10 грубых судейских ошибок в РПЛ на старте сезона. Их признал даже Егоров

«Спартак» мог быть на последнем месте в РПЛ. Если бы не судьи

За четыре тура в Российской Премьер-Лиге собралось приличное количество судейских ошибок, которые признал даже руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Мы решили вспомнить самые главные судейские ошибки этого сезона, которые могли повлиять на результат матча, подкрепив их комментариями Егорова.

Матч: «Спартак» — «Сочи», 1:0. 1-й тур РПЛ

Судья: Владимир Москалёв



Ошибка: Засчитан гол Самюэля Жиго, забитый с нарушением правил.

Комментарий Александра Егорова: «Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но по нашему мнению, гол в ворота «Сочи» нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил».

Матч: «Спартак» — «Сочи», 1:0. 1-й тур РПЛ

Судья: Владимир Москалёв.



Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Спартака» после нарушения Рассказова в своей штрафной.

Комментарий Егорова: «На 21-й минуте в ворота „Спартака“ надо было назначать пенальти, был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи Москалёва это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации».

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Матч: «Локомотив» — «Рубин», 1:1. 1-й тур РПЛ

Судья: Михаил Вилков.



Ошибка: Ошибочно засчитан гол «Локомотива». Игроки «Локо» стояли в стенке соперника во время голевого штрафного Алексея Миранчука.

Комментарий Егорова: В правилах написано, что перед исполнением штрафного удара игроки должны стоять в метре от стенки. По вчерашней ситуации: никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Изначально игрок стоял в метре от стенки, производится удар, игрок делает движение к стенке, он имеет на это право. Формально это нарушение, но никто не будет от этого отменять гол».

Матч: «Ростов» — «Спартак», 2:2. 2-й тур РПЛ

Судья: Кирилл Левников.



Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Спартака» за фол Фернандо; не показана красная карточка Зелимхану Бакаеву.

Комментарий Егорова: «На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву».

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Матч: «Оренбург» — «Зенит», 0:2. 3-й тур РПЛ.

Судья: Сергей Карасёв



Ошибка: Ошибочно назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Якобы за игру рукой Савелия Козлова.

Комментарий Егорова: «Момент с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»: Карасёв ошибся, это не игра рукой, надо было продолжить игру».

Матч: «Оренбург» — «Зенит», 0:2. 3-й тур РПЛ.

Судья: Сергей Карасёв.

Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Зенита» за фол Барриоса.

Комментарий Егорова: На Барриосе надо было назначить пенальти. Сергею снижена оценка за эти две ключевые ошибки (первую см. выше. — Прим. «Чемпионата»). Если «Оренбург» напишет письмо, то передадим документы в экспертную комиссию».

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Матч: «Спартак» — «Динамо», 0:0. 4-й тур РПЛ

Судья: Владислав Безбородов



Ошибка: Не назначен пенальти за фол Самюэля Жиго, который хватал руками Вячеслава Грулёва.

Комментарий Егорова: «Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый».

Какие ещё решения Егоров признал ошибочными?

— 2-й тур, ЦСКА — «Оренбург». Не назначен пенальти в ворота «Оренбурга» (игра рукой). Судья — Евгений Турбин.



— 3-й тур, «Тамбов» — «Спартак». Не назначен пенальти в ворота «Тамбова» (игра рукой). Судья — Михаил Вилков.



— 4-й тур, «Сочи» — «Уфа». Не назначен пенальти в ворота «Уфы» (ошибочно назначен офсайд). Судья — Алексей Сухой.