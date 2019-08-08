«Краснодар» дал «Порту» чувствовать себя хозяином. Это главная причина поражения

Когда дело доходит до разбора матчей, много времени уделяется тактическому аспекту, но часто гораздо важнее тактики оказывается психология. Речь не о тех самых «горящих глазах», которые любят высмеивать тактические гики (хотя в отдельных матчах они дают победу не реже стратегии). Речь о восприятии командами себя на поле и осознании роли соперника.

«Порту» сильнее «Краснодара». «Быки» опять проиграли концовку Это поражение напомнило матч «Краснодара» с «Валенсией» в Лиге Европы.

Большинство матчей более-менее равных соперников выигрываются в первые 15 минут, когда кому-то из них удаётся так поставить себя, чтобы соперник не чувствовал уверенности в своём плане на игру. Главная ошибка «Краснодара» заключалась в том, что он дал не проведшим ни одной официальной минуты в сезоне, не особо сыгранным и игравшим на чужом стадионе португальцам почувствовать себя хозяевами положения. Вот как это работает.



Примерно на девятой минуте Данилу пробует сыграть проникающим пасом сразу между двух линий «Краснодара». Передача очень рискованная, но она проходит, и для любой команды, прощупывающей соперника, это сигнал — можно рисковать и дальше, соперник много позволяет. Такие эпизоды на первых минутах имеют гораздо большее влияние на дальнейший ход, чем выбор схемы, — они дают команде войти в игру.



Спустя пару минут после этого эпизода в простой ситуации «Краснодар» выпускает мяч за боковую — это тоже сигнал для «Порту». Когда ты теряешь лёгкие мячи, соперник не может не замечать этого, и с каждым таким эпизодом будет действовать всё увереннее. Ты же, в свою очередь, станешь лишний раз оценивать положение и осторожничать, что тоже идёт на руку сопернику.



И финальный эпизод. Первая же попытка «Порту» прощупать соперника прессингом завершилась опасным моментом у ворот Матвея Сафонова. После этого португальцы окончательно поняли, что «Краснодар» этим вечером — хозяин великолепного стадиона, но настоящий хозяин на поле играл в бело-синих цветах.

Этого оказалось достаточно. Даже в те минуты, когда «Порту» объективно должен был просаживаться (последние 15 минут каждого из таймов), команда легко переключала темп на нужный и не давала «Краснодару» распоряжаться инициативой. «Быки» не знали, что с этим делать. Отсюда и немыслимое количество небрежных передач. Отсюда и штрафной Маркуса Берга — в команде есть более техничные футболисты с хорошим ударом, но куда все они делись от мяча в важный момент? Берг бил, потому что никто больше не взял на себя ответственность, никто не чувствовал в себе уверенности.

И все это берет начало в первых минутах матча, когда «Порту» увидел, что соперник мягкий, а «Краснодар» испугался этого больше, чем должен был. И весь игровой, тактический план можно было отнести на свалку. Того же Берга наверняка выпускали с задачей цепляться за мячи для работы в подборе, но сколько таких эпизодов было в матче? Сработала ли эта тактическая задумка? Когда ты отдаёшь сопернику право управлять игрой, всё о чём вы



договаривались в раздевалке, забывается, и ты начинаешь концентрироваться на более простых задачах — не пропустить, отбиться в этой конкретной атаке соперника, скорее довести свою атаку до удара или до паса в штрафную. Это случилось и с «Краснодаром». Помните, как Ари простреливал в штрафную, где не было ни одного игрока хозяев?



И при этом в паре не решено ничего. Просто в Португалии «Краснодару» необходимо поставить хозяевами игры уже самих себя.