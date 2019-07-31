В погоне за деньгами. Футболисты, перешедшие из РПЛ в Суперлигу Китая

Накануне московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника Фернандо в китайский «Бэйцзин Гоань» за 15 млн евро. Вспоминаем остальных футболистов, переехавших из РПЛ в Китай.

Звездан Мисимович (из «Динамо» в «Бэйцзин Жэньхэ»)

Одним из первых в китайскую Суперлигу из РПЛ перебрался босниец Мисимович. Проведя год в московском «Динамо», Звездан перешёл за 3,5 млн евро в «Бэйцзин Женьхэ». В клубе из провинции Гуйчжоу босниец успешно выступал на протяжении четырёх сезонов вплоть до завершения карьеры. За это время он сыграл 85 матчей и забил 16 голов.

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Халк (из «Зенита» в «Шанхай СИПГ»)

Летом 2016 года «Зенит» принял решение продать Халка в «Шанхай СИПГ» за 55 млн евро. Все ожидали, что бразилец уедет в Европу, но он выбрал иной путь. Клуб из Шанхая предложил футболисту контракт с годовым окладом в 20 млн евро, от которого он не смог отказаться. Сейчас Халку 33 года, и он до сих пор играет за китайский клуб, который в прошлом сезоне стал победителем Суперлиги. На счету бразильца 72 матча и 41 гол.

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Одил Ахмедов (из «Краснодара» в «Шанхай СИПГ»)

Спустя полгода к Халку присоединился ещё один футболист, ранее выступавший в РПЛ – Одил Ахмедов. Узбекистанский полузащитник, проведя два неплохих сезона в «Краснодаре», получил предложение из Шанхая. По данным СМИ, китайцы заплатили за полузащитника скромные 8 млн евро, а Ахмедов получил контракт на 4 млн евро в год (в «Краснодаре» он получал 1,7 млн евро в год). Одил по сей день успешно выступает за китайский клуб, забив 6 мячей в 46 матчах.

Фото: Matt Roberts/Getty Images

Аксель Витсель (из «Зенита» в «Тяньцзинь Тяньхай»)

Через полгода после продажи Халка «Зенит» попрощался с полузащитником Акселем Витселем. «Тяньцзинь Тяньхай» предложил петербуржцам 21 млн евро, а бельгийскому полузащитнику зарплату в 18 млн евро в год. В СМИ распространилась информация, что зарплата Акселя и вовсе будет составлять 25 млн евро в год. Бельгиец же не задержался надолго в Китае, проведя чуть больше сезона за «Тяньцзинь Тяньхай» (36 матчей, 5 голов), а позже перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Фото: Claudio Villa./Getty Images

Неманья Пейчинович (из «Локомотива» в «Чанчунь Ятай»)

Защитник Неманья Пейчинович, потеряв место в чемпионском составе «Локомотива», принял решение покинуть стан «железнодорожников» и уехать в Китай. Подписав контракт с «Чанчунь Ятай» на правах свободного агента сербский футболист не смог закрепиться в основном составе китайского клуба (13 матчей, 2 гола). Сейчас он снова пребывает без работы и подыскивает себе новую команду.