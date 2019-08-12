«Локомотив» купил Джорджевича. Что об этом нужно знать

Сегодня, 12 августа стало известно, что «Локомотив» выкупил у «Зенита» нападающего Луку Джорджевича. Он взял в московском клубе 22-й номер. По данным «Чемпионата», стоимость сделки составила около 2,5 миллионов евро.

Почему этот трансфер давно назревал?

Джорджевич хорошо себя проявил в тульском «Арсенале», но «Зенит» всё равно в нём не нуждался. При наличии Дзюбы и Азмуна черногорец был третьим форвардом такого плана. Руководство «Зенита» могло отпустить Джорджевича и до старта РПЛ, но, похоже, ожидало окончания истории с отъездом Дзюбы в Европу. Переезд Артёма в АПЛ уже точно не случится этим летом. Трансферное окно в Англии закрылось на прошлой неделе (8 августа).

Джорджевич мог взять «Андерлехт», но бельгийцы не были готовы платить за трансфер столько, сколько запрашивал «Зенит».

Как скажется трансфер на составе «Локомотива»?

Нападающий Антонио Эдер может покинуть «Локо». Форвард так и не стал основным за два года в Москве. За весь 2018-й год он забил лишь два мяча в РПЛ. В 2019-м – один (во втором туре нынешнего сезона «Тамбову»).

По информации «Чемпионата», Эдер рассматривал варианты с уходом из «Локомотива» этим летом. Однако дело осложнила травма форварда, от которой он восстановится ориентировочно в конце августа. Португалец сломал кисть на тренировке. Теперь уход Эдера уже менее вероятен.

Какие еще трансферы планирует «Локо»?

«Железнодорожники» второй год подряд сыграют в Лиге чемпионов и, вероятно, что Джорджевич – не последний новичок «Локо». На это рассчитывает и гендир клуба Василий Кикнадзе.



Как мы уже сообщали, «железнодорожники» интересовались нападающим «Млады-Болеслав» Николаем Комличенко. Приход россиянина ещё возможен и в какой-то момент был согласован с чехами за 3,5 миллиона, однако после трансфера Джорджевича появление Комличенко стало намного менее вероятно.

Что говорят о трансфере Джорджевича?

Александр Медведев, генеральный директор «Зенита»:

– Мы искренне желаем Джорджевичу успехов в продолжении его карьеры. Сделка абсолютно конкурентоспособная и соответствует всем рыночным условиям. Да и персональным контрактом Лука доволен. В «Зените» Джорджевич с 2012 года. Да, играл не так много, но его забитые голы за «Зенит» мы помним. А мяч за «Арсенал» в ворота «Локомотива» этой весной не забудем никогда. Видимо, этим он и обратил на себя особое внимание в «Локомотиве». Главный фактор, почему у Джорджевича не получилось закрепиться в «Зените», — это конкуренция. У нас есть Дзюба, Азмун, Дриусси. Приход Малкома, который также является легионером, однозначно привёл нас к выводу, что Джорджевичу будет сложно проявлять себя и попадать в заявку на игру, выходить на поле.



Анатолий Мещеряков, председатель совета директоров «Локомотива»:

– У Луки есть желание и потенциал для роста. Для нас эта сделка точно лежит в рамках того, на что мы надеялись. И с точки зрения финансов, и спортивной составляющей. Те люди, которые участвовали в переговорах, адекватно и достойно оценивали ситуацию.

Лука Джорджевич, новичок «Локомотива»:

– Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят.

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«Локомотив» анонсировал трансфер самым странным роликом, который делали в истории клуба.