«Надо ставить на „Ахмат“, но „Спартак“ способен на сюрприз». Прогнозы на 5-й тур

Ну вот. Потихоньку раскачиваемся. 4-й тур нашего конкурса получился пока самым удачным, если мы берём сумму набранных участниками очков. Более того, у нас есть новый лучший результат сезона.

Олег Веретенников угадал счета матчей «Зенит» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Арсенал», разницу в играх «Урал» — «Ростов» и «Сочи» — «Уфа», а также исходы встреч «Крылья Советов» — «Локомотив» и «Рубин» — ЦСКА. Это 18 очков.

Даниил Бороздин предсказал счета матчей «Урал» — «Ростов» и «Крылья Советов» — «Локомотив», а также разницу в игре «Ахмат» — «Оренбург». Это 13 очков.

Лучшие результаты



Олег Веретенников — 18 (4-й тур)

Михаил Гончаров — 16 (3-й тур)

Даниил Бороздин — 13 (4-й тур)

Нашей читательнице из Казани Анне Кольцовой повезло меньше. Она предсказала только разницу в матче «Рубин» — ЦСКА. 3 очка.

За «Спартак» болел даже «Путин». Но швейцарский ОМОН не оценил Как Тун помогал победить дружине Кононова. Это был смешной матч.

Прогноз специалистов

Александр Мостовой, знаменитый российский футболист:

«Оренбург» — «Тамбов» — 1:0

«Оренбург» — единственная команда, которая ещё не набрала очков. В этом матче должны. Это не из-за соперника, соперники равны, но когда-то «Оренбург» должен набирать очки.



«Динамо» — «Зенит» — 1:2

Это игра, когда «Зенит» за счёт класса своих футболистов должен выигрывать.

«Зенит» ищет центрального защитника. Главная цель – бразилец Лянко В Петербург может перебраться соотечественник Малкома и Дугласа Сантоса. У него сербские корни.

«Краснодар» — «Рубин» — 2:0

«Краснодар» имеет неплохой состав, «Рубин» по началу тоже неплохо действовал, но они забивали голы из-за ошибок соперников. А вот с ЦСКА, например, сами уже не смогли забить. Здесь ставлю на «Краснодар».



«Арсенал» — «Уфа» — 1:1

Игра равных соперников. Даже если кто-то и выиграет, то это будет дело случая. После вылета из еврокубков «Арсеналу» нужно сконцентрироваться на чемпионате.



«Локомотив» — «Урал» — 2:1

«Локомотиву» игры даются немного с трудом, эта игра будет нелёгкой. Но хозяева должны выиграть на классе.



ЦСКА — «Сочи» — 1:1

Что бы там ни говорили, но пока у «Сочи» больше непонятного, чем понятного. Команда набрала всего одно очко. Может быть с ЦСКА они смогут что-то показать.



«Ахмат» — «Спартак» — 1:1

В данный момент эти два соперника равны. «Ахмат» ещё и дома играет, а «Спартак» после победы в Лиге Европы должны немножко встрепенуться.

Кононов очень изменился. Стиль игры его больше не волнует Все ругают «Спартак» за плохое качество футбола, но в Швейцарии команда даже не пыталась играть хорошо.

«Ростов» — «Крылья Советов» — 2:1

«Ростов» обыграет «Крылья Советов» за счёт своего поля, всё-таки поддержка очень важна. На новых стадионах болельщики сейчас дают какие-то дополнительные эмоции для победы.

Прогноз читателей

Олег Черкасов (Краснодар):

«Оренбург» — «Тамбов» — 2:1

У «Оренбурга» пока 0 очков, но у команды на старте очень тяжёлый календарь. В матче с «Тамбовом» должна быть первая победа.

«Динамо» – «Зенит» – 0:0

«Динамо» покупает новых игроков и в двух матчах не пропускает. Думаю, что в этом матче голов не будет.

«Краснодар» – «Рубин» – 2:1

«Рубин» хорошо стартовал и собрал прекрасную прессу, но здесь объективно у команд разный класс.

«Краснодар» дал «Порту» чувствовать себя хозяином. Это главная причина поражения Тот случай, когда психология важнее тактики.

«Арсенал» – «Уфа» – 1:1

«Арсенал» побеждает в гостях (два из двух) и не выигрывает дома (два из двух). У «Уфы» в гостях одно очко из шести, но кусается команда больно. Будет ничья.

«Локомотив» — «Урал» — 1:0

У «Локо» достаточно класса, чтобы выигрывать такие матчи.

ЦСКА — «Сочи» — 2:1

ЦСКА на втором месте, а у «Сочи» одно очко и ноль голов. Но! «Спартак», «Краснодар» и «Зенит» — это три соперника сочинцев на старте. В общем, «Сочи» забьёт, но ЦСКА победит.

«Ахмат» – «Спартак» – 1:1

Не представляется возможным думать, что «Спартак» может не пропустить. Но и забьёт. Ничья.

«Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1

«Ростов» забивает минимум два гола в этом чемпионате, «Крылья» — минимум один. Пусть так и будет.

«Спартак» мог быть на последнем месте в РПЛ. Если бы не судьи 10 грубых судейских ошибок в РПЛ на старте сезона. Их признал даже Егоров.

Прогноз журналистов

Александр Алейников, выпускающий редактор «Чемпионата»:

«Оренбург» – «Тамбов» – 2:1

В первом матче тура сыграют 16-я и 14-я команды старта сезона. И есть ощущение, что в графе «победы» закроется предпоследний ноль и хозяева сравняются с тамбовчанами по очкам. Ждём очередной шедевр от Деспотовича.

«Динамо» – «Зенит» – 0:1

Динамовцы проводят агрессивную трансферную кампанию, плоды который, правда, будут видны не раньше осени. А пока не вижу других вариантов, кроме победы «Зенита».

«Краснодар» – «Рубин» – 2:0

Энергетика Романа Шаронова небесконечна, а тут и матчи с фаворитами РПЛ подоспели. Даже фактор Лиги чемпионов вряд ли поможет казанцам набрать очки в Краснодаре. Уже после этого тура таблица примет более привычный вид.

«Арсенал» – «Уфа» – 3:1

Тулякам надо задабривать болельщиков, которые ждали Лигу Европу, а на деле получили вылет в первом же раунде и 0 голов на домашнем поле. «Уфе» повезёт меньше.

«Локомотив» – «Урал» – 2:0

Пока «железнодорожники» ждут нового форварда, Смолов продолжит забивать. Состав «Локомотива» значительно сильнее, а сенсаций в этом туре не ожидается. Уверенная победа хозяев поля.

ЦСКА – «Сочи» – 2:0

«Армейцы» сумели вырвать Чалова из когтей английских «орлов», и Фёдор в очередной раз порадует своих болельщиков результативными действиями. ЦСКА без проблем обыграет команду, в составе которой много бывших игроков «Зенита», но игра пока далеко не зенитовская.

«Ахмат» – «Спартак» – 2:2

Поездки «Спартака» в Грозный всегда получаются жаркими и, как правило, неприятными для красно-белых. Рационально надо ставить на победу хозяев, но ведь должен хоть один сюрприз в этом туре случиться! И этот сюрприз – забитые с игры мячи гостей, которые принесут им ничью.

«Ростов» – «Крылья Советов» – 3:1

Противостояние двух лучших нападающих старта сезона закончится вничью, но за счет более высокого класса атакующих игроков «Ростов» одержит победу. А Роман Ерёменко порадует нас красивым голом из-за штрафной.