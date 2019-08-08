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Как «Спартак» победил «Тун», репортаж Дмитрия Егорова

За «Спартак» болел даже «Путин»
Дмитрий Егоров
За «Спартак» болел даже «Путин». Но швейцарский ОМОН не оценил
Как Тун помогал победить дружине Кононова. Это был смешной матч.
Футбол / Лига Европы 0

Жаль тех москвичей, которые не смогли увидеть футбольное чудо и победу дружины Олега Кононова в Швейцарии из-за урагана. Мы в Туне — где + 30, горы, озера и солнце — надеемся, что у вас все в порядке.

Фото: twitter.com/malalaps

Ещё обиднее за фанатов «Спартака», которые не приехали на выезд – ведь в бернской области русскому человеку было позволено всё. Хотите попрыгать с моста в центре города? Пожалуйста!

Желаете вытеснить местных из парка и 4 часа играть в футбол? Поле к вашим услугам. Кстати, вот он облик российского фаната в Швейцарии – трезвый, спортивный, культурный.

Хотите заполнить площадь у стадиона, отнять микрофон у тунских музыкантов и петь «Знаешь ли ты»? Легко – вам только поаплодируют.

Не знаете, на каком языке заказать пиво? Для этого в шатрах специально работают русскоговорящие продавцы. А некоторые фанаты «Туна», гуляющие рядом, будут рисоваться в майках сборной СССР, купленных ещё в 70-х годах. Дасаев, Харламов, Тихонов – этих людей любят даже в центре Европы.

Фото: «Чемпионат»

Ну а чтобы наш человек не чувствовал себя одинокими, швейцарцы пронесут на стадион картонного Владимира Путина. «Мы уважаем вашего президента, потому что он – сильный» — скажут местные.

Правда, тунская «Росгвардия» манекен унесёт, но с трепетом же и не в автозак.

Хотя ОМОН все равно будет выглядеть угрожающе.

Фото: «Чемпионат»

Команде «Спартак» в Туне тоже помогут. Сначала постелют искусственное поле, на котором, возможно, когда-то играли ещё динозавры. Его, видимо, ни разу не причешут, не польют и в итоге травмируют 9 своих футболистов. Спасибо, это очень удобно.

Но даже если у команды Кононова что-то не будет получаться, то защитники с удовольствием отдадут мяч сначала Мирзову, потом Понсе – это под первый гол. Потом расступятся перед Бакаевым – это под второй. А когда заслуженно сравняют, быстро исправятся и привезут пенальти. Но даже когда Шюррле промажет, игроки «Туна» обрежутся еще раз, чтобы москвичи не уехали грустными.

«Спартак» первым из наших забил в Европе. «Тун» оказался не страшен
Команда Олега Кононова победила в весёлом матче в Швейцарии, использовав ошибки соперника.

Болельщики «Туна» тоже проявят особенное гостеприимство и не заполнят стадион даже наполовину, чтобы игроки «Спартака» могли получше слышать своих фанатов.

— У нас – лучшие болельщики! Они гнали команду вперед и поэтому мы победили, – небанально скажет автор дубля Зелимхан Бакаев. Для него первые мячи за «Спартак» — не особенное событие, потому что «это всё равно когда-нибудь бы случилось». Очень приятно и очень уверенно.

В общем, большое спасибо «Туну» за жуткие ошибки в этом дурашливом и бесшабашном матче. Спасибо Швейцарии за уникальное гостеприимство, после которого никто не наложит на Россию санкции.

А «Спартаку»? «Спартаку» пожелать удачи, потому что ничего хорошего, кроме результата, в игре с командой из 40-тысячного города, потерявшей из-за травм половину состава, пока не было. К строительству этот матч имел опосредованное отношение. Скорее – к чудесному спасению чьих-то душ. А вот реальное испытание для команды будет в Грозном – там и поставим свои оценки.

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