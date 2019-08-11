Первый матч Лэмпарда – катастрофа! «Челси» разгромлен на «Олд Траффорд»

Дебют Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси» завершился разгромным поражением.

Новички «МЮ» и «Челси»

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» по-разному вели себя в трансферное окно межсезонья. Лондонский клуб проигнорировал летний рынок из-за трансферного бана от ФИФА. Единственным новичком для нового главного тренера Лэмпарда стал приобретённый зимой 2019-го у дортмундской «Боруссии» полузащитник Кристиан Пулишич. Ещё «Челси» смог выкупить за 45 млн евро арендованного у «Реала» полузащитника Матео Ковачича.

Впрочем, Лэмпард, несмотря на все проблемы, включая потерю Эдена Азара, излучал перед стартом сезона позитив: «Мне не нужны новые игроки. Я очень доволен составом и хочу добиваться успеха. Хорошо, что нас списывают со счетов и ставят в прогнозах вне топ-4».

Почему трансферный бан «Челси» не переносят? Клуб же подал апелляцию Чем отличается случай «Челси» от «Барселоны» и «Атлетико».

«Манчестер Юнайтед», напротив, потратил в летнее трансферное окно больше всех наряду с «Манчестер Сити»: 143,1 млн фунтов стерлингов (по данным Transfermarkt). Манкунианцы сделали Гарри Магуайра из «Лестера» самым дорогим защитником в истории футбола. Кроме того, усилили линию обороны за счет приобретения Аарона Ван-Биссака из «Кристал Пэлас» и взяли вингера «Суонси» Дэниела Джеймса.

10 самых дорогих покупок клубов АПЛ В Англии закрылось летнее трансферное окно.

Детали матча

По статистике первый тайм остался за «Челси». Команда Лэмпарда больше владела мячом (56% против 44%) и превзошла «Манчестер Юнайтед» по количеству ударов – 8:5 (в створ – 3:2). Но выиграли эти 45 минут хозяева. Пожалуй, справедливо. Пусть даже Тэмми Абрахам уже на 4-й минуте попал в штангу в результате несогласованных действий защитников манкунианцев при выходе из обороны после «стандарта», а Эмерсон перед перерывом пробил в перекладину, воспользовавшись одной из нескольких позиционных ошибок Ван-Биссака.

У «МЮ» лучше работал прессинг, особенно когда счёт стал 1:0. Слабым звеном в защитной линии «синих» оказался Курт Зума. Если в дебюте игры его «обрез» не завершился пропущенным мячом только благодаря сейву Кепы, то справедливо назначенный пенальти за фол Зумы на Маркусе Рашфорде подарил «МЮ» преимущество. Интересно, что сам же Рашфорд реализовал удар с «точки», забыв об известном правиле, согласно которому заработавший одиннадцатиметровый игрок не должен исполнять удар.

Второй тайм – песня «Манчестер Юнайтед»! Хозяева добили соперника двумя голами за две минуты. Первый эпизод начался с выигранного Гарри Магуайром единоборства у Абрахама. Хозяева убежали к воротам гостей, и их контрвыпад не испортил даже неточный пас Рашфорда. Андреас Перейра хорошо поддержал атаку, а Антони Марсьяль сыграл на опережение.

Третий гол родился в результате того, что команда Сульшера разбила неловкий ситуационный прессинг «синих» после потери гостями мяча. Шикарную длинную передачу вырезал Поль Погба, блестяще всё исполнил и автор гола Рашфорд.

При крупном счёте «Челси» совсем потерял баланс в линиях. «Синие» лезли вперёд, а манкунианцы ждали возможности для ещё одного контрвыпада. Идеальный получился на 81-й минуте, когда хозяева вышли от своих ворот в четыре передачи. Дальше всё решили Погба и свежий новичок Джеймс. Француз, конечно, периодически заигрывался, но доказал, что не собирается валять дурака из-за отказа «МЮ» продавать его в «Реал».

Резюме по игре

По изначальной расстановке команды Сульшера и Лэмпарда оказались похожи. Обе оборонялись в четыре защитника и два центральных полузащитника, а первую линию прессинга должны были обеспечивать четыре игрока группы атаки. У «Манчестер Юнайтед» это были Лингард (справа), Перейра (под нападающим), Рашфорд (слева) и Марсьяль (впереди). У «Челси» Педро (справа), Маунт (под нападающим), Баркли (слева) и Абрахам (впереди).

Если вы не очень внимательно следите за английским футболом, то, вероятно, удивились присутствию в основе «синих» Маунта и Абрахама. В прошлом сезоне оба они выступали на правах аренды за клубы Чемпионшипа. 20-летний Мэйсон забил 11 мячей и сделал шесть голевых передач за «Дерби» Лэмпарда, а 21-летний Абрахам стал автором 26 голов за «Астон Виллу». Трансферный бан вынуждает Лэмпарда доверять собственной молодёжи.

Обе команды делают ставку на скорость и интенсивность, поэтому получилась быстрая игра с большим количеством переходов мяча. Брака в результате тоже хватало – иногда футболистов подводила спешка, отсутствовали готовые для передачи адресаты. Слаженность взаимодействий и тонус игроков не на высшем уровне, прежде всего, у «Челси». Манкунианцы, в конце концов, поймали нужную волну.

Впрочем, по «МЮ» пока тоже лучше не торопиться с выводами. В этом матче на «Олд Траффорд» перевесил более высокий класс группы атаки «Манчестер Юнайтед», которым вдобавок дали разбежаться. Кроме того, очень солидный матч выдал и новый лидер обороны манкунианцев Гарри Магуайр, остановивший многие атаки «Челси». У обладателя трансферного рекорда два заблокированных удара, четыре перехвата и семь выносов мяча, он выиграл почти все единоборства. В этот день Магуайр просто не имел права дать слабину.