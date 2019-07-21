«Вопрос соответствует названию вашей газеты. Надо будет почитать на досуге"

Интереснейшая игра между «Ростовом» и «Спартаком» подарила не менее огненную послематчевую пресс-конференцию. На то, что первым на вопросы журналистом будет отвечать Олег Кононов, указывала табличка с его именем. Сначала рулевой «Спартака» подвёл итог встречи.
— Интересная игра получилась. Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Что касается нас, первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак и опасных моментов. Затем перевели мяч на половину поля соперника, отрезками получалась игра, которую мы хотим видеть. Обидно, что пропустили в конце игры, но две команды хотели победить и разошлись мирной ничьей.
— Максименко проводит вторую подряд шикарную игру. На него могла так положительно повлиять информация об интересе «Спартака» к Гилерме?
— Думаю, нет. Он хорошо играет, прогрессирует как вратарь. Надо спокойно к этому относиться, каждый молодой игрок может как совершать ошибки, так и хорошо играть. У Саши хорошие задатки, и при должном отношении к себе он будет еще сильнее.
— После матча с «Сочи» «Спартак» серьёзно критиковали. Сегодня вам удалось ответить на упрёки игрой?
— Моментами игра получалась. Я очень недоволен отрезком после нашего второго гола. Нам предстоит серьезный разговор с командой. В целом, прогресс есть. До чемпионата мы подошли в определённой готовности, каждая игра и тренировка важна, чтобы мы усиливали игру.
Далее вопрос задал журналист местного издания «Чекисты Дона». Ответ Кононова был флегматичен, но вызвал смех среди журналистов.
— Планируете ли вы приобретение форварда?
— Вопрос соответствует названию вашей газеты. Очень интересное, надо будет почитать на досуге. Мы работаем, чтобы усилить команду.
— Почему не попал в заявку Мирзов?
— Он растренирован. Резиуан только приехал, провел с нами лишь одну тренировку. Сейчас он работает в трехразовом режиме и будет это делать достаточно… хотел сказать, долго, но время, которое он потерял в предсезонной подготовке, сказалось не в лучшую сторону. Нужно довести его до состояния, чтобы он реально помогал нам.
— Что бы было со «Спартаком», не будь судейских скандалов в обоих турах?
— Я не любитель прогнозов, но, думаю, мы бы выиграли и набрали шесть очков.
— Мы видим два разных «Спартака» в чемпионате и еврокубках. Связано ли это с судейством?
— Нет, это связано с тем, что уровень европейских команд достаточно высок. На протяжении всех 90 минут команды бегут, играют и прессингуют. К этому нужно стремиться любой команде РПЛ.
***
Валерия Карпина встретили аплодисментами.
— Отчего кипели после матча?
— От игры. Ребята — молодцы, я ими горжусь. Вопреки всему, чему вы сами знаете, играли до конца. Могли и должны были выиграть.
— Всеми ли действиями арбитра вы довольны?
— Вы же всё видели. А чего спрашиваете? А вы всё напишите.
— Шомуродова почти не было в игре…
— Есть футболисты другой команды, которые не дают играть.
Снова микрофон взял журналист газеты «Чекисты Дона». Карпин, переспросив название, посмеялся и заметил: «Мощно».
— Что вы сказали Зуеву после игры?
— Поздравил с голом.
— Понятно, что для Гацкана было очень важно выйти сегодня на поле, но при счете 1:2 не было мыслей выпустить в концовке не его, а игрока атакующего плана?
— Нет. Нужно было выпустить, чтобы он попрощался со стадионом и пришедшими людьми. Оставили Норманна на поле, а Саплинов и Ерёменко должны были отрабатывать на фланге.
— Чем можете объяснить незавершённые моменты Ионова?
— Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил. И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.
— Вы часто говорите, что «Спартак» – перевернутая страница. Ваше ощущение от кампании про вас как сбитого лётчика?
— Вопрос туда, — указал Карпин на пиар-директора «Ростова» Дениса Штанько, — я никак не отношусь. Написали и написали, ничего страшного.
— С самоиронией у главного тренера всё в порядке, — резюмировал сотрудник клуба.
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