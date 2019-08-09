23:0 — не рекорд. Самые крупные победы в истории футбола

Товарищеский матч «Баварии» с клубом «Роттах-Эгерн» завершился со счётом 23:0 в пользу мюнхенцев. Полузащитник Корентин Толиссо отличился покером. Хет-трики на счету Роберта Левандовского, Томаса Мюллера, Кваси Вридта и Леона Горецки.

Не стоит сразу обвинять «Роттах-Эгерн» в ужасающем количестве пропущенных мячей, тем более от действующих чемпионов Бундеслиги. Некоторые пропускали и больше. И даже не в товарищеских матчах. Вспомнили другие крупные победы в истории футбола.

Чемпионат Мадагаскара. 2002 год. «Стад Олимпик Л’Эмирн» («СОЭ») — «Адема» — 0:149

Самый крупный сухой счёт в истории футбола был зарегистрирован именно в этом матче. В городе Туамасина проходила финальная стадия первенства Мадагаскара, но за тур до конца произошло событие, которое стало объяснением такого разгромного счёта. Судья назначил спорный пенальти в ворота команды «Стад Олимпик Л’Эмирн», тем самым преградив ей путь к защите чемпионского титула. В последнем же матче против «Адемы» тренер «СОЭ» был так возмущён несправедливым судейством, что дал игрокам установку забивать в свои ворота на протяжении всей игры. По итогу счёт на табло — 0:149. Конечно, федерация футбола Мадагаскара не оставила такое поведение безнаказанным. Наставник команды Зака Бе был дисквалифицирован на три года. А четырёх игроков «СОЭ» отстранили от футбольной деятельности до конца сезона.

Кубок Шотландии 1885. «Арбоат» — «Бон Аккорд» — 36:0

Профессиональный «Арбоат» принимал любителей «Бон Аккорд» и забил им, несчастным, 36 мячей. Конечно, футбольные правила тогда были другими. Например, не было карточек и офсайдов, единых стандартов размеров полей. На воротах отсутствовала перекладина, а мячи были не совсем похожи на современные. Многие из них были сделаны из жёсткой кожи диких животных.

Отбор на ЧМ-2002. Австралия — Американское Самоа — 31:0

Этот результат остаётся самым крупным из всех официально зарегистрированных ФИФА при участии сборных команд. Австралийский форвард Арчи Томпсон отличился 13 раз. Ну а уровень сборной Самоа можно определить по тому факту, что трое игроков основного состава не смогли принять участие в матче из-за занятий в школе. Но даже этот разгром принёс пользу. После матча было внесено изменение в квалификационный турнир в этом регионе. И уже в 2004 году на Кубке Океании были созданы предварительные этапы для слабых команд.

Чемпионат Шотландии. 1885 год. «Данди Харп» — «Абердин Роверс» — 35:0

Хозяева поля вколотили 35 безответных мячей в ворота соперника. Некоторые историки считают, что количество голов было чуть меньше — 32. Но документов, подтверждающих точное количество голов, не оказалось, поэтому официальный счёт — 35:0.

Тихоокеанские игры. 1971 год. Таити — Острова Кука — 30:0

Тихоокеанские игры проводятся раз в четыре года среди спортсменов Океании по разным видам спорта. В групповом этапе сборная Таити установила рекорд соревнований, уничтожив соперников со счётом 30:0. На данный момент население островов Кука — 17000 человек, 1500 из которых — футболисты. В 2011 году здесь была даже запущена программа «Just play», направленная на развитие массового футбола среди молодёжи.

Товарищеский матч. 2009 год. «Вильярреал» — «Навата» — 27:0

Матч был лишь товарищеским, но это не помешало «Вильярреалу» отыграться на клубе, представляющем региональный дивизион Каталонии. Семь голов забил Перейра, покеры на счету у Льоренте и Рубена. Благодаря разгромному проигрышу о такой команде, как «Навата», узнали многие.

Фото: Giuseppe Bellini/Getty Images

Напомним, что «Бавария» уже провела официальный матч в нынешнем сезоне, проиграв дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии.