Мирзов — в «Спартаке». Объясняем, зачем он Кононову

«Спартак» получил второго вингера, отыгравшего прошлый сезон в «Арсенале». Если правый фланговый, Бакаев, просто вернулся из аренды, то Мирзова уже пришлось покупать у «Ростова». Скорее всего, Резиуан будет основным игроком «Спартака», хотя бы поначалу – Ломовицкий не оставляет хорошего впечатления, играя слева, а Ханни и Мелкадзе уже на предсезонке даже не рассматривались как игроки стартового состава. Из вариантов остаётся только Мельгарехо, но при Кононове парагваец преимущественно играет правого крайнего. Поможет ли Мирзов наладить игру в атаке?

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Как играет Мирзов

Зрителю Резиуан в первую очередь запоминается как дриблёр. Это определение максимально близко к реальности: главное качество Мирзова – его дриблинг. Он быстрый и резкий, неплохо ставит корпус и сохраняет мяч, хорошо разбирается с соперниками 1vs1, раскачивает оппонента корпусом и ложным движениями, ловит защитников на шаге и моментально убирает мяч в сторону, а также умеет резко менять темп движения, что ещё сильнее запутывает соперника. Само собой, проброс мяча на скорости в арсенале Резиуана тоже есть. По количеству удачных обводок за матч Мирзов делил пятое место с ещё несколькими игроками (с фильтром в 1300 минут минимум) – больше только у Вандерсона, Влашича, Алексея Миранчука и Бакаева.



Фирменный приём Мирзова – смещение с левого фланга в центр, под правую ногу, и удар. Раньше Резиуан злоупотреблял этим приёмом; за последний год он стал действовать разнообразнее, но всё равно слишком часто бьёт из не самых выгодных позиций – посмотрите на его карту ударов за последние два сезона. Средний вес удара Мирзова с игры в прошедшем розыгрыше – 0,08, что говорит о плохом выборе позиции для удара.

Мирзов набил 0,2 NPxG/90 (ожидаемые голы без учёта пенальти на 90 минут) в этом сезоне – посредственный показатель, но в «Арсенале» его опережают всего двое – Кангва (0,21 NPxG/90) и Джорджевич (0,3). Смущает количество ожидаемых передач Резиуана: 0,06 xA/90 – очень мало для команды с фланговой вертикальной игрой. Понятно, что Мирзов не нацелен на передачи и вообще является единалом, который часто игнорирует партнёров в выгодных позициях, но всё же 0,06 – совсем слабо. Немного исправляет ситуацию его xA/90 за «Тосно» в сезоне-2017/18 – тогда вингер набрал 0,17, что является неплохой цифрой, особенно для игрока из команды-аутсайдера.



Ещё в игре Мирзова можно отметить смещения по полуфлангу и флангу в глубину за мячом для развития атак. Резиуан не очень здорово чувствует пространство, ему редко удаётся так сместиться в глубину, чтобы встретиться с мячом в свободной зоне – как правило, его моментально накрывают. Впрочем, накрывают не значит отбирают мяч: Мирзов умело ставит корпус и либо зарабатывает фол, либо сохраняет мяч, пусть и без продвижения.

Зачем Мирзов «Спартаку»

Как уже было сказано, ни один из имеющихся у «Спартака» левых вингеров не устраивает Кононова. Судя по трансферу Мирзова, Олег Георгиевич не планирует отказываться от быстрого вертикального футбола, который он ставил ещё в Туле. Резиуан с большой вероятностью будет располагаться широко во фланге при развитии атак «Спартака», помогая комбинировать у бровки, и лишь в финальной трети будет начинать смещения к чужим воротам – так он играл в «Арсенале» при Кононове. Ломовицкий, например, не может смещаться в зону инсайда с левого фланга, так как он левша, а Ханни, наоборот, вряд ли способен держаться фланга при развитии.



Интересно, как будет работать связка Айртона и Мирзова. Бразилец – любитель высоко подключаться к атаке, причём он может атаковать как через фланг, так и через полуфланг. Видимо, при развитии Мирзов и Айртон будут сдваивать фланг, а затем один из них (чаще всё-таки Резиуан) будет смещаться ближе к центру, пока второй создаёт ширину атаки.

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Естественно, есть некоторые опасения по этому трансферу. Во-первых, Айртон и Мирзов вдвоём слева смотрятся интересно в атаке, но очень слабо в защите. Бразилец – не самый надёжный защитник при обороне, он часто запускает игроков себе за спину. Резиуан тоже слабо действует без мяча, периодически недорабатывает и упускает своих игроков. Кононов рискует сделать левый фланг «Спартака» очень уязвимым и для контратак, и для позиционного нападения соперника.



Второе опасение – сможет ли Мирзов перенести свои цифры и умения в команду, которая больше владеет мячом и против которой в глубокий блок садятся практически все. «Спартак» в прошлом сезоне в среднем владел мячом 55% времени, «Арсенал» – 49%, «Тосно» в сезоне-2017/18 – вообще 46%. Интересно, что сумма NPxG/90 и xA/90 у Мирзова в «Тосно» была выше, чем в «Арсенале»: 0,29 против 0,26. Существует риск, что Резиуан просто не сможет заиграть в «Спартаке» хотя бы на том же уровне, на каком он играл последние два сезона.

К этому трансферу нужно относиться очень аккуратно. Не факт, что Мирзов проявит себя в «Спартаке» так же, как в «Арсенале» или «Тосно». Более того, даже в предыдущих клубах Резиуан не выглядел как потенциальный топ-игрок, хоть и был достаточно хорош. Цена за Мирзова – 4 млн евро – вполне справедливая, если учитывать, что Резиуан паспортист. Конечно, за эти деньги можно купить потенциально более качественного игрока (не обязательно россиянина, ведь у «Спартака» пока нет проблем с лимитом), например, Намли за 2 млн евро, но, опять же, клуб взял игрока под конкретного тренера. Странным этот трансфер будет, если Кононова уволят по ходу сезона.

В тексте использовались данные Understat и WhoScored.