За «Спартак» болел даже «Путин». Но швейцарский ОМОН не оценил

Жаль тех москвичей, которые не смогли увидеть футбольное чудо и победу дружины Олега Кононова в Швейцарии из-за урагана. Мы в Туне — где + 30, горы, озера и солнце — надеемся, что у вас все в порядке.

Фото: twitter.com/malalaps

Ещё обиднее за фанатов «Спартака», которые не приехали на выезд – ведь в бернской области русскому человеку было позволено всё. Хотите попрыгать с моста в центре города? Пожалуйста!

Желаете вытеснить местных из парка и 4 часа играть в футбол? Поле к вашим услугам. Кстати, вот он облик российского фаната в Швейцарии – трезвый, спортивный, культурный.

Хотите заполнить площадь у стадиона, отнять микрофон у тунских музыкантов и петь «Знаешь ли ты»? Легко – вам только поаплодируют.

Не знаете, на каком языке заказать пиво? Для этого в шатрах специально работают русскоговорящие продавцы. А некоторые фанаты «Туна», гуляющие рядом, будут рисоваться в майках сборной СССР, купленных ещё в 70-х годах. Дасаев, Харламов, Тихонов – этих людей любят даже в центре Европы.

Фото: «Чемпионат»

Ну а чтобы наш человек не чувствовал себя одинокими, швейцарцы пронесут на стадион картонного Владимира Путина. «Мы уважаем вашего президента, потому что он – сильный» — скажут местные.

Правда, тунская «Росгвардия» манекен унесёт, но с трепетом же и не в автозак.

Хотя ОМОН все равно будет выглядеть угрожающе.

Фото: «Чемпионат»

Команде «Спартак» в Туне тоже помогут. Сначала постелют искусственное поле, на котором, возможно, когда-то играли ещё динозавры. Его, видимо, ни разу не причешут, не польют и в итоге травмируют 9 своих футболистов. Спасибо, это очень удобно.

Но даже если у команды Кононова что-то не будет получаться, то защитники с удовольствием отдадут мяч сначала Мирзову, потом Понсе – это под первый гол. Потом расступятся перед Бакаевым – это под второй. А когда заслуженно сравняют, быстро исправятся и привезут пенальти. Но даже когда Шюррле промажет, игроки «Туна» обрежутся еще раз, чтобы москвичи не уехали грустными.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

Болельщики «Туна» тоже проявят особенное гостеприимство и не заполнят стадион даже наполовину, чтобы игроки «Спартака» могли получше слышать своих фанатов.

— У нас – лучшие болельщики! Они гнали команду вперед и поэтому мы победили, – небанально скажет автор дубля Зелимхан Бакаев. Для него первые мячи за «Спартак» — не особенное событие, потому что «это всё равно когда-нибудь бы случилось». Очень приятно и очень уверенно.

В общем, большое спасибо «Туну» за жуткие ошибки в этом дурашливом и бесшабашном матче. Спасибо Швейцарии за уникальное гостеприимство, после которого никто не наложит на Россию санкции.



А «Спартаку»? «Спартаку» пожелать удачи, потому что ничего хорошего, кроме результата, в игре с командой из 40-тысячного города, потерявшей из-за травм половину состава, пока не было. К строительству этот матч имел опосредованное отношение. Скорее – к чудесному спасению чьих-то душ. А вот реальное испытание для команды будет в Грозном – там и поставим свои оценки.