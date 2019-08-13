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Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту

«Чемпионат»
«Матч ТВ» не показал очень крутой матч «Краснодара». Но канал не виноват
Почему так случилось?
Футбол / Лига чемпионов 0

Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком. Вместе этого телеканал показал встречу «Аякс» — ПАОК.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
13 августа 2019, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
2 : 3
Краснодар
Краснодар, Россия
0:1 – де Вильена – 3, 0:2 – Сулейманов – 14, 0:3 – Сулейманов – 34, 1:3 – Зе Луиш – 57, 2:3 – Диас – 77

«Матч ТВ» сообщил, что трансляция была отменена по независящим от канала причинам. Подробности на данный момент не разглашаются.

Чуть позже появились некоторые подробности. Комментатор Константин Генич написал этот пост в «твиттере».

А вот предположение бывшего президента «Локомотива» Ильи Геркуса.

Как сообщает журналист Василий Конов в своём телеграм-канале, «Матч ТВ» не решил вопрос, касающийся прав на трансляцию этой встречи. Также комментатор телеканала Роман Нагучев в ответ на гневный комментарий об отмене трансляции матча написал на странице в «Твиттере» следующее: «Напиши это той стороне, которая выкатила совершенно нереальные условия продажи трансляции. Так дела вести нельзя просто».

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