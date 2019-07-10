Кикнадзе жёстче, чем Чак Норрис. Реальный мужик!

С этим гендиром у «Локо» всё будет либо очень хорошо, либо очень плохо.

До вчерашнего дня казалось, что претензии болельщиков «Локо» к клубу во многом надуманы. Поэтому предсезонная встреча с болельщиками была очень кстати. Был шанс разрядить ситуацию и вырулить всё на позитив.

Тем более, ещё днем стали всплывать инсайды про продления Гилерме и Баринова, а у стадиона светило тёплое летнее солнышко. Смущал только одинокий диджей, который встречал гостей на подходе к стадиону. Вроде и атмосферно, да. А с другой стороны, представьте: один диджей на сцене, на полупустой площади. Арт-хаус какой -то.

Можно было бы рассказать о милейшем мероприятии под названием «матч с болельщиками», который судил Сухина (иронию оценили).

Но весь позитивный вайб, который так пытался создать «Локомотив» растворился с первым вопросом болельщика. Прямо вот сразу.

***

Фамилию «Кикнадзе» зрители, как ни странно, встречали тепло. Недовольны болельщики были только Сергеем Прядкиным. Что, кстати, оказалось весьма символично (об этом позже).

Прядкина освистали раз, потом другой. Президент РПЛ не выдержал и сказал: «Так, ну хватит свистеть уже». Сказал какую-то милоту про непредсказуемость нашей лиги, и даже сорвал жиденькое одобрение публики.

И всё равно ощущался какой-то нерв. Будто все знали — что-то сейчас рванёт. На стульях, предназначенных футболистам «Локо» оказались всего человек десять. Остальных (как казалось) стоило ожидать чуть позже, после душа. С болельщиками же играли.

Игроки вместе с Юрием Палычем уселись в ожидании вопросов. Но вопросы сыпались исключительно в адрес Кикнадзе.

«Давайте после, — будто сливаясь с дискуссии, отвечал он фанатам, — пообщайтесь сначала с командой, а потом я на всё отвечу».

Забегая вперёд, слива в итоге не случилось. Кикнадзе покинул стадион за полночь. К тому моменту встреча длилась больше пяти часов.

***

А тогда, в самом начале общения, рвануло почти сразу. Гилерме, сидя в нескольких метрах от гендиректора, прямо сказал, что в клубе его не оценивают по достоинству. Кикнадзе, может и надуманно, но удивился.

Почти сразу — вопрос Чорлуке про Тарасова. Как капитану. И опять по больной теме. «Дима столько перенёс, даже Ольгу Бузову! Как вы отнеслись к тому, что Тарасов оплачивал операцию за собственные деньги?», — интересовался болельщик.

Ведран с темы соскочил. Вообще, учитывая приглашение Тарасова на встречу, стало сюрпризом то, что стороны всё же не разошлись полюбовно. Явно не на такие фото рассчитывали в клубе, приглашая его на встречу.

Вскоре перед болельщиками выступил Ротенберг. Сказал, что не прочь быть талисманом «Локомотива», а потом открыто заявил, что все пожелания команде и Сёмину можно передавать напрямую через него. Может, паранойя, но показалось, что и это — негласный тычок Кикнадзе.

Ситуация для гендиректора стала совсем критичной, когда на очередной жёсткий вопрос болельщиков вместо него взялся ответить Сёмин. Выглядело как благородная попытка отвести негатив с поплывшего коллеги. Казалось, того в этот вечер уже ничего не спасёт.

***

Ответив на минимум вопросов, кучка игроков «Локо» (остальные так и не вышли к болельщикам) удалилась со стадиона, оставив Кикнадзе с ними наедине.

Рядом остался только новый пресс-атташе клуба Кирилл Брейдо. Напротив — целая трибуна болельщиков, которых уже накачали словами Гилерме и воинственной риторикой.

Кикнадзе готовился: развалился словно дома, на любимом диване, и дерзко усмехался некоторым вопросам. А потом начал отжигать.

Вот лишь несколько тезисов, которые Кикнадзе сказал за пару часов общения с фанами.

— Мурило? Уверен, мы продадим его за несравненно большие деньги.



— Сёмин его не знал? Поверьте, его знает и Зидан, и Гвардиола.



— У нас очень маленький бюджет. Больше семи миллионов в это окно потрачено не будет. То есть осталась трёшка.

— Ищем опорника, это пожелание Сёмина.



— Хвича? Не надо его обвинять. В его истории виноваты агенты, которые решили на нём заработать.



— У Гилерме контракт до 31 декабря, скорее всего, он останется до того срока и уйдёт.



— У него зарплата была 1,9 млн, и мы её увеличивали, но не можем перебить предложение одного московского клуба.



— За те же деньги я в Европе могу взять хорошего вратаря. В нашей ситуации мы не можем платить такие деньги за верность.



— Тарасов? Думаю, у нас с ним может дойти до суда.



— Ситуация в Самаре? В части, которая касается «околофутбола», от нас поддержки не будет.

В части, которая касается «околофутбола» и выяснения отношений с «Крыльями Советов», от нас поддержки не будет

В какой-то момент на офсайте выскочила информация про продление контракта с Бариновым. Наверное, предполагалось, что новость появится посреди встречи и обрадует болельщиков. Но учитывая сценарий, она увлекла фанов буквально на пару минут.

«У него были предложения лучше, но он выбрал «Локо», — рассказал гендиректор. Отдельно Василий ответил на претензии фанов «Локо» к нашумевшему интервью коммерческого директора нашему сайту.

Коммерческий директор «Локомотива»: у нас самые дешёвые абонементы в Москве «Локо» меняет концепт абонементной программы.

«Повышение цен на абонементы? В этом году темпы продаж на 25% больше, чем в прошлом году. Выручка стала на 80% больше. В прошлом году мы заработали 500 млн рублей. Теперь мы должны зарабатывать порядка 2 млрд».

А вообще босс «Локо» ставит задачу повысить среднюю посещаемость до 20 тысяч зрителей. «Я хочу видеть настоящий «Галатасарай», «Фенербахче» хочу!».

Честно, так и сказал.

***

Около двенадцати часов ночи болельщики не выдерживали и уезжали домой. Так Кикнадзе сам настоял на том, что ответит на вопросы каждого. А потом полчаса неформально общался с теми, кто окликнул его с сектора. Не припомню ничего подобного в нашем футболе.

Такие встречи не принято записывать на видео. Как и передавать то, что было на них сказано. Но общий посыл таков, что невозможно тратить двадцать тысяч рублей, когда у тебя в кармане лишь пять.

Уходя со стадиона, не сдержался и произнёс: «Василий Саныч, это было очень сильно».



Дико уставший Кикнадзе ответил: «Посмотрим. Лишь бы клубу в плюс пошло».

Этого гендиректора можно обвинять в чём угодно, но точно не в популизме и равнодушии. Жаль, что с вопросами накинулись только на него. Было бы к месту и Гилерме задать парочку.

Например, может ли человек после двенадцати лет в клубе, требовать к себе особого отношения, но смотреть в сторону «Спартака»? И нужно ли вообще «платить за верность»?

А Прядкин на этой встрече был неспроста. Хотя вовсе не факт, что он сам осознал символичность своего присутствия на этом мероприятии.