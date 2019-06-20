Россия может провести следующий ЧМ по футболу. Когда его отберут у Катара

Что случилось?
Буквально несколько дней назад, 18 июня, футбольный мир шокировала новость об аресте бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, которого подозревают в коррупции в связи с выбором страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Напомним, что по итогам голосования это право получил Катар, победив в голосовании США, Корею, Японию и Австралию.
Как оказалось, всё могло быть не очень честно. Антикоррупционное расследование выявило, что был совершён сговор с целью получения финансовой прибыли заинтересованных сторон. В 2010 году Платини организовал встречу с на тот момент президентом Франции Николя Саркози и властями Катара (в частности, с эмиром страны Тамимом Аль Тани).
По информации французской прессы, Саркози попросил эмира Катара купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал в стране в обмен на помощь в получении права провести чемпионат мира. Кстати, эту версию в прошлом году подтвердил и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.
Почему Россия – лучший вариант
Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и находился на своём посту вплоть до 2015 года, когда арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила его от должности. Причина всё та же – подозрения в коррупции. Его лишили возможности быть связанным с футболом на 8 лет, потом этот срок был сокращён вдвое, а в прошлом году швейцарская прокуратура и вовсе сняла все обвинения.
Как видите, любые расследования в УЕФА и ФИФА занимают очень много времени. Есть все основания полагать, что и эта история затянется надолго. И когда/если будет принято окончательное решение отобрать чемпионат мира по футболу — 2022 у Катара, лучшим вариантом будет именно Россия. Готовая инфраструктура, суперуспешный опыт 2018 года, возможность играть летом, а не зимой (как планируется в Катаре).
Вряд ли занявшая второе место в голосовании Америка с энтузиазмом восприняла бы шанс провести ЧМ-2022. Тем более что в США и так пройдёт мундиаль 2026 года. Зачем форсировать события и подвергать подготовку риску.
Насколько это всё реально?
Весьма. Даже на основе официальных данных, вероятность того, что чемпионат мира отберут у Катара, существенная. Плюс у крупного портала TNT Sports LA появилась информация от источников из антикоррупционного офиса, которые сообщают, что в организации проводятся секретные встречи для поиска немедленной замены страны-хозяйки ЧМ-2022.
Также с изрядной долей вероятности Qatar Airways перестанут быть титульным спонсором мундиаля. Источник признаётся, что в ФИФА понимают, что решение лишить Катара чемпионата мира будет непростым, но оно является реальной перспективой.
Так что вполне возможно, что через три года Россия снова окунётся в атмосферу всеобщего праздника – тусовки на Никольской, фан-зоны, интернациональные знакомства, счастливые иностранцы.
Ну что, повторим и перепокажем?
- 20 июня 2019
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