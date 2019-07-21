«Вопрос соответствует названию вашей газеты. Надо будет почитать на досуге"

Интереснейшая игра между «Ростовом» и «Спартаком» подарила не менее огненную послематчевую пресс-конференцию. На то, что первым на вопросы журналистом будет отвечать Олег Кононов, указывала табличка с его именем. Сначала рулевой «Спартака» подвёл итог встречи.

— Интересная игра получилась. Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Что касается нас, первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак и опасных моментов. Затем перевели мяч на половину поля соперника, отрезками получалась игра, которую мы хотим видеть. Обидно, что пропустили в конце игры, но две команды хотели победить и разошлись мирной ничьей.



— Максименко проводит вторую подряд шикарную игру. На него могла так положительно повлиять информация об интересе «Спартака» к Гилерме?

— Думаю, нет. Он хорошо играет, прогрессирует как вратарь. Надо спокойно к этому относиться, каждый молодой игрок может как совершать ошибки, так и хорошо играть. У Саши хорошие задатки, и при должном отношении к себе он будет еще сильнее.



— После матча с «Сочи» «Спартак» серьёзно критиковали. Сегодня вам удалось ответить на упрёки игрой?

— Моментами игра получалась. Я очень недоволен отрезком после нашего второго гола. Нам предстоит серьезный разговор с командой. В целом, прогресс есть. До чемпионата мы подошли в определённой готовности, каждая игра и тренировка важна, чтобы мы усиливали игру.



Далее вопрос задал журналист местного издания «Чекисты Дона». Ответ Кононова был флегматичен, но вызвал смех среди журналистов.



— Планируете ли вы приобретение форварда?

— Вопрос соответствует названию вашей газеты. Очень интересное, надо будет почитать на досуге. Мы работаем, чтобы усилить команду.



— Почему не попал в заявку Мирзов?

— Он растренирован. Резиуан только приехал, провел с нами лишь одну тренировку. Сейчас он работает в трехразовом режиме и будет это делать достаточно… хотел сказать, долго, но время, которое он потерял в предсезонной подготовке, сказалось не в лучшую сторону. Нужно довести его до состояния, чтобы он реально помогал нам.



— Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах?

— Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков.



— Мы видим два разных «Спартака» в чемпионате и еврокубках. Связано ли это с судейством?

— Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ.

Потрясающий футбол в Ростове! «Спартак» снова пострадал от бывших Победу у красно-белых отняли Ерёменко и Зуев.

***

Валерия Карпина встретили аплодисментами.



— Отчего кипели после матча?

— От игры. Ребята — молодцы, я ими горжусь. Вопреки всему, чему вы сами знаете, играли до конца. Могли и должны были выиграть.



— Всеми ли действиями арбитра вы довольны?

— Вы же всё видели. А чего спрашиваете? А вы всё напишите.



— Шомуродова почти не было в игре…

— Есть футболисты другой команды, которые не дают играть.



Снова микрофон взял журналист газеты «Чекисты Дона». Карпин, переспросив название, посмеялся и заметил: «Мощно».



— Что вы сказали Зуеву после игры?

— Поздравил с голом.



— Понятно, что для Гацкана было очень важно выйти сегодня на поле, но при счете 1:2 не было мыслей выпустить в концовке не его, а игрока атакующего плана?

— Нет. Нужно было выпустить, чтобы он попрощался со стадионом и пришедшими людьми. Оставили Норманна на поле, а Саплинов и Ерёменко должны были отрабатывать на фланге.

— Чем можете объяснить незавершённые моменты Ионова?

— Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил. И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.



— Вы часто говорите, что «Спартак» – перевернутая страница. Ваше ощущение от кампании про вас как сбитого лётчика?

— Вопрос туда, — указал Карпин на пиар-директора «Ростова» Дениса Штанько, — я никак не отношусь. Написали и написали, ничего страшного.



— С самоиронией у главного тренера всё в порядке, — резюмировал сотрудник клуба.