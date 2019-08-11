Погба пообещал не портить атмосферу в «МЮ». Эти слова ему ещё припомнят

Похоже, Поль Погба, несмотря на все стенания и мольбу об уходе из «Манчестер Юнайтед», всё-таки останется в клубе минимум до зимы. Трансфер в «Ювентус», «Реал» или «ПСЖ» не состоялся, а других серьезных претендентов на полузащитника нет.
В этой ситуации тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер проявил проницательность, откровенно побеседовал с французом и заручился обещанием хавбека, что тот не будет отравлять атмосферу в команде из-за сорвавшегося трансфера. Естественно, что ничего другого более или менее адекватный футболист в беседе с тренером сказать и не мог. Но в случае с Полем эти обещания могут стать очередным ударом по репутации француза. Стоит только случиться хотя бы одному конфликту с участием игрока – шквала хейта ему не избежать.
Француза часто критикуют за лень, недисциплинированность и равнодушие на футбольном поле. Однако не реже ему достается за громкие высказывания и провокационные слова. Поль совершенно не умеет следить за своим языком. В этом одна из главных его проблем.
Вот лишь несколько случаев, когда Погба расплачивался за свои слова. Видимо, он вовсе не учится на своих ошибках.
Обещание остаться в «Ювентусе»
Летом 2016 года несколько болельщиков «Ювентуса» встретили хавбека в Нью-Йорке и спросили, продолжит ли он играть в туринском клубе в новом сезоне. Поль ответил: «Да». Затем его переспросили, и полузащитник вновь дал утвердительный ответ.
Соответствующее видео вышло 2 августа, а уже через неделю Погба стал игроком «МЮ». Надо ли уточнять, каких слов в свой адрес от фанатов «Ювентуса» удостаивался француз?
Да, он давал обещания непублично. Да, он не хотел расстраивать болельщиков. Но вряд ли Поль не понимал, что это видео молниеносно распространится в сети и аукнется ему. В конце концов, для ответа на подобные вопросы есть тьма туманных формулировок. Кому как не топ-футболистам о них знать.
«Отпуск» в Турине
Следующий конфуз случился с Полем зимой того же года. Рассказывая в эфире Sky sports о своем возвращении в «МЮ», Погба использовал сомнительное сравнение.
«Манчестер Юнайтед» в моем сердце. Это мой дом. Когда я уходил в «Ювентус», знал, что вернусь. Для меня это нормально. Словно я побывал в отпуске и вернулся домой. Серьезно. Ничего не изменилось. Я всё тот же человек», — отметил полузащитник.
Неудивительно, что после подобных заявлений на Поля накатила волна негатива от фанов, которые были недовольны, что время, проведенное в «Ювентусе», хавбек сравнил с каникулами.
Через пару дней француз оправдался: мол, его слова были интерпретированы неверно.
«Ювентус» был и продолжает оставаться самым важным клубом в моей карьере, эта команда до сих пор в моем сердце. Очень благодарен туринскому клубу за доверие и предоставленные возможности для роста и развития», — говорил Погба.
Однако вряд ли эти высказывания устроили большинство поклонников туринцев.
Критика игры «Манчестер Юнайтед»
Самый громкий скандал, связанный с репликами Поля, случился после домашней ничьей «МЮ» с «Вулверхэмптоном» (1:1) в сентябре 2018 года. После матча француз вышел к журналистам и разнёс тактику своего клуба.
«Мы должны были сыграть с «Вулверхэмптоном» гораздо лучше. В домашних матчах мы должны атаковать, атаковать и ещё раз атаковать. Это «Олд Траффорд», и мы обязаны идти в атаку. Думаю, соперники пугаются, когда видят «Манчестер Юнайтед» в наступлении. Мы набрали всего четыре очка в первых трёх домашних матчах – этого недостаточно. Возможно, нам нужно изменить своё отношение», — заявил Погба.
Впоследствии эти слова не только стали причиной его конфликта с Моуринью, но и положили конец вице-капитанству француза в английском клубе. Разъярённый португалец заявил, что Погба не представляет, как быть капитаном, и поэтому никогда им не будет в «МЮ».
Тогда Моуринью поддержали бывшие игроки «Юнайтед» Пол Инс и Луи Саа, а Погба получил щедрую порцию критики в свой адрес.
«Новый вызов»
Нынешним летом Погба продолжил говорить невпопад. В июне он заявил, что ему нужен новый вызов.
«Сейчас вокруг много разговоров. Я был в течение трёх лет в Манчестере и преуспел. Были хорошие моменты и не очень, как у всех. Минувший сезон стал лучшим для меня из-за всего, что произошло. Думаю, сейчас подходящее время для нового вызова где-то ещё. Размышляю над этим».
Конечно же, в соцсетях подобные слова француза нашли бурный отклик. Кроме хейта и ругани болельщики «МЮ» задавались двумя вопросами — какой это «лучший сезон» и что за «новый вызов», если Погба не справился с предыдущим?
Учитывая то, что Поль до сих пор в «МЮ», эти высказывания оказались совсем некстати. Француз не только схлопотал очередную порцию критики, но и заставил сомневаться в себе весь «Юнайтед». Мало кому понравится, когда лидер команды так открыто заявляет о желании уйти.
Зачем он всё это говорит?
Помимо очевидного факта, что 26-летний Погба принадлежит к инфантильному поколению игроков, которые не всегда могут адекватно анализировать последствия своих поступков и слов, есть ещё один очень важный момент. Его заметил соотечественник Поля – Патрис Эвра. Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» заявил, что Погба просто не чувствует достаточной поддержки в своем клубе.
«В «Манчестер Юнайтед» Погба не чувствует любви. Мы всегда забываем, в чём заключается задача футболиста. Я говорю о том, что игрок должен хорошо выступать на поле. Поэтому убивайте его, когда он не играет хорошо, но, если он играет хорошо, сконцентрируйтесь на этом».
Действительно, критики в адрес Погба всегда намного больше, чем похвалы вне зависимости от того, насколько круто проводит матчи хавбек. Сложно сказать, оправдывает ли этот факт его поведение, но абсолютно точно француз не справляется с таким большим давлением, пуская в ход эмоции, а не разум.
Поль оказался заложником своих чувств и общественного мнения. Ему важно, чтобы его поддерживали и отзывались о нем хорошо, как, например, это делает главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, и как начал это делать Сульшер.
Проблема лишь в том, что сейчас в Манчестере так же, как и норвежец, Поля готовы терпеть немногие.
- 11 августа 2019
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