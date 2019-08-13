Украинский клуб не сумел отыграть отставание в один гол.

Шесть голов и два удаления. Киев вылетел из Лиги чемпионов красиво

В первом матче «Брюгге» дома обыграл киевское «Динамо» 1:0. То есть, шансы пройти дальше у украинского клуба оставались вполне рабочими.

Уже на 6-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд благодаря точному удару полузащитника Виталия Буяльского. Под занавес первого тайма, на 38-й минуте, бельгийская команда восстановила равенство в счёте усилиями защитника Симона Дели.

В начале второй половины встречи, на 50-й минуте, «Динамо» вновь повело в счёте — гол забил хавбек Владимир Шепелев.

В концовке матча составы обеих команд уменьшились — с поля были удалены защитник Никита Бурда (вторая жёлтая) и нападающий Перси Тау ( за фол против вратаря Бойко в чужой штрафной).

На 88-й минуте почти все вопросы в матче снял полузащитник гостей Руд Вормер — 2:2.

На 3-й добавленной минуте автогол забил защитник Брандон Мехеле, дав хозяевам надежду, у них оставалось несколько минут. Но гости провели контратаку, и форвард Луа Опенда сравнял счёт.

В раунде плей-офф бельгийская команда встретится с победителем пары «Базель» — ЛАСК.