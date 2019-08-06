«Спартак» мог быть на последнем месте в РПЛ. Если бы не судьи

За четыре тура в Российской Премьер-Лиге собралось приличное количество судейских ошибок, которые признал даже руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров. Мы решили вспомнить самые главные судейские ошибки этого сезона, которые могли повлиять на результат матча, подкрепив их комментариями Егорова.
Матч: «Спартак» — «Сочи», 1:0. 1-й тур РПЛ
Судья: Владимир Москалёв
Ошибка: Засчитан гол Самюэля Жиго, забитый с нарушением правил.
Комментарий Александра Егорова: «Мы не желаем видеть такие забитые мячи. Можно говорить, что была борьба, Жиго выпрыгнул пораньше, но по нашему мнению, гол в ворота «Сочи» нельзя было засчитывать, потому что было нарушение правил».
Матч: «Спартак» — «Сочи», 1:0. 1-й тур РПЛ
Судья: Владимир Москалёв.
Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Спартака» после нарушения Рассказова в своей штрафной.
Комментарий Егорова: «На 21-й минуте в ворота „Спартака“ надо было назначать пенальти, был хороший повтор из-за ворот, что там был фол. Ещё нас озадачила трактовка единоборств. Для Володи Москалёва это неудачный матч, но в спорте бывают такие ситуации».
Матч: «Локомотив» — «Рубин», 1:1. 1-й тур РПЛ
Судья: Михаил Вилков.
Ошибка: Ошибочно засчитан гол «Локомотива». Игроки «Локо» стояли в стенке соперника во время голевого штрафного Алексея Миранчука.
Комментарий Егорова: В правилах написано, что перед исполнением штрафного удара игроки должны стоять в метре от стенки. По вчерашней ситуации: никто бы не понял, если бы гол не был засчитан. Изначально игрок стоял в метре от стенки, производится удар, игрок делает движение к стенке, он имеет на это право. Формально это нарушение, но никто не будет от этого отменять гол».
Матч: «Ростов» — «Спартак», 2:2. 2-й тур РПЛ
Судья: Кирилл Левников.
Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Спартака» за фол Фернандо; не показана красная карточка Зелимхану Бакаеву.
Комментарий Егорова: «На 60-й минуте за фол Фернандо Левников должен был поставить 11-метровый в ворота красно-белых, а на 86-й минуте он должен был показать вторую желтую карточку полузащитнику «Спартака» Зелимхану Бакаеву».
Матч: «Оренбург» — «Зенит», 0:2. 3-й тур РПЛ.
Судья: Сергей Карасёв
Ошибка: Ошибочно назначен пенальти в ворота «Оренбурга». Якобы за игру рукой Савелия Козлова.
Комментарий Егорова: «Момент с назначением пенальти в ворота «Оренбурга»: Карасёв ошибся, это не игра рукой, надо было продолжить игру».
Матч: «Оренбург» — «Зенит», 0:2. 3-й тур РПЛ.
Судья: Сергей Карасёв.
Ошибка: Не назначен пенальти в ворота «Зенита» за фол Барриоса.
Комментарий Егорова: На Барриосе надо было назначить пенальти. Сергею снижена оценка за эти две ключевые ошибки (первую см. выше. — Прим. «Чемпионата»). Если «Оренбург» напишет письмо, то передадим документы в экспертную комиссию».
Матч: «Спартак» — «Динамо», 0:0. 4-й тур РПЛ
Судья: Владислав Безбородов
Ошибка: Не назначен пенальти за фол Самюэля Жиго, который хватал руками Вячеслава Грулёва.
Комментарий Егорова: «Эпизод с Жиго? Вообще, хочу сказать, что этот матч очень хорошо провёл Безбородов. Со спины он не увидел этого захвата. Да, это одиннадцатиметровый».
Какие ещё решения Егоров признал ошибочными?
— 2-й тур, ЦСКА — «Оренбург». Не назначен пенальти в ворота «Оренбурга» (игра рукой). Судья — Евгений Турбин.
— 3-й тур, «Тамбов» — «Спартак». Не назначен пенальти в ворота «Тамбова» (игра рукой). Судья — Михаил Вилков.
— 4-й тур, «Сочи» — «Уфа». Не назначен пенальти в ворота «Уфы» (ошибочно назначен офсайд). Судья — Алексей Сухой.
- 6 августа 2019
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