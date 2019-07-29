Гилерме разнёс партнёра, Гончаренко обхитрил судью. Дерби за кадром

Первый забавный эпизод случился после того, как мяч попал в руку Живоглядову. Гончаренко требовал использовать VAR, но поступил хитро — не стал кидаться к резервному, рискуя получить карточку, а незаметно дал команду начальнику ЦСКА. Тому пришлось выполнить просьбу главного и вступить в спор с судьёй, а Виктор Михайлович встал рядом и накидывал панчей, находясь в нескольких метрах от них.

Злость Гилерме

В середине первого тайма был очень эмоциональный момент — после опасного удара Облякова из-под Живоглядова. Как же за него напихал партнёру Гилерме! Вратарь «Локо» дико взбесился и буквально рычал на новичка за то, что тот играл недостаточно плотно. Живоглядов сначала промолчал, но чуть позже призвал своего кипера к спокойствию. А когда-то скромный и тихий Гилерме, похоже, окончательно осознал себя лидером. С новым контрактом очевидно, что он оставит в истории клуба больший след, чем великий Сергей Овчинников.

Фото: РИА Новости

Странности

Очень странный эпизод случился в первом тайме. «Локомотив» подавал опасный штрафной, но диктор не нашёл лучшего времени объявить о том, кто стал миллионным гостем «ВЭБ Арены». Чисто заокеанский подход: всё понимаем, но у нас тут маркетинг. В нашей культуре страсть к драматургии футбола ещё жива, поэтому хотелось бы видеть меньше таких эпизодов на стадионе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сухина не сдержал Сёмина

«Локо» забил гол, его отменили, и очередь обратиться к судьям настала для Сёмина. Он, в отличие от Гончаренко, хитрить не стал. Не сказав ни слова начальнику, мигом полетел к судье, рисуя прямоугольник в воздухе. Сухине вместо того, чтобы помочь оказывать давление на резервного, наоборот пришлось успокаивать своего коуча. Одну жёлтую в этом сезоне тренер уже получил.

Фото: РИА Новости

Сёмин vs Гончаренко

Вообще, если сравнивать поведение Гончаренко и Сёмина во время игры (в последнее время так делают постоянно), в дерби было важное отличие. Поведение Юрия Палыча — шквал эмоций, поток энергии, направленный на то, чтобы повысить градус игры. У тренера ЦСКА эмоций много, но всё же на первый план выходит прагматизм. Прикрикнуть на своего игрока, что-то нашептать ближнему, устроить мини-лекцию Акинфееву, прибежавшему к скамейке прямо во время игры. Гончаренко — про это.

Фото: РИА Новости

VAR

Момент славы VAR настал в конце первого тайма, когда рефери неожиданно прервал атаку «Локомотива» и отправился посмотреть повтор. В тот момент, как обычно, никто ничего не понял. Ещё больше недоумения было, когда Безбородов поставил на точку, чем вызвал приступ хохота у корреспондента «Чемпионата» Григория Телингатера. На пару мгновений показалось, что судья к концу тайма вспомнил эпизод в самом начале матча. На самом деле, за несколько минут до этого сфолил Мурило. Неужели так сложно оперативно давать поясняющий слайд на табло стадиона?

Милые стюарды

Посреди игры в глаза бросился милый эпизод с участием стюардов. На «ВЭБ Арене» вдоль центральных секторов они сидят на стульчиках. Один из них решил привстать. Коллега показал жестом: не стоит, сядь, вдруг кому-то будет не видно. Столько тепла в этом было. Нам, российским зрителям, даже такой мелочи достаточно, чтобы умилиться. Чаще рядом пацанчики с раскладным ножичком на поясе да ОМОН в центре любимого города.

Фото: РИА Новости

Забег Чорлуки

Метров 30 (минимум) пробежал Чорлука, чтобы накинуться с претензиями на судью в самом конце игры. Требовал посмотреть VAR и назначить пенальти. Уже сейчас очевидно, что введение видеоповторов сильно увеличит количество споров с судьёй: все будут уверены, что уж тут-то есть основания глянуть видео. Ведран судью не убедил. Безбородов не посмотрел на повязку и дал Чорлуке жёлтую.

Фото: РИА Новости

Короткая «скамейка» «Локо»

Возможно, это было заметно и на картинке, но очередной слабый матч провёл Рифат Жемалетдинов. В поражении «Локо» виноват не только он (даже Баринов сыграл плохо), но проблема в том, что блёклые матчи для Жемалетдинова становятся привычной историей.

Рифат регулярно терял позицию, вальяжно играл по мячу и за свои 83 минуты показал один из самых высоких показателей брака (около 30%). На фоне этого забавно звучат его слова в последнем интервью. О том, что два года в Казани не были потерянным временем.

С другой стороны, «скамейка» «Локо» так коротка, что выбыл Миранчук, и Жемалетдинов — единственный кандидат на замену. Тугарев явно талантлив, но столь же явно и то, что для основы пока сыроват. В Лиге чемпионов с такой «скамейкой» будет даже сложнее, чем прошлой осенью. А значит, трёшки на трансферы летом будет недостаточно.