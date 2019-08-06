Магуайр решит проблемы «МЮ» в обороне. И создаст одну новую

Год назад Гарри Магуайра английские медиа называли главной целью Жозе Моуринью (наряду с Тоби Алдервейрелдом). «Лестер» требовал за него много, 60 млн фунтов, а у «МЮ» были другие приоритеты, в итоге тренер не получил ни одного центрального защитника. Потеряв сезон и поменяв тренера, клуб всё-таки купил Магуайра – только уже на 20 млн дороже. Типичный Эд Вудворд. Но уровень управления «Юнайтед» на таком уровне, что после трансфера уместнее не ворчать об упущенном времени и деньгах, а просто радоваться, что проблемную позицию наконец-то усилили.

Магуайр переписал сразу два рекорда: стал самым дорогим британским футболистом в истории и самым дорогим защитником в истории. В первую очередь эти рекорды свидетельствуют об инфляции. Защитник обошёлся «Юнайтед» в ту же сумму в фунтах, которую 10 лет назад «Реал» отдал за Криштиану Роналду. Проведите мысленную стрелку на временном графике от Криштиану к Гарри – получившаяся линия отражает девальвацию номинала в 80 млн фунтов с уровня «Роналду» до уровня «Магуайр». Но было бы неправильно видеть в трансфере только переплату (которая очевидна) и не замечать ничего позитивного. Магуайр – сильный защитник, который исправит несколько проблем «МЮ».

Стандарты – главная проблема, которую решит Магуайр

По итогам сезона-2018/19 «Юнайтед» пропустил после стандартов 18 голов в АПЛ. Это четвёртый показатель с конца: 16-е место. Хуже только вылетевший «Хаддерсфилд», вылетевший «Кардифф», «Ньюкасл» и «Брайтон», в ворота которого назначили 10 пенальти. Для сравнения: «Лестер» пропустил 12. Если не считать пенальти, то за сезон «МЮ» допустил 138 ударов по собственным воротам после стандартов: больше, чем нанёс по чужим (134). Оборона при стандартах просто не соответствует уровню топ-клуба.

Фото: Matthew Ashton — AMA/Getty Images

Отчасти вина за это лежит на Моуринью, который последние несколько лет слишком доверяет персональным ориентировкам. Ещё одна причина – слабый индивидуальный класс защитников. Магуайр улучшит ситуацию, даже если работать над обороной при стандартах системно: просто за счёт умений. Процент выигранных воздушных единоборств Гарри (77%) выше, чем у любого из центральных защитников «Юнайтед». И низовых единоборств (75%) – тоже. По выносам из штрафной в среднем за матч (4,9) он превосходит Джонса, Смоллинга и Байи. Эти качества будут полезны не только при стандартах: «МЮ» станет надёжнее при фланговых подачах с игры и в целом в позиционной обороне.

Огромный рост (194 см) по умолчанию даёт преимущество «на втором этаже», но Магуайр отличным выбором позиции и чтением игры развил и усилил это качество. Уле-Гуннар Сульшер, комментируя его трансфер, отметил это: «Он влияет на игру и в своей штрафной, и в чужой». В чужой тоже: в последнем сезоне Гарри забил три гола. Немного, но больше, чем все центральные защитники «МЮ» вместе взятые.

Выход из обороны – ещё один плюс

До 16 лет Магуайр был центральным полузащитником – даже несмотря на рост (он уже тогда выделялся) и медлительность. Причина в том, что он был очень хорош с мячом. В защиту его перевёл тренер молодёжки «Шеффилд Юнайтед» Джон Пембертон. «Гарри хорошо читает эпизоды, но по-настоящему особенным его делает умение обращаться с мячом». Тренер решил, что в центре полузащиты нехватка скорости помешает игроку раскрыться, а в центре обороны набор качеств Магуайра сделает его уникальным. Это очень напоминает ситуацию, которая случилась с другим безумно дорогим центральным защитником, сменившим команду этим летом: Маттейсом де Лигтом. Того тоже перевели из центра полузащиты в защиту – и тоже в 16 лет. Так же, как Маттейс, Гарри сохранил навыки центрального полузащитника на новой позиции, и они помогут ему в Манчестере.

Фото: James Williamson — AMA/Getty Images

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Магуайр называет своим кумиром Рио Фердинанда: «Он и Джон Терри выделялись среди остальных защитников АПЛ, когда я рос. Мне особенно нравился Фердинанд: он действительно здорово доставлял мяч из обороны в атаку. Уверенно чувствовал себя с мячом, у него не было слабых мест». Бывший полузащитник, Магуайр и сам отлично выводит мяч из обороны. В прошлом сезоне он делал в среднем 61 пас за игру (ни у одного из ЦЗ «Юнайтед» не было и 50) с точностью паса 88%. Это очень высокая точность с поправкой на то, что ни Эванс, ни Морган в «Лестере» не отвечали за выход из обороны – этим занимался Магуайр. Он полезен не только при выходе через короткий пас: по количеству лонгболлов Гарри уступает только вратарю «Лестера» Касперу Шмейхелю и в два раза превосходит любого из полевых игроков.

Это качество будет ещё ценнее, учитывая, что Давид де Хеа – не мастер игры ногами. В «МЮ» за выход из обороны через отвечает Линделёф, но Магуайр сильнее его в этом аспекте и намного сильнее любого защитника, который играл со шведом в паре. Косвенно это также упомянул Сульшер. Он сказал, что «Магуайр спокоен под прессингом и здорово контролирует мяч». Разыгрыш под прессингом – что-то новое для «МЮ», в последние годы команда приучила к тому, что под давлением играет примитивно. С другой стороны, набор защитников ведь и не оставлял Моуринью и Сульшеру выбора. Теперь выбор есть.

В чём проблема этого трансфера

Забавный факт: по информации Daily Mirror? «МЮ» следил за де Лигтом, но не сделал «Аяксу» предложения о трансфере из-за потенциального лишнего веса игрока. Зато 100 кг веса Магуайра не стали препятствием его переезду в Манчестер. 100 кг не делают его плохим защитником, но делают его медленным. Нехватка скорости – главная причина, по которой его перевели из центра полузащиты в центр защиты. И важное ограничение, которое должен учитывать тренер в работе над стилем игры команды.

Только вот первое, что сделал Сульшер, когда пришёл в «МЮ»? — передвинул линию обороны выше. Сохранив в целом оборонительную направленность команды, которая была при Моуринью, он сделал её немного смелее. Ключевая идея, если ориентироваться на игру, а не на слова (слов об атакующем футболе за последние полгода Уле сказал много, и иногда они даже противоречили друг другу): контратаковать быстрее и из максимально выгодных позиций. Для этого понадобилось встречать соперников выше, средним блоком, и начать активно использовать прессинг – приём, которому поздний Моуринью почти всегда предпочитал позиционную оборону. Так «Юнайтед» оказался ближе к чужим воротам после перехватов – иногда всего в одном классном длинном пасе Погба. Но и потенциально уязвимее к контратакам.



Лишние пять метров за спиной центрального защитника в позиционной атаке – это много. Особенно много, если речь идёт о двухметровом и стокилограммовом защитнике, о медлительности которого знает вся лига. Если «Юнайтед» в новом сезоне продолжит играть в том же стиле, как в первые полгода при Сульшере, выбирать тактику против этой команды станет просто. Постоянные забросы за спину защитникам, и чем выше расположены игроки «Юнайтед» в этот момент, тем лучше. Первый пас, устойчивость к прессингу и все остальные качества Магуайра будут перекрыты одним-единственным недостатком, за который «Юнайтед» при текущем стиле игры будут наказывать постоянно.



У Магуайра есть ещё один недостаток, типичный даже для лучших разыгрывающих защитников: он часто обрезается. Хорошая новость в том, что Линделёф теряет мяч на своей половине ещё чаще, но всё равно: чем больше потерь, тем больше контратак, тем чаще неповоротливость Гарри будет выходить на первый план.

Как уход Погба исправит несовместимость Магуайра и стиля «МЮ»

Без смены стиля игры проблема не имеет решения. Возможно, это просто риск, на который клуб закладывается, имея в виду, что все достоинства Магуайра перевесят один системный недостаток. Игра средним блоком полезна не только для контратак, есть и другие факторы в её пользу. Например, Люк Шоу наконец смог подключаться к атакам – мы уже стали забывать, чем он был так хорош. Хуану Мата тоже намного проще быть лучшей версией самого себя, когда он получает мяч в 30 метрах от чужих ворот, чем в 50. Есть причины рискнуть.

Но всё-таки покупать центрального защитника за 87 млн евро и играть в футбол, который подчёркивает его главный недостаток, немного странно. Поэтому рассмотрим и другой вариант: Сульшер изменит стиль.



Защищаться низким блоком «Юнайтед» приучен: именно в этом стиле команда заняла второе место в АПЛ в 2018 году, с тех пор состав практически не изменился. Учитывая, что главным атакующим оружием при Сульшере была скорость Рашфорда и Марсьяля, можно представить, что удобством Маты опять пожертвуют (кстати, это происходит всю его карьеру). Скорость выхода из обороны в атаку будет сохранена, насколько возможно, но место, где начинаются контратаки, окажется ближе к собственным воротам.

Это решение может вызвать недовольство в команде. Не только у дисциплинированных Маты и Шоу, которые при Моуринью показали образцовый профессионализм. Но и у Погба, который последние полгода наслаждался свободой от оборонительных обязанностей. При обороне низким блоком даже «десятка» должна отрабатывать. Мы ещё слишком хорошо помним их нуднейший конфликт с Жозе, чтобы ждать от Погба профессионального поведения, когда ему не подходит стиль игры команды.

Погба сказал, что ему нужен новый вызов. Не стоило «МЮ» хочет его удержать. Но зачем?

Но всё-таки, если выбирать из двух вариантом, смена стиля даёт больше баланса команде в целом. Погба в одиночку не способен вытащить для «МЮ» весь сезон: он не смог в одиночку, в идеальных для себя условиях, вытащить половину сезона. После отличного старта при Сульшере у него в последних 10 турах АПЛ два результативных действия. К тому же, речь идёт о футболисте, который решил не участвовать в товарищеском матче с «Миланом», хотя не был травмирован. Сульшер всё объяснил: что француз сказал, что почувствовал боль после тренировки, и предупредил, что не приедет. Но сама ситуация, когда игрок предупреждает тренера о том, что не приедет на матч, ссылаясь на боль после тренировки, без каких-либо дополнительных тестов и обследований – ненормальна. Это очередной жирный намёк на трансфер – за несколько дней до старта сезона нельзя гарантировать, что «МЮ» удержит свою главную звезду. Тоже ненормальная ситуация.



Погба может уйти независимо от того, планирует Сульшер менять стиль или нет. Если он останется и будет недоволен – команда получит бомбу замедленного (на самом деле, ускоренного) действия. Если останется и команда будет подстроена под него – покупка Магуайра из отличной превращается в крайне рискованную. Зато с его продажей проблема отпадёт. Его уход ударит по команде, но контратакующий стиль подходит большинству игроков «МЮ», а лонгболлы Магуайра из низкой обороны могут быть не менее полезны, чем разрезающие пасы Погба из центрального круга.



Болезненное решение. Но пытаться собрать целостную систему из неподходящих друг другу элементов может привести к ещё более болезненному опыту.



В статье использовались данные Whoscored, Understat и Instat.



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