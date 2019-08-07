Босса «Шальке» критиковали за желание угодить Путину. А теперь он уволен

Почётный советник и глава наблюдательного совета «Шальке-04» Клеменс Тённис на три месяца приостановил работу в клубе из-за обвинений в расизме. Ничего не предвещало беды. На форуме по предпринимательству поднимались разные проблемы. Одну из них выделил Тённис, бросив фразу, которая стала для него роковой.

«Если мы будем инвестировать в энергетику в Африке, то тогда они наконец остановятся и перестанут вырубать деревья, а также перестанут делать детей сразу после наступления темноты».

Как отреагировала общественность?

Тённис принёс извинения очень быстро. Ведь многие СМИ незамедлительно осудили его за случившееся.

«Я бы хотел скорректировать своё вчерашнее заявление. Как предприниматель, я поддерживаю открытое и разнообразное общество. Я сожалею, что сказал так про африканцев и их детей. Это заявление было неприемлемым», — написал Тённис.

Затем извинение появилось и на сайте клуба.

«Как председатель наблюдательного совета «Шальке-04», я на 1000 процентов придерживаюсь ценностей клуба. Они включают в себя борьбу с расизмом и дискриминацией. Я хотел бы извиниться перед вами, болельщиками, членами и партнёрами ФК «Шальке-04» за мои слова. Это было неправильно и бездумно. Мои слова не соответствовали нашей миссии. Мне очень жаль».

Но даже два громких извинения не помогли Тённису избежать общественного резонанса. Экс-игрок «Шальке-04» Ханс Сарпей раскритиковал председателя наблюдательного совета за слова об африканцах и даже обвинил его в угождении президенту России Владимиру Путину. Но при чём здесь Путин? Никто не понял, да и Сарпей не стал объяснять. Видимо, захотел скрасить своё заявление неуместным упоминанием президента. Что ж, у него получилось.

При чём здесь Путин?

«Газпром» является генеральным спонсором «Шальке-04». Ранее Клеменс Тённис говорил, что президент России интересуется «Шальке-04», и даже пригласил команду в Кремль. Но это рядовое приглашение вызвало недовольство немецких политиков. Главу «Шальке-04» обвинили в том, что он позволяет манипулировать собой. Также Тённис утверждал, что Владимир Путин не хотел, чтобы Нойер покидал «Шальке-04», ему очень нравилось, как выступал голкипер. Кажется, теперь немцу придётся крепко задумываться над своими словами.