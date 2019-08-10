«Надо ставить на „Ахмат“, но „Спартак“ способен на сюрприз». Прогнозы на 5-й тур

Ну вот. Потихоньку раскачиваемся. 4-й тур нашего конкурса получился пока самым удачным, если мы берём сумму набранных участниками очков. Более того, у нас есть новый лучший результат сезона.
Олег Веретенников угадал счета матчей «Зенит» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Арсенал», разницу в играх «Урал» — «Ростов» и «Сочи» — «Уфа», а также исходы встреч «Крылья Советов» — «Локомотив» и «Рубин» — ЦСКА. Это 18 очков.
Даниил Бороздин предсказал счета матчей «Урал» — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Локомотив», а также разницу в игре «Ахмат» — «Оренбург». Это 13 очков.
Олег Веретенников — 18 (4-й тур)
Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)
Даниил Бороздин — 13 (4-й тур)
Нашей читательнице из Казани Анне Кольцовой повезло меньше. Она предсказала только разницу в матче «Рубин» — ЦСКА. 3 очка.
Прогноз специалистов
Александр Мостовой, знаменитый российский футболист:
«Оренбург» — «Тамбов» — 1:0
«Оренбург» — единственная команда, которая ещё не набрала очков. В этом матче должны. Это не из-за соперника, соперники равны, но когда-то «Оренбург» должен набирать очки.
«Динамо» — «Зенит» — 1:2
Это игра, когда «Зенит» за счёт класса своих футболистов должен выигрывать.
«Краснодар» — «Рубин» — 2:0
«Краснодар» имеет неплохой состав, «Рубин» по началу тоже неплохо действовал, но они забивали голы из-за ошибок соперников. А вот с ЦСКА, например, сами уже не смогли забить. Здесь ставлю на «Краснодар».
«Арсенал» — «Уфа» — 1:1
Игра равных соперников. Даже если кто-то и выиграет, то это будет дело случая. После вылета из еврокубков «Арсеналу» нужно сконцентрироваться на чемпионате.
«Локомотив» — «Урал» — 2:1
«Локомотиву» игры даются немного с трудом, эта игра будет нелёгкой. Но хозяева должны выиграть на классе.
ЦСКА — «Сочи» — 1:1
Что бы там ни говорили, но пока у «Сочи» больше непонятного, чем понятного. Команда набрала всего одно очко. Может быть с ЦСКА они смогут что-то показать.
«Ахмат» — «Спартак» — 1:1
В данный момент эти два соперника равны. «Ахмат» ещё и дома играет, а «Спартак» после победы в Лиге Европы должны немножко встрепенуться.
«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:1
«Ростов» обыграет «Крылья Советов» за счёт своего поля, всё-таки поддержка очень важна. На новых стадионах болельщики сейчас дают какие-то дополнительные эмоции для победы.
Прогноз читателей
Олег Черкасов (Краснодар):
«Оренбург» — «Тамбов» — 2:1
У «Оренбурга» пока 0 очков, но у команды на старте очень тяжёлый календарь. В матче с «Тамбовом» должна быть первая победа.
«Динамо» – «Зенит» – 0:0
«Динамо» покупает новых игроков и в двух матчах не пропускает. Думаю, что в этом матче голов не будет.
«Краснодар» – «Рубин» – 2:1
«Рубин» хорошо стартовал и собрал прекрасную прессу, но здесь объективно у команд разный класс.
«Арсенал» – «Уфа» – 1:1
«Арсенал» побеждает в гостях (два из двух) и не выигрывает дома (два из двух). У «Уфы» в гостях одно очко из шести, но кусается команда больно. Будет ничья.
«Локомотив» — «Урал» — 1:0
У «Локо» достаточно класса, чтобы выигрывать такие матчи.
ЦСКА — «Сочи» — 2:1
ЦСКА на втором месте, а у «Сочи» одно очко и ноль голов. Но! «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — это три соперника сочинцев на старте. В общем, «Сочи» забьёт, но ЦСКА победит.
«Ахмат» – «Спартак» – 1:1
Не представляется возможным думать, что «Спартак» может не пропустить. Но и забьёт. Ничья.
«Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1
«Ростов» забивает минимум два гола в этом чемпионате, «Крылья» — минимум один. Пусть так и будет.
Прогноз журналистов
Александр Алейников, выпускающий редактор «Чемпионата»:
«Оренбург» – «Тамбов» – 2:1
В первом матче тура сыграют 16-я и 14-я команды старта сезона. И есть ощущение, что в графе «победы» закроется предпоследний ноль и хозяева сравняются с тамбовчанами по очкам. Ждём очередной шедевр от Деспотовича.
«Динамо» – «Зенит» – 0:1
Динамовцы проводят агрессивную трансферную кампанию, плоды который, правда, будут видны не раньше осени. А пока не вижу других вариантов, кроме победы «Зенита».
«Краснодар» – «Рубин» – 2:0
Энергетика Романа Шаронова небесконечна, а тут и матчи с фаворитами РПЛ подоспели. Даже фактор Лиги чемпионов вряд ли поможет казанцам набрать очки в Краснодаре. Уже после этого тура таблица примет более привычный вид.
«Арсенал» – «Уфа» – 3:1
Тулякам надо задабривать болельщиков, которые ждали Лигу Европу, а на деле получили вылет в первом же раунде и 0 голов на домашнем поле. «Уфе» повезёт меньше.
«Локомотив» – «Урал» – 2:0
Пока «железнодорожники» ждут нового форварда, Смолов продолжит забивать. Состав «Локомотива» значительно сильнее, а сенсаций в этом туре не ожидается. Уверенная победа хозяев поля.
ЦСКА – «Сочи» – 2:0
«Армейцы» сумели вырвать Чалова из когтей английских «орлов», и Фёдор в очередной раз порадует своих болельщиков результативными действиями. ЦСКА без проблем обыграет команду, в составе которой много бывших игроков «Зенита», но игра пока далеко не зенитовская.
«Ахмат» – «Спартак» – 2:2
Поездки «Спартака» в Грозный всегда получаются жаркими и, как правило, неприятными для красно-белых. Рационально надо ставить на победу хозяев, но ведь должен хоть один сюрприз в этом туре случиться! И этот сюрприз – забитые с игры мячи гостей, которые принесут им ничью.
«Ростов» – «Крылья Советов» – 3:1
Противостояние двух лучших нападающих старта сезона закончится вничью, но за счет более высокого класса атакующих игроков «Ростов» одержит победу. А Роман Ерёменко порадует нас красивым голом из-за штрафной.
- 10 августа 2019
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