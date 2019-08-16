Интересные факты из истории сборной России: 27 лет назад она провела первый матч

27 лет назад на стадионе «Локомотив» состоялся матч Россия — Мексика — это был первый матч, который наша команда провела под российским флагом. Любопытно, что ворота в том матче защищал нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, а первый гол в матче забил действующий наставник «Ростова» Валерий Карпин. Вспоминаем тот матч и с помощью нашей инфографики показываем самые значимые события в истории команды.
В 1992 году после распада СССР национальная команда страны стала носить название сборная СНГ. Туда не вызывались футболисты из Латвии, Литвы и Эстонии, так как эти страны не вошли в состав Содружества Независимых Государств и создали свои федерации. Прежде, чем произошла реформа и официально появилась национальная команда России, сборная СНГ провела в 1992 году семь товарищеских матчей и сыграла в групповом этапе чемпионата Европы.
Первый матч привычной нам сборной России состоялся 16 августа 1992 года в Москве на стадионе «Локомотив» наша команда сыграла с мексиканцами. Это был исторический день, пусть и игра была товарищеская. Зрителей на стадион пускали бесплатно, а перед матчем болельщиков и футболистов от лица президента России Бориса Ельцина со знаменательным событием поздравил государственный секретарь Геннадий Бурбулис.
«Каждый побывавший вечером 16 августа 1992 года на московском стадионе «Локомотив», через десять, двенадцать, а то и больше лет вправе с законной гордостью вспоминать: «Я видел первый матч сборной России» — еженедельник «Футбол», 1992.
16 августа 1992 г.
Товарищеский матч.
Москва. Центральный стадион «Локомотив». 15000 зрителей.
Россия: Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85), Виктор Онопко, Омари Тетрадзе (Сергей Подпалый, 85), Валерий Карпин, Игорь Ледяхов (Андрей Кобелев, 46; Андрей Иванов, 76), Юрий Матвеев (Владислав Лемиш, 80), Дмитрий Радченко.
Тренер: Павел Садырин.
«Теперь есть у России и свой президент, и свой флаг, и своя сборная. Символично, что первый матч она провела в один из августовских дней — в канун годовщины победы демократии. Итак, Россия взяла старт» — газета «Советский спорт», 1992.
Первый – исторический – гол сборной России забил Валерий Карпин: на 61-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после грубого нарушения на Андрее Кобелеве. Отличился в этом матче и Дмитрий Попов – его удар в ближний угол с 12 метров оказался точным, тем самым он также вписал своё имя в историю сборной России.
«Первый в своей новой истории международный матч сборная России, к радости всех зрителей, выиграла со счётом 2:0. Делать какие-то серьёзные выводы и об игре команды, и об игре отдельных футболистов, конечно же, пока не стоит. Можно сказать, что это была как бы проба пера, закончившаяся вполне удачно. Тренерам и игрокам предстоит ещё много работы — и с тем, чтобы определиться с составом, и с тем, чтобы наладить должное взаимопонимание между звеньями и футболистами… Словом, забот у них уйма, и это вполне естественно», — еженедельник «Футбол», 1992.
После матча Павел Садырин, принимая поздравления от коллег, сказал: «Приятно знать, что ты защищаешь честь России. Уверен, все испытывали чувство гордости, когда раздавались звуки гимна России. Теперь надо работать засучив рукава».
***
С тех прошло 27 лет – за это время многое изменилось.
Сборной России руководило 12 разных тренеров. Дольше всех этот пост занимал Гус Худдинк, а меньше всех – Анатолий Бышовец. Спустя 149 дней он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты: под его руководством команда провела шесть матчей, каждый из которых закончился поражением. Провалу поспособствовал ряд факторов: конфликт со «Спартаком», Вячеславом Колосковым, который тогда был президентом РФС, дефолт 1998 года и отсутствие сторонников как в РФС, так и в сборной.
Кстати, серия Бышовца без побед не рекордная: Станислав Черчесов как-то не мог победить семь матчей подряд (четыре поражения, три ничьи).
У сборной России было 14 капитанов. Дольше всех капитанскую повязку носил Виктор Онопко – 9 лет в сумме.
Сборная России провела 290 матчей. Из футболистов рекордсменом по числу игр является Сергей Игнашевич – он принял участие в 126 встречах. С трудом верится, что в ближайшее время его кто-то сможет обогнать. А вот в пятёрку лучших есть шанс ворваться у Юрия Жиркова: на данный момент у него 87 матчей.
На счету сборной России 495 забитых мячей. Из них 30 забил Александр Кержаков – и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Вместе со сборной менялась и её форма. Первым техническим спонсором команды была компания Reebok. В 1993 случился скандал: после поражения от греков Вячеслав Колосков жёстко раскритиковал команду Садырина и сказал, что теперь им придется соблюдать контрактные обязательство и играть в бутсах от Reebok. Сергей Хусаинов рассказывал в интервью: «Шалимов на это ему возразил: «У нас индивидуальные контракты, мы же теряем в деньгах, почему вы их не компенсировали?! Это же не бутсы, а калоши, в них невозможно нормально играть!» И потом Игорь задаёт Вячеславу Ивановичу вопрос, на мой взгляд, вполне резонный: «Кто придумал этот Reebok, откуда он взялся?! Весь мир играет в Nike или Adidas, а мы…». Колосков ответил: «Подписали контракт я и ваш главный тренер». Повисла пауза. Павел Фёдорович Садырин промолчал, не стал ничего отрицать». Эта история закончилась нашумевшим «письмом 14-ти» и увольнением Садырина из сборной.
Reebok, в свою очередь, остался и продолжал экипировать команду до 1997 года. После техническим спонсором стал Nike – контракт был подписан до 2008. С того года сборную одевает Adidas.
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