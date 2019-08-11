«Спартак» показал в деле своих звёздных новичков. А лучшим снова стал Бакаев

Идеальный сценарий: Глушаков – в основе!

Бывший капитан «Спартака», ставший самым ненавидимым футболистом в РПЛ в прошлом сезоне, переехал в Грозный ещё летом, но до сих пор толком не играл: сначала залечивал травму, потом набирал форму. И надо же такому случиться, что его полноценный дебют в стартовом составе «Ахмата» пришёлся как раз на матч против бывшего клуба.

Это было дико интересно со всех точек зрения, а потом, уже на поле, сам Глушаков подогрел ажиотаж – бахнул метров с 25 по воротам с левой ноги уже на 1-й минуте, заявив о своих намерениях. Но чуда не произошло ни в конкретном эпизоде (мяч полетел мимо), ни на дистанции всего матча. Глушаков выглядел тяжеловатым, мало участвовал в созидательных командных действиях (лишь 10 точных передач за первый тайм) и толком ничем не запомнился. За 20 минут до финального свистка он бесславно отправился на замену.



Сам Денис в своих мечтах наверняка мечтал выйти на первый план и попытаться что-то доказать «Спартаку» и его фанатам – но солировали в игре совершенно другие люди.

Вот теперь – новый «Спартак»

В прошлых матчах красно-белых не смогли сыграть Ларссон и Тиль, только на замену появлялся Шюррле. В воскресенье все вышли с первых минут. Немец расположился в центре нападения вместо дисквалифицированного Понсе, швед – на правом фланге, в своей любимой зоне, а голландец – в роли «десятки». Из-за одновременного дебюта новичков на левую бровку пришлось уйти Бакаеву, иначе разместить их обоих с Ларссоном было бы проблематично.



Перестановка смотрелась очень спорно: Зелимхан только-только забил два отличных гола в Швейцарии в любимом стиле, а теперь его передвинули на противоположный край, где он получил меньше возможностей смещаться в центр под удар с рабочей левой. В первом тайме долго казалось, что Бакаеву на новом месте не очень уютно. Он не всегда понимал, что делать, когда получал мяч в широкой позиции, несколько раз допускал потери и не смог влиять на игру так, как делал это обычно.



Но потом Зелимхан начал забивать – и доказал, что может быть эффективным в любой роли.

Снова отличный дубль Бакаева

Справедливости ради, оба забитых мяча 10-го номера «Спартака» — не прямое следствие его позиции на поле. Впечатление осталось прежним: играя справа, он чаще брал на себя игру и попадал в центр внимания, совершал больше острых проходов в штрафную. Но в Грозном Зелимхан проявил другое качество: способность решить эпизод за счёт индивидуального взрыва.

Первый гол – это удивительная контратака «Спартака» после чужого углового и глупой ошибки Митришева на подборе. Красно-белые убежали «четверо в одного» (а ведь когда-то они сами пропускали такие атаки), Шюррле протолкнул мяч Бакаеву, и тот уверенно реализовал выход один на один.

Второй гол случился благодаря Тилю, полезшему в агрессивный прессинг у чужой штрафной. Голландец отнял мяч, переадресовал его Зелимхану, а тот, резко развернувшись под левую, выстрелил в дальний угол.

Было ли преимущество «Спартака» в первом тайме столь подавляющим? Едва ли. При доле везения «Ахмат» тоже мог претендовать на голы. Например, при 0:0 (и перед тем самым нелепым угловым) супер-момент был у Харина, который ворвался в штрафную, сильно и зряче прострелил, но мяч чудом выбил Айртон. При 1:0 не попал головой после стандарта Семёнов. А при 2:0 перед самым перерывом промахнулся из выгодной позиции всё тот же Харин.

1:1 во втором тайме

После перерыва «Ахмату» было уже очень тяжело: «Спартак» получил возможность играть по счёту и ловить соперника на быстрых атаках. Красно-белые почти идеально провели начало второго тайма: собранно оборонялись, грамотно пользовались пространством впереди за счёт включений Ларссона, Тиля и Шюррле. В итоге последние двое и соорудили третий гол: голландец классно покатил в зону между крайним защитником и центральным, а немец ворвался в штрафную через правый полуфланг по диагонали и покатил мяч низом в дальний угол.



Игра была сделана. «Ахмат» получил было небольшой всплеск эмоций после гола Мбенга, но сам же сенегалец исключил возможность спасения, заработав две подряд жёлтые карточки из-за конфликта с Джикией.



«Спартак» показал во всей красе своих новичков, нового лидера Бакаева – и одержал заслуженную победу. Возможно, это вообще была лучшая игра красно-белых при Кононове.