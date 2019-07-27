«Краснодар» прибавляет перед «Порту». Молодёжь «быков» сделала результат

Уже через полторы недели «Краснодару» играть в квалификации Лиги чемпионов с «Порту», и сегодня мы увидели команду, которая, кажется, готова дать бой участнику плей-офф ЛЧ прошлого сезона. После тяжёлых стартовых матчей в гостях с «Ахматом» и «Уфой» краснодарцы показали скоростной, атакующий, красивый футбол в домашней встрече с «Сочи». Конечно, соперник – всего лишь дебютант РПЛ, но состав у команды Александра Точилина очень крепкий. «Спартак» и «Зенит» большого преимущества над сочинцами не имели.

«Краснодар» на первых минутах тоже пропустил несколько контрвыпадов, которые могли завершиться голами в ворота Матвея Сафонова. Футбол смотрелся, поскольку «Сочи» не ставил автобус у штрафной. В основе гостей дебютировал на позиции форварда быстрый и обладающий хорошим дриблингом Андрей Мостовой. Его арендовали у «Зенита». А вот экс-зенитовец Иван Новосельцев пропускал матч из-за травмы. Мостовой, Дмитрий Полоз и поддерживавший их Никита Бурмистров находили слабые места в обороне «быков».

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Но «Краснодар», конечно, владел мячом и игровым преимуществом. Хозяева играли, по сути, в два центрфорварда: Ари чуть-чуть из глубины поддерживал Ивана Игнатьева. 20-летний россиянин, выходивший в первых двух турах только на замену, стал героем матча. Сперва Игнатьев здорово сыграл на опережение, реализовав передачу Вандерсона, чьи проходы просто уничтожали оборону «Сочи». Во втором случае Иван добил мяч в сетку после того, как Николай Заболотный неудачно отразил дальний удар Тонни де Вильены. «Пушка» новичка «Краснодара» впечатляет: в прошлом туре он забил из-за штрафной «Уфе».

Только что подписанный новичок «Краснодара» Реми Кабелла в заявку на матч не попал, зато дебютировал Маркус Берг. Швед появился на поле за 20 минут до конца вместо Ари: конкуренция среди центрфорвардов у «быков» не слабая! К тому моменту заменён был уже и Игнатьев. Берг вступил в игру – интрига пропала. Эльмир Набиуллин тут же заработал две жёлтые карточки за два жёстких фола. Краснодарцы продолжали наслаждаться своим фирменным футболом. Берг, разыграв двоечку с другим шведом Кристофером Ольссоном, пробил в перекладину, а свежий Магомед-Шапи Сулейманов сотворил красивый гол. Крупную победу «Краснодару» обеспечили, прежде всего, собственные воспитанники, в том числе сделавший несколько сейвов Матвей Сафонов.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Зенитом» в Петербурге. Это будет последняя и самая серьёзная для «быков» проверка перед стартом в еврокубках.

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