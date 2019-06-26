«Спартак» проиграл «Ростову» и потерял Айртона. Защита титула под угрозой

Встречайте новую порцию иронии и критики, Олег Георгиевич

Товарищеские матчи – а особенно те, которые проходят в первые недели после отпусков – и близко не могут показать уровень встречающихся соперников. По ним бессмысленно что-либо анализировать, делать пессимистичные или оптимистичные выводы и прогнозировать будущее. Но глупо спорить с тем, что любая игра способна придать эмоциональный импульс. Как самим командам, так и болельщикам.

Если побеждаешь, то и настроение для работы у игроков становится приподнятым, и нагрузки переносятся легче, и смотрится вперёд, в сторону приближающегося сезона, как-то увереннее. То же самое и с болельщиками: те могут сколько угодно внушать самим себе, что игра и результаты в спаррингах и близко не показательны, но подсознание всё равно требует хоть чего-то интересного и бодрящего.

В случае со «Спартаком» вопрос стоит особенно остро, ведь радует поклонников в последнее время команда чересчур редко, а главный тренер Олег Кононов давным-давно раздражает примерно всех. Нужен лишь малейший повод – и в его сторону сразу же полетят очередные критические, иронические и язвительные стрелы.



«Спартак» и Кононов этот самый повод в среду любезно предоставили. Против «Ростова» в дебютном матче нового коммерческого турнира команда смотрелась совсем скверно, проиграв и по счёту и по качеству футбола.

Без основных составов

Если же отбросить эмоции, то стоит признать, что качественного футбола от «Спартака» (равно как и от «Ростова») в этот день не могло быть в принципе.



Во-первых, команды играли в первом тайме в полурезервных составах.

У «Спартака» из железно основных с первых минут не вышли Джикия, Зобнин, Фернандо и Рассказов. Да и Жиго можно отнести в эту категорию. Новичок Понсе попал в заявку, но получил лишь 30 заключительных минут. Вернувшийся из аренды Бакаев и прибывший на просмотр Баду не включены в протоколы вовсе – не хватает физических кондиций. У «Ростова» в первом тайме не сыграли Сигурдссон, Ерёменко, Гацкан и Ионов.

Во-вторых, к текущему физическому состоянию команд есть большие вопросы. Вернее, вопросов как раз нет, всё предельно ясно: о лёгкости и подвижности приходится лишь мечтать. Тот же «Спартак» специально предупредил, что утром провёл часовую тренировку, а вечерний матч стал для игроков дополнительной нагрузкой.

Не только два пропущенных гола, но и травма Айртона

Послеотпускное настроение, тяжёлые ноги, отсутствие сильнейших сочетаний, сильная жара – все эти факты в совокупности привели к тому, что в первом тайме мы футбола не увидели. «Спартак» в него не играл вовсе – занимался физкультурой, выполнял непонятные действия с мячом, спотыкался на каждому шагу и загорал под австрийским солнышком. «Ростов» играл крайне редко, лишь эпизодически, да и забивал он не столько сам, сколько при помощи соперника.



Первый гол Полоза, который готовится подписать контракт с донским клубом, — это следствие нелепого промаха по мячу Гапонова, вялых действий в отборе в исполнении Кутепова и медленной реакции на ленточке Максименко. Случился эпизод в самом начале – уже на 3-й минуте.

Второй гол — следствие плохого прессинга, инертной игры защитников против Попова и позиционного провала Айртона, упустившего после навеса Ивелина на дальней штанге Саплинова, ещё одного новичка «Ростова». Максименко снова не смог выручить. Но обязательно стоит отметить качественное исполнение Попова – это и есть редкая вспышка футбола в матче.

Мог «Ростов» до перерыва забить и в третий раз, но Сигурдарссон не реализовал выход один на один. «Спартак» же ни разу не пробил из штрафной, да и из-за её пределов бил так, что лучше бы не делал этого вовсе.



А в самой концовке тайма случилась ещё одна неприятность: Айртон после единоборства врезался в стену и получил травму. Кажется, голеностопа. Поднять бразильца на ноги удалось не сразу и с большим трудом.

Холостой дебют Понсе

Сразу после перерыва пошли массовые замены. Спустя 15 минут случилась ещё одна порция перестановок. В результате у «Спартака» на поле вышли все включенные в заявку футболисты, в том числе и Понсе.

Дебютировал аргентинский форвард без особого блеска, поучаствовав лишь в одном остром эпизоде – минут за 15 до конца упал в штрафной и попробовал заработать пенальти. Безуспешно.

Проникновений в штрафную и ударов у «Спартака» после перерыва стало куда больше. Фернандо попал со штрафного в створ (кажется, это был первый точный удар красно-белых в матче), позже Ломовицкий и Зобнин промахнулись из убойных позиций. «Ростов» после замен стал напрягать чужую оборону немного реже, запомнился в составе дончан разве что темнокожий канадец Ричи Эннин, находящийся на просмотре.



А забить никто больше не смог. Видимо, «Спартаку» не удастся защитить титул.