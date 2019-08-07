«Зенит» хочет избавиться от Заболотного. Что об этом известно

Антон Заболотный близок к уходу из «Зенита». До сих пор форвард предпочитал блистать в ПФЛ за «Зенит-2» (один гол в трёх матчах). По нашей информации, дело в зарплате. В Петербурге он получает от 600 до 700 тыс. евро в год. В «Сочи» предлагают меньше.
«Сочи» — единственный вариант?
Ранее у Заболотного было предложение от «Уфы», но «Зенит» не стал его рассматривать. Уфимцы хотели взять его в аренду, сэкономив деньги на трансфере. Их и рассчитывали пустить в зарплату Антона. Версия о том, что Заболотный отказывается идти в «Сочи» из-за нежелания работать с теми, кто причастен к развалу «Тосно», далека от правды. Дело в деньгах.
«Зенит» хочет расстаться с легендой, и варианта два. Либо с ним разорвут контракт, либо ему придётся согласиться на переход в «Сочи». Президент «Зенита» Александр Медведев заявил «Чемпионату», что переговоры находятся на завершающей стадии и завершатся в ближайшее время.
Что ещё?
ЦСКА продолжает искать нападающего. Накануне клубу предложили форварда «Эвертона» Янника Боласье. С января нападающий сборной Конго играл на правах аренды за «Андерлехт» (6 голов и 3 передачи). Но тут есть один важный момент: форварду недавно исполнилось 30, и для «армейцев» такой переход как минимум нетипичен. Возможно, поэтому решение по трансферу до сих пор не принято.
Решение принято по Комличенко. Несмотря на заявления Мещерякова о завышенных требованиях, «Локомотив» согласовал его переход. Информация про предложение от «Динамо» — неправда. «Млада Болеслав» изначально был готов рассмотреть предложение в 3,5 млн евро. Скорее всего, на этом и сошлись. Когда переход состоится, высока вероятность, что на выход пойдёт португалец Эдер.
- 7 августа 2019
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