Ну и финал в Самаре! «Локо» теряет Чорлуку, но не очки

Матч между «Локо» и «Крыльями» проходил так, как и должно было быть в игре второго и 13-го места РПЛ. Гости сразу вышли вперёд и обстреливали чужие ворота. Те, кто играл против них, ждали и надеялись, что что-то изменится. Усиление из ЦСКА «Крыльям» не помогло. Чернов, мягко говоря, дебютировал не очень надёжно. Самарский Дэвид Джеймс (по версии местного депутата) справился и несколько раз выдавал прямо классные сейвы. Во многом благодаря ему, к перерыву ничего не было решено.

Весёлая концовка

Во втором тайме «Локомотив» изменился, и очередь феерить перешла к Гилерме. Но даже его гения не хватило для того, чтобы затащить расстрел от Соболева с нескольких метров. Того самого Соболева, который клал дубль ЦСКА, а теперь забил четвёртый гол в четырёх играх. Крыховяк не смог подстраховать Мурило, который чуть потерял позицию и не играл по игроку. В итоге гол, который светил ничьей и потерей очков. За пару минут до конца игры.

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Но это был не конец — на последних секундах игры Рифат Жемалетдинов ушёл от Дмитрия Комбарова и точно пробил с острого угла. Рыжиков потащил, и мяч улетел высоко вверх. Его подкараулил Гжегож Крыховяк, козырявший на неделе прекрасным русским. Тот умудрился выиграть мяч у огромного Карпова и с нескольких метров забил головой.

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Гол Смолова, травма Чорлуки

Первый гол «Локо» забил Смолов, и для него это первый мяч в сезоне. Редкий случай, когда он сделал это головой. В последний раз Федя забивал в Суперкубке. Тогда он, как и сегодня, вышел в стартовом составе. Второй выход в старте — второй гол. Может, ему так комфортнее? Шанс на то, чтобы проверить эту теорию, он теперь точно заслужил.

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Но есть и плохие новости. Ведран Чорлука в самом конце игры дёрнул мышцу в безобидном эпизоде. Та решительность, с которой отправили разминаться Мурило, настроила на то, что у хорвата травма. Тем не менее, перед заменой он отбегал ещё несколько минут.

На что-то очень серьёзное было непохоже, до Лиги чемпионов Чорлука должен быть в строю. Может, и к следующей игре поправится. Замена? Возможно, «Локо» нужно было потянуть время. Кто ещё мог это сделать лучше, чем защитник, получивший повреждение. Можно спросить Юрия Палыча — он честно ответит, как есть.