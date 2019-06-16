Погба сказал, что ему нужен новый вызов. Не стоило

Стратегия развития «Манчестер Юнайтед» последних лет похожа на анекдот, вот только болельщики клуба вряд ли смеются. Позволить уйти Андеру Эррере свободным агентом, но платить Алексису Санчесу 400 тыс. фунтов в неделю? Да, это с бонусами, но всё равно звучит кошмарно. И это вредит раздевалке. Дело не только в том, как хорошо устроился Санчес (не работает за 16 млн в год), но и в том, какой пример он подал остальным.

Давид де Хеа отверг предложение «МЮ» о продлении контракта: не сошлись по зарплате. Он хочет получать не меньше, чем Санчес. Теперь идею подхватил Маркус Рашфорд. Продлевать контракт (он истекает через две недели) отказывается и Хуан Мата. И, естественно, Поль Погба.

Гари Невилл в ярости. Назвал игроков «МЮ» «сорняками» и требует устроить чистку Кажется, Сульшер тоже.

Контракт Погба истекает летом 2021 года. Это значит, что его нужно продлить, иначе это лето – последняя возможность продать игрока за рыночную стоимость, без скидки на истекающий контракт. Скидка в таких случаях значительная: «Реал» заплатил за Эдена Азара 88 млн фунтов, остальное – бонусами. Переговоры о новом соглашении между «МЮ» и полузащитником прошли в начале мая, английские СМИ написали, что его требования по зарплате – 500 тыс. фунтов в неделю. После этого Эд Вудворд взял паузу, чтобы подумать и попить водички. Но Поль не даёт ему времени. Он дал понять, что и полмиллиона в неделю могут не удержать его в Манчестере. Почему? Нужен «новый вызов».

«Ходит много разговоров (о трансфере. – Прим. «Чемпионата»). Я провёл в Манчестере три года, и провёл их отлично. Были хорошие и плохие моменты, как у всех. Как в любом другом месте. Этот сезон, со всем, что в нём случилось, стал лучшим для меня. Думаю, это могло бы стать отличным моментом для меня, чтобы найти новый вызов где-нибудь в другом месте. Я много размышляю над этим: мне нужен новый вызов».

Новый вызов

Введите фамилию Погба в «Твиттер» (латиницей, естественно), и вы убедитесь: болельщики «Юнайтед» восприняли его слова противоречиво. Мягко говоря. В потоке хейта и надежды, что он побыстрее свалит, можно различить две основные претензии. Первая: что ещё за «лучший сезон»? Он вообще в курсе, что его команда сезон провалила? Не попала в Лигу чемпионов на следующий сезон? Или результаты команды его не касаются? Вторая: что значит «новый вызов»? Разве Погба уже справился с каким-то вызовом в Манчестере?

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Ладно, опустим пафосный стиль. Нет смысла стилистически анализировать пафосный трёп поп-футболиста в 2019 году. Сейчас все они говорят так, как будто их тренируют Зак Снайдер. Смущает другое. Погба явно пытается надавить на руководство «Юнайтед». Так открыто говорить о намерении уйти, когда до конца контракта ещё два года и никаких предпосылок к трансферу со стороны клуба не было, – это именно давление.

Цель Погба тоже ясна. Всю весну Зинедин Зидан ненавязчиво намекал на своё отношение к полузащитнику.

«Конечно, мне нравится Поль. Как и всем тренерам, мне нравятся хорошие игроки, а он – хороший игрок. Но он в «Юнайтед», а о трансферах я говорить не буду». Чуть позже всё-таки заговорил: «Я хорошо знаю Поля. Он умеет защищаться и атаковать. Сейчас он в Манчестере, но всегда говорил, что хочет играть за «Реал». Так почему бы ему однажды не оказаться здесь?». В общем, «МЮ» не хочет отпускать француза, «Реал» не хочет платить слишком много, а Погба не хочет оставаться и давит на клуб. Но…

Зачем Погба «МЮ»?

Стоп, минуточку. А зачем «МЮ» хочет удержать Погба? Это не риторический вопрос, я действительно не могу понять. И дело не в личной антипатии, не в моём субъективном отношении к игроку. У меня есть алиби: статья полугодичной давности о конфликте Погба с Моуринью. Даже из заголовка ясно, что сейчас мой вопрос не продиктован слепым хейтом.

У Погба конфликт с Моуринью. Погба прав Относитесь к Погба как хотите, но сейчас он говорит всё по делу.

Я поясню вопрос. Если Погба хочет уйти, значит, он будет не рад остаться. А что собой представляет недовольный Погба как футболист? Ведь он не из тех профессионалов, которые, как Азар, отрабатывают контракт и играют на топ-уровне, несмотря на желание сменить обстановку. Нет, это не про него. На недовольного Погба мы насмотрелись по ходу сезона. В недовольном агрегатном состоянии он не усилит ни «МЮ», ни даже «Фулхэм». Пусть мотивированный Погба играет на уровне одного из пяти-семи лучших центральных полузащитников мира, но мотивацию он теряет довольно часто.

В случае если «Юнайтед» откажется его продавать, какие источники мотивации есть у клуба? Всерьёз претендовать на титул в АПЛ, конкурируя с «Ливерпулем» и «Ман Сити», пожалуй, рановато. Выиграть Лигу Европы ещё раз? Вряд ли этого хватит чемпиону мира, которому нужен «новый вызов». Что ещё… Сентиментальная история о том, что Поль захочет поднимать «МЮ» на вершину вместе с Сульшером? Неа, не тот случай. Хотя жаль. Вот это был бы настоящий вызов. И пример для подражания получше, чем красить волосы в цвета клуба.

Погба хочет в «Реал». Но Поль не нужен в Мадриде Покупка звёздного француза станет ошибкой Переса и Зидана.

Остаётся зарплата. Платить требуемые два млн в месяц и ждать, что игрок будет доволен. А если не будет, повторится ситуация с Алексисом: неадекватная зарплата, токсичный актив, возмущённая раздевалка. Для «МЮ» ситуация проста: оставляя Погба, клуб либо очень рискует, либо сразу оказывается в проигрыше.

Тот случай, когда надо не торговаться и не объяснять игроку, что клуб на него рассчитывает, а без лишних слов взять у «Реала» деньги. Раз уж Зидан так настаивает.

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