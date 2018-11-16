Умные футбольные слова, которые вам необходимо знать

На «Чемпионате» время от времени публикуются тактические разборы матчей или команд и тренеров. Любители текстов от тактических гиков уже знают, что означают все эти сложные новомодные термины типа xG и полуфланга, но читатели, впервые решившие почитать разбор, рискуют в нём запутаться. Специально для бесстрашных людей, которые хотят разобраться в тактике, мы выпускаем словарь тактических терминов. С этого дня мы будем вставлять в наши разборы ссылку на этот материал, чтобы читателям-новичкам было проще ориентироваться в сложных терминах и специальных словах.

Первая/вторая/финальная трети. Начнём с лёгкого: поделив поле на равные части двумя горизонтальными линиями, мы получим три участка. Первый участок, который ближе к воротам обсуждаемой команды, – это «первая», или «своя треть». Второй участок – «вторая треть» (центр поля), третий – соответственно «третья», или «финальная треть».

Полуфланг. Тут всё просто – если поделить поле не привычными тремя вертикальными линиями, а пятью, то мы получим два фланга по краям и центр, а между ними – полуфланги. Но почему же в текстах про тактику делят поле на 5 частей, а не на 3, как по старинке?



С этим немного сложнее. Полуфланги – ключевая зона на футбольном поле, потому что её проще взломать, чем центр, и при этом полуфланги ближе к воротам, чем фланги. Именно там соприкасаются зоны ответственности крайнего и центрального защитников в схемах с четырьмя защитниками, которые всё ещё намного популярнее, чем схемы с тремя центральными защитниками. Зачастую нападающий, крайний или центральный, при смещении в полуфланг становится свободен на короткий отрезок времени – защитники соперника просто не успевают передать его друг другу. Более того, высоко подключающиеся крайние защитники естественным образом оставляют открытыми не только фланги, но и полуфланги.

Даже во второй трети использовать полуфланг – хорошая идея: против любой схемы именно через эту зону выгоднее разбивать прессинг или проходить «автобус».

Зона 14. Если поделить поле на 18 равных квадратов так, как показано на картинке, то зона 14 находится перед штрафной по центру. По данным статистических аналитиков, самые успешные команды конца 90-х и начала нулевых («Манчестер Юнайтед» и сборная Франции) лучше всех пользовались зоной 14. Дело в том, что в зоне 14 игрок с мячом имеет наибольший и наилучший выбор дальнейшего решения, будь то отдать передачу в штрафную или пробить из довольно опасной позиции. Успешные команды умеют доставлять мяч в зону 14 и грамотно её использовать.

xG (xGA, xPTS, NPxG и тому подобное). Expected goals, то есть ожидаемые голы, это метрика, определяющая качество определённого удара. По факту, десятичная дробь, которую присваивают каждому удару, это шанс забить из того положения и в той ситуации. Шанс высчитывается, опираясь на множество факторов: расстояние до ворот, количество игроков соперника на пути мяча, часть тела, которой наносился удар, и многие другие. В различных аналитических компаниях эти критерии разнятся, но суть одна.



Система xG имеет объективные минусы: атаки, которые не заканчиваются ударами, не учитываются; никак не учитывается мастерство конкретного футболиста (с другой стороны, так можно вычислить игрока, у которого всё в порядке с завершением); цифры зачастую выглядят странно, если сравнить шанс по системе с моментом в трансляции. Короче говоря, на короткой дистанции (матч, месяц) xG не может использоваться как единственный аргумент в споре, например кто выглядел лучше в конкретной игре.



С производными показателями всё понятно. Допущенные ожидаемые голы – xGA, ожидаемые набранные очки – xPTS, ожидаемые голы без учёта пенальти – NPxG, ожидаемые голевые передачи (то есть xG партнёра после передачи) – xA.

Явный момент, или Big Chance – опасный момент, который глаз определяет как «верняк» или «обязано было залетать», а игрока, который этот момент не забил, ругают ещё день-другой после игры. С ожидаемыми голами это соотносится приблизительно так: от 0,3 xG и больше – явный момент.



PPDA. Метрика, определяющая интенсивность прессинга. Расшифровывается как Passes allowed Per Defensive Action, то есть “допущенные передачи на оборонительное действие” (т.е. на каждый отбор, перехват и так далее). Наверное, самая популярная на данный момент метрика для измерения прессинга, но, само собой, имеет несколько недостатков, например:



* некоторые команды даже в высоком прессинге пытаются не самостоятельно отобрать мяч у соперника, а вынудить его совершить ошибку;



* PPDA не учитывает, ведёт ли команда или проигрывает, из-за чего, например, у “Ливерпуля”, часто выходившего вперёд в самом начале матча осенью 2018 года, PPDA заметно просел относительно предыдущего сезона.



Опять же, на длинной дистанции – хороший показатель, но пытаться сравнивать интенсивность прессинга по одной игре – плохая идея.



Билд-ап – выход команды от своих ворот в атаку. Обычно в билд-апе участвуют вратарь, защитники и один-два опорных полузащитника, а также для помощи в построении атак могут приходить игроки с других позиций (крайние полузащитники, «десятка» и так далее). Разговор о билд-апе можно заканчивать, если мяч перейдёт во вторую треть или на половину поля соперника (зависит от того, как высоко прессингует соперник), – в этот момент мы наблюдаем структуру атаки команды.

На примере выше – билд-ап “Арсенала”: 3+1 (три игрока в первой линии и один во второй), а также опустившийся ниже игрок нападения.



Гибридная схема – расстановка, которая может легко меняться не просто в течение игры, а даже в течение одного эпизода. Яркие примеры – гибрид 4-3-3 и 4-4-2 Франции на ЧМ-2018 или «Ювентуса» Аллегри, 5-3-2 и 5-4-1 в некоторых матчах ЦСКА при Гончаренко (например, первая игра против «Ромы» в Лиге чемпионов сезона-2018/19). В большинстве случаев переключение между режимами гибридной схемы контролируется одним игроком: во Франции и «Юве» этот игрок – Матюиди, у ЦСКА в том матче против «Ромы» таким был Влашич.



Термины, описывающие прессинг. Прессинг – оказание давление на команду, владеющую мячом. Ну, или степень оказания давления — бывают команды, которые спокойно позволяют сопернику довести мяч до своей трети и уже на ней начинают пытаться отобрать мяч.



Низкий блок, также известный как «автобус» – вид прессинга, когда команда встречает соперника очень низко, начиная давление за центральной линией или даже только на своей трети.



Средний блок – вид прессинга, когда команда встречает соперника начиная со второй трети.



Высокий блок – вид прессинга, когда команда встречает соперника на его же трети.



Триггеры – определённые события на поле, активирующие прессинг. Например, если соперник делает передачу назад, команда, использовавшая средний блок, может перейти к высокому прессингу до защитников или даже до вратаря. Триггеров очень много, основными считаются: передача (одна или несколько) назад; передача слабому игроку; серия передач поперёк поля без продвижения мяча; передача во фланг. Прессинг в случае передачи во фланг также называют фланговой ловушкой: несколько игроков бросаются на игрока с мячом на фланге, перекрывая ему все возможные варианты – как на картинке ниже.

Контрпрессинг (или gegenpressing) — прессинг соперника сразу после потери мяча атакующей стороной. Этот приём важен для любых команд, в том числе и для топов, типа «Манчестер Сити» Гвардиолы или «Ливерпуля» Клоппа. Суть в том, что соперник, отобрав мяч, ещё не успевает перестроиться таким образом, чтобы успешно владеть мячом. Вернуть мяч обратно намного проще, если соперник дезорганизован. А после этого можно и поймать соперника на контратаке – потому что, опять же, он потерял организацию, попытавшись перейти из обороны в атаку и потеряв при этом мяч. Важно заметить: контрпрессинг не является отдельным видом или типом прессинга (несмотря на то что имеет с прессингом много общего), потому что нацелен на возвращение мяча не во время владения соперника, а во время перехода от своего владения к владению соперника.



Компактность и разрывы между линиями. Если расстояние между горизонтальными линиями (защиты, полузащиты и нападения) и между игроками внутри этих линий невелико, то команда компактная. Компактность минимизирует разрывы между линиями, то есть пространство, которое появляется в обороне соперника и которое плохо им контролируется. В целом компактность – положительное качество, но в таком случае команда становится уязвимой к быстрым переводам на фланги. Но топовые коллективы, например «Атлетико» Симеоне, умеют быстро перемещаться с одного края на другой, поддерживая компактное построение.



Перегрузы зон – создание атакующей командой численного преимущества (или хотя бы равенства, если есть позиционное/качественное/динамическое преимущество) в одной из зон на поле против соперника. Например, на картинке ниже “Арсенал” имеет преимущество в выделенной зоне, 2-в-1, это тоже можно назвать перегрузом. Чуть позже в эту зону придёт ещё по одному игроку из каждой команды, и преимущество станет 3-в-2.

Перегружают либо с целью взломать оборону соперника благодаря преимуществу, либо с целью вытянуть как можно больше игроков соперника в определённую зону, тем самым разрядив другую и быстро доставив туда мяч.



Как правило, перегружают именно фланги и полуфланги, но можно перегружать и центр поля, и даже целые горизонтальные линии (например 5 игроков в атаке против 4 игроков в защите создают ситуацию 5-в-4).



Изоляции — ситуации 1-в-1. Они создаются благодаря перегрузам: если атакующая команда перегрузила один фланг и быстро перевела мяч на другой (сделала перевод под изоляцию), то на другом фланге игрок атакующей команды с мячом окажется один на один с обороняющимся игроком. Если игрок с мячом достаточно техничен, то он имеет качественное преимущество над соперником (и, вероятно, сможет его обыграть). Этим, например, пользовался Гвардиола в “Баварии” с Рибери, Роббеном и Костой на флангах и до сих пор пользуется в “Манчестер Сити” с Сане, Стерлингом и Марезом.



Перегруз линии обороны игроками нападения тоже зачастую создает ситуации 1-в-1, в которых более мощный/техничный/быстрый нападающий будет иметь преимущество над соперником — в целом такие ситуации тоже можно назвать изоляциями, но преимущественно этот термин используется именно в ситуациях 1-в-1 на флангах.