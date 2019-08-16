«Ливерпуль» потерял вратаря, который подменил Алисона. Травма просто идиотская

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок Европы в серии послематчевых пенальти, а героем встречи стал вратарь Адриан. Запасной, который по собственным словам, ещё две недели назад не знал, где продолжит карьеру. Он оказался в «Ливерпуле» после травмы Алисона, а в серии пенальти вытащил последний удар Тэмми Абрахама и принёс команде трофей. Но, к сожалению, момент его триумфа обернулся травмой.

Посмотрите на эпизод с пенальти. До самого конца: когда к Адриану бежит вся команда, а потом начинают подбегать и болельщики «Ливерпуля».

На 30 секунде видео заметно, как парень справа поскальзывается и прямыми ногами влетает в толпу празднующих игроков. Адриан получил удар по лодыжке и оказался на газоне.

Его сразу подняли и осмотрели. Но вечером того же дня лодыжка распухла, о чём он сказал Клоппу. Наутро опухоль немного спала. Но за день до матча АПЛ с «Саутгемптоном» Клопп не знает, сможет ли Адриан выйти на поле. Если нет – сыграет третий вратарь «Ливерпуля». Это кажется невероятным, но он подписал контракт только в четверг, 15 августа.



35-летний Энди Лонерган провёл прошлый сезон в дубле «Миддлсбро» в третьем дивизионе. За свою долгую карьеру он сыграл больше 10 сезонов в Чемпионшипе, но ни разу не участвовал в матче АПЛ. Дебют в 35 лет – звучит не очень обнадеживающе.

Согласно статистике, последний раз вратарь, старше 35 лет дебютировал в матче АПЛ в 2001 году: это был Энди Горам из «МЮ», он пропустил два гола и был заменён. Остаётся надеяться, что Адриан всё-таки успеет восстановиться. Либо, что Логерган не видел этот пост. На всякий случай Клопп перевёл в основную команду вратаря молодёжки Каомина Келлехера. Он готовится к худшему.