Кикнадзе: в начале недели объявим форварда, хотя это секрет полишинеля

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе анонсировал подписание клубом нового нападающего.

«Самое важное, что создавали моменты. В начале игры палило солнце, и порадовало, что игроки оказались сильны не только физически, но и духом. Количество созданных моментов вселяет определённый оптимизм. Конечно, хотелось бы лучшей реализации. Счёт мог быть больше, но могли и пропустить, и Гилерме не подкачал. Хотя работы у него не очень много было, выручил же в очередной раз.

Сегодняшнюю игру нельзя назвать идеальной. По реализации она совершенно точно не такая. В Лиге чемпионов перед нами будет стоять задача играть в другой, ещё более скоростной футбол. Но это тренерские вещи. Думаю, об этом правильнее говорить с тренером и игроками. Сказанное мной — не более чем личные впечатления.

Что касается слов Сёмина об ожидании нападающего, форвард появится в недалёком будущем. Все договоренности есть, осталось оформить документы в понедельник или вторник. Думаю, в начале следующей недели официально объявим, кто и как, хотя это будет секретом полишинеля: все всё знают. До официального объявления говорить не могу. Надеюсь, это будет не последняя покупка», — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.