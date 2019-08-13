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«Динамо» Киев — «Брюгге» — 3:3, 13 августа 2019, обзор матча Лиги чемпионов

«Динамо» Киев — «Брюгге» — 3:3
«Чемпионат»
Шесть голов и два удаления. Киев вылетел из Лиги чемпионов красиво
Украинский клуб не сумел отыграть отставание в один гол.
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче «Брюгге» дома обыграл киевское «Динамо» 1:0. То есть, шансы пройти дальше у украинского клуба оставались вполне рабочими.

Уже на 6-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Виталия Буяльского. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счёте усилиями защитника Симона Дели.

В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, «Динамо» вновь повело в счёте — гол забил хавбек Владимир Шепелев.

В концовке матча составы обеих команд уменьшились — с поля были удалены защитник Никита Бурда (вторая жёлтая) и нападающий Перси Тау ( за фол против вратаря Бойко в чужой штрафной).

На 88-й минуте почти все вопросы в матче снял полузащитник гостей Руд Вормер — 2:2.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 20:30 МСК
Динамо К
Киев, Украина
3 : 3
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1:0 – Буяльский – 6, 1:1 – Дели – 38, 2:1 – Шепелев – 50, 2:2 – Вормер – 88, 3:2 – Мехеле – 90+3 (автогол), 3:3 – Опенда – 90+5
Удаления: Бурда, 82 – Тау, 84

На 3-й добавленной минуте автогол забил защитник Брандон Мехеле, дав хозяевам надежду, у них оставалось несколько минут. Но гости провели контратаку, и форвард Луа Опенда сравнял счёт.

В раунде плей-офф бельгийская команда встретится с победителем пары «Базель» — ЛАСК.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: twitter.com/ClubBrugge

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