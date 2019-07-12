Черышев теперь самый дорогой из наших. Он стоит 80 млн евро

Вингер сборной России Денис Черышев подписал трёхлетний контракт с «Валенсией». Как сообщает официальный сайт испанского клуба, в договоре прописаны отступные за игрока в размере 80 млн евро. Очевидно, это рекорд для наших футболистов.

Черышев «сломался». Да, это случилось снова Денис сыграл лишь полчаса с «Бетисом».

В прошлом сезоне Черышев выступал за «Валенсию» на правах аренды, а принадлежал «Вильярреалу». Денис сыграл 41 матч в Примере, Кубке Испании, Лиге чемпионов и Лиге Европы, стал автором четырёх забитых мячей и пяти голевых передач. Помог команде Марселино Гарсии Тораля занять четвёртое место, обеспечившее место в ЛЧ осенью 2019-го. Однако в апреле Денис получил повреждение связок правого колена и большеберцовой кости, из-за чего пропустил концовку минувшего сезона.

Тем не менее «Валенсия» приняла решение выкупить контракт травмированного российского легионера у «Вильярреала». При этом не воспользовалась правом сделать это за фиксированную сумму – 8 млн евро. Два клуба продолжили переговоры. Как сообщали испанские СМИ, «Валенсия» выбирала между Черышевым и полузащитником «Барселоны» Денисом Суаресом. В конце концов, «Вильярреал» согласился отпустить вингера нашей национальной команды за 5 млн.

«Я очень рад этой прекрасной возможности, спасибо всем за поддержку и за то, что это произошло, – прокомментировал Черышев в «Инстаграме» свой трансфер в «Валенсию». – Давайте вместе добьёмся ещё большего успеха! Хочу сказать несколько слов благодарности «Вильярреалу». Это клуб, который всегда прекрасно вёл себя со мной. Спасибо за вашу любовь. Там у меня остались замечательные друзья, которые навсегда будут в моём сердце. Обнимаю всех и удачи в будущем».

Денис уже приступил к тренировкам по индивидуальной программе. Возвращение в общую группу планируется через одну-две недели. В первом туре чемпионата Испании нового сезона «Валенсия» сыграет 18 августа на своём поле с «Реалом Сосьедад». Черышев наверняка успеет набрать форму к этому времени и постарается доказать, что действительно стоит 80 млн. Между тем, самый дорогой российский игрок – полузащитник Александр Головин, которого ЦСКА год назад продал в «Монако» за 30 млн евро.