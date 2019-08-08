ЧМ-2022 в Катаре под угрозой срыва. Рабочие объявили забастовку

Им платят 6 долларов в день. Они считают эти условия рабскими и отказываются строить стадионы к мундиалю.

Отмена ЧМ-2022 — реальность

Примерно месяц назад мы говорили о большом скандале с участием бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, которого арестовали по подозрениям в коррупции в связи с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Тогда Катар опередил в голосовании США, Японию, Корею и Австралию. Антикоррупционное расследование выявило, что имел место сговор с целью получения финансовой выгоды. Уже тогда пошли серьёзные разговоры о возможности переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну.

А буквально вчера спортивные СМИ сообщили ещё об одной большой проблеме в Катаре. Оказывается, рабочие вышли на массовые акции протеста и напрочь отказываются продолжать строительство стадионов к мундиалю 2022 года. Они считают текущие условия рабскими. Но всё ли действительно так плохо?

Всё началось в апреле

Уже весной этого года рабочие вышли на акцию протеста в связи с низкой заработной платой и нечеловеческими условиями работы. Они отмечали, что очень странно, что в Катаре тратят миллионы долларов на борьбу с коррупцией и терроризмом, но при этом не могут организовать элементарные рабочие нормы для людей, которые готовят праздник для всего мира. Многие рабочие пострадали на стройке стадионов, число жертв разнится в СМИ, поэтому не будет спекулировать на цифрах, но факт наличия жертв не оспаривается.



И вот 4-5 августа строители решили, что хватит это терпеть и заблокировали улицы страны-хозяйки предстоящего чемпионата мира. У них на руках были доказательства своей правоты.

Работа за 1 доллар в час – это нормально?

Именно такой вопрос задавали рабочие в Катаре своим боссам. Среднее значение уходило даже ниже отметки один доллар в час. За один рабочий день человек получал примерно шесть долларов. На стройках в Катаре в общей сложности занято 28000 человек. Значительную часть из них составляют мигранты — преимущественно из Непала и Индии.



По информации американского журналиста Адама Мильштейна, условия работы этих людей действительно можно назвать экстремальными. За шесть долларов они пашут по 18 часов в день при температуре в 50 градусов по Цельсию.

Россия может провести следующий ЧМ по футболу. Когда его отберут у Катара Вы помните, как было хорошо в прошлом году? Скоро повторим – Никольская, счастливые иностранцы, вечеринки до утра. И могучая сборная России.

4000 человек умрёт до начала ЧМ?

Плюс ко всему им дают неочищенную воду для питья, которая попросту опасна для здоровья. Исследования Мильштейна утверждают, что за день умирает как минимум один рабочий. Таким образом, около 4000 рабочих умрут до начала чемпионата мира 2022 года.

Журналисты мировых СМИ видят серьёзную проблему в сложившейся ситуации. Многие уверены, что спонсоры и инвесторы должны задуматься о том, стоит ли вкладывать средства в проект, где откровенно нарушаются права человека. Как моральные, так и юридические. Репутационные риски проведения мундиаля в Катаре становятся очевидными.