для этих клубов. Там у них есть квота для участия в еврокубках, тут придётся отказаться. Вопрос в том, готовы ли они к такому и готовы ли национальные ассоциации их отпустить. Это должно быть осознанное и продуманное решение.



— Может быть такое, что «Кайрат» сразу начнёт выступать в РПЛ?

— Коллеги. Была высказана идея по поводу увеличения участников РПЛ. Мы сейчас оставляем за скобками всё, что стояло за этим предложением. Что касается приглашения клубов из других чемпионатов, этот вопрос требует определённой проработки, но я не могу сказать, что мы сейчас этим занимаемся. Я бы не тратил время на то, чтобы погружаться в исследование этого вопроса. Это лишь одна из идей.

VAR

— Затрагивали ли вопрос по внедрению VAR?

— Тоже нет. Решение о переходе уже принято: в следующем сезоне мы ставим себе задачу перейти на использование VAR уже с первого тура. Не на всех матчах, но на многих. Это решение уже принято. Сейчас продолжается работа по выбору подрядчика. Есть два претендента, сейчас лига завершает работу по финализации договоренностей. Мы рассчитываем, что в конце этой недели или начале следующей будет определён подрядчик, после чего мы заключим соглашение. Что касается оплаты услуг, то она будет проводиться через нас.



— Верна ли информация, что РПЛ выступила за «Ростелеком», а РФС — за «Матч ТВ»?

— РФС? За «Матч ТВ»?



— Да, такая информация появлялась.

— Откуда такая информация… Это не совсем так. Проводится тендер, по результатам которого определяется подрядчик. Тендер эффективен тогда, когда условия для всех одинаковые. Вначале получилось так, что компании были не совсем в равных условиях. Сейчас им дали такую возможность. Опять же, деньги платит РПЛ – это будет их решение. РФС нужно соблюдение технических требований. Навязывать какое-то решение мы не будем. Кто предложит лучшие условия, тот и выиграет тендер.

— Что за компании?

— Изначально их было три, сейчас уже две.



— Можете их назвать?

— Их уже назвали.



— Не будет ли конфликта интересов, если тендер выиграет «Матч ТВ»?

— Конфликт в чём? Если он есть, то это плохо. Но я его не вижу. Скажите где, чтобы я вмешался в эту ситуацию.



— Есть «Зенит»: там «Газпром», тут «Газпром».

— Хотите, чтобы «Матч ТВ» перестал транслировать РПЛ или вышел из «Газпром-медиа»? Кроме «Зенита» есть ещё и «Оребург».



— Ну, «Зенит» может дать команду операторам, чтобы они ввели в заблуждение.

— Не думаю, что это возможно. Кому нужен этот скандал?

Fan ID

— Обсуждалась ли судьба Fan ID?

— В последний раз это обсуждение было абстрактным. Давайте дождёмся конкретики, а потом уже будем давать оценку. Есть решение правительства о начале применения на Кубке России и РПЛ. Оно, как я понимаю, дальше будет распространяться на другие массовые мероприятия, не только на футбол. Принято решение о начале его применения, чем руководствовалось правительство — понятно. Есть концепция, разработанная Минпромсвязи. Мы со своей стороны будем стараться, чтобы неудобства были минимальны или их вообще не было.

Грузинские футболисты

— Что вы думаете о ситуации с акцией грузинских футболистов?

— Здесь нужно говорить о ситуации футбола Грузии в целом. У нас есть основания считать, что федерация нарушила принципы юридической нейтральности и нормы этического кодекса. ФИФА должна на это отреагировать. В соответствии с уставом ФИФА федерации должны придерживаться принципа политического нейтралитета. Мы оцениваем эти действия как провокацию, поэтому рассматриваем возможность обратиться с претензией и просьбой разобраться в ФИФА. Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. У многих есть свои политические позиции по различным вопросам. Если мы начнём использовать футбол для их продвижения, то очень скоро превратим этот вид спорта в одно большое политическое ток-шоу.



— Два игрока имеют российский паспорт. Как это может сказаться на их карьере?

— Мы надеемся, что ФИФА даст оценку этим действиям. На мой взгляд, поступок безответственный и бездумный.