«Зенит» ищет центрального защитника. Главная цель – бразилец Лянко

На пресс-конференции, посвященной громкому переходу Малкома, главный тренер «Зенита» Сергей Семак и генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев сообщили, что у чемпиона России будет ещё один трансфер легионера под Лигу чемпионов. Речь идёт о центральном защитнике. По информации, имеющейся у «Чемпионата», главная цель спортивного директора сине-бело-голубых Хавьера Рибалты – 22-летний игрок «Торино» Лянко Войнович.

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Кто такой Лянко Войнович?

Потенциальный новичок «Зенита» – капитан олимпийской сборной Бразилии. В июне будущие звёзды «селесао» выиграли престижный турнир в Тулоне, а Лянко был признан его лучшим защитником и вторым лучшим игроком. Кстати, в паре с Войновичем в центре обороны выступал новичок «Локомотива» Мурило, который пока объективно уступает в классе игроку «Торино».

У Лянко много ценных качеств. Он очень силён физически – настоящий атлет. Смело вступает в единоборства, эффективно играет на опережение. Его сложно пройти один в один. Бразилец выигрывает почти всю борьбу на «втором этаже». Кроме того, хорошо продвигает мяч. Разве что при перестроениях в обороне Войнович не всегда принимает верные решения: тактические ошибки – следствие недостатка опыта.



Фамилия наводит на мысль, что у футболиста сербские корни. Действительно, его дед родился в Югославии, но в детстве перебрался в Бразилию с семьёй, спасавшейся от второй мировой войны. Лянко даже поиграл за юношескую сборную Сербии U19, после чего о нём вспомнили свои тренеры. Защитника стали вызывать в бразильскую «молодёжку».

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В чём сложность его трансфера для «Зенита»?

Во-первых, Лянко уже сейчас достаточно дорогой центральный защитник. Информация из Италии об интересе к нему со стороны «Зенита», «Ромы» и «Аякса» появилась ещё месяц назад, и это оказалось не фейковой новостью с целью разрекламировать игрока для продажи. Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что все три клуба предложили за Войновича около 20 млн евро плюс бонусы, однако «Торино» отказался продавать его за эти деньги. Более того, две недели назад туринский клуб продлил контракт с защитником до лета 2024-го.

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Другая сложность связана с тем, что сам Лянко, как говорят, не очень хочет ехать в Россию. По всей видимости, ждёт предложения от топ-клуба из ведущего европейского чемпионата. Впрочем, потенциальных покупателей бразильца может останавливать тот факт, что с декабря 2017-го по сентябрь 2018-го Войнович пропустил 29 матчей из-за травмы колена и последовавшей за ней операции. Когда футболист в молодом возрасте не играет девять месяцев, это неприятный сигнал. В «Зените» похожим образом пострадал Эммануэль Маммана, так что клуб наверняка тщательно проверит колено новичка в случае договорённости о трансфере.

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Как развивалась карьера бразильца?

Лянко – воспитанник клубов «Ботафого» и «Сан-Паулу». В бразильской Серии А он дебютировал летом 2015-го в составе «Сан-Паулу». До отъезда в Европу сыграл 21 матч в чемпионате Бразилии, забил один мяч.



Уже тогда Войновичем интересовались «Атлетико» и «Ювентус», тем не менее летом 2017 года «Сан-Паулу» продал центрального защитника в «Торино» за 7 млн евро. Лянко начал выходить в основе туринских «быков», но вскоре получил травму, которая оставила его без футбола на длительный срок.



Бразилец восстановился, вернулся на поле, и в конце января 2019-го «Торино» отдал Войновича в аренду «Болонье», чтобы игрок имел стабильную практику. Вторую часть прошлого сезона защитник отыграл на высоком уровне. Всего же у Лянко на данный момент 19 матчей в итальянской Серии А и один гол в ворота «Пармы».

«Я знаю, что Войнович ещё очень молод. Но у него сильный характер. Хочу, чтобы он стал лидером нашей защиты», – признавался главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович. «Торино» вернул бразильца летом и пока не хочет никуда отдавать. Хотя для РПЛ это был бы очень солидный трансфер.