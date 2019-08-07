Медведев: переговоры с «Сочи» по трансферу Заболотного в завершающей стадии
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что нападающий команды Антон Заболотный близок к переходу в «Сочи».
«Наши переговоры с «Сочи» по Заболотному находятся в завершающей стадии, я думаю, что последние детали могут быть согласованы в ближайшее время. Речь идёт о полноценном трансфере», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Заболотный перешёл в петербургский «Зенит» из «Тосно» в январе прошлого года. Трансфер футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 1,5 млн. В минувшем сезоне на клубном уровне 28-летний нападающий принял участие в 30 играх. На его счету 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Контракт игрока с петербургским «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года.
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
- 7 августа 2019
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