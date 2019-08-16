Интересные факты из истории сборной России: 27 лет назад она провела первый матч

27 лет назад на стадионе «Локомотив» состоялся матч Россия — Мексика — это был первый матч, который наша команда провела под российским флагом. Любопытно, что ворота в том матче защищал нынешний главный тренер национальной команды Станислав Черчесов, а первый гол в матче забил действующий наставник «Ростова» Валерий Карпин. Вспоминаем тот матч и с помощью нашей инфографики показываем самые значимые события в истории команды.

В 1992 году после распада СССР национальная команда страны стала носить название сборная СНГ. Туда не вызывались футболисты из Латвии, Литвы и Эстонии, так как эти страны не вошли в состав Содружества Независимых Государств и создали свои федерации. Прежде, чем произошла реформа и официально появилась национальная команда России, сборная СНГ провела в 1992 году семь товарищеских матчей и сыграла в групповом этапе чемпионата Европы.



Первый матч привычной нам сборной России состоялся 16 августа 1992 года в Москве на стадионе «Локомотив» наша команда сыграла с мексиканцами. Это был исторический день, пусть и игра была товарищеская. Зрителей на стадион пускали бесплатно, а перед матчем болельщиков и футболистов от лица президента России Бориса Ельцина со знаменательным событием поздравил государственный секретарь Геннадий Бурбулис.

«Каждый побывавший вечером 16 августа 1992 года на московском стадионе «Локомотив», через десять, двенадцать, а то и больше лет вправе с законной гордостью вспоминать: «Я видел первый матч сборной России» — еженедельник «Футбол», 1992.

Россия – Мексика — 2:0



16 августа 1992 г.

Товарищеский матч.

Москва. Центральный стадион «Локомотив». 15000 зрителей.



Россия: Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85),



Тренер: Павел Садырин. : Станислав Черчесов (к), Дмитрий Хлестов, Василий Кульков (Владимир Бесчастных, 63), Дмитрий Попов, Сергей Колотовкин (Андрей Чернышов, 85), Виктор Онопко , Омари Тетрадзе (Сергей Подпалый, 85), Валерий Карпин, Игорь Ледяхов (Андрей Кобелев, 46; Андрей Иванов, 76), Юрий Матвеев (Владислав Лемиш, 80), Дмитрий Радченко.: Павел Садырин.

«Теперь есть у России и свой президент, и свой флаг, и своя сборная. Символично, что первый матч она провела в один из августовских дней — в канун годовщины победы демократии. Итак, Россия взяла старт» — газета «Советский спорт», 1992.



Первый – исторический – гол сборной России забил Валерий Карпин: на 61-й минуте он реализовал пенальти, назначенный после грубого нарушения на Андрее Кобелеве. Отличился в этом матче и Дмитрий Попов – его удар в ближний угол с 12 метров оказался точным, тем самым он также вписал своё имя в историю сборной России.

«Первый в своей новой истории международный матч сборная России, к радости всех зрителей, выиграла со счётом 2:0. Делать какие-то серьёзные выводы и об игре команды, и об игре отдельных футболистов, конечно же, пока не стоит. Можно сказать, что это была как бы проба пера, закончившаяся вполне удачно. Тренерам и игрокам предстоит ещё много работы — и с тем, чтобы определиться с составом, и с тем, чтобы наладить должное взаимопонимание между звеньями и футболистами… Словом, забот у них уйма, и это вполне естественно», — еженедельник «Футбол», 1992.



После матча Павел Садырин, принимая поздравления от коллег, сказал: «Приятно знать, что ты защищаешь честь России. Уверен, все испытывали чувство гордости, когда раздавались звуки гимна России. Теперь надо работать засучив рукава».

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С тех прошло 27 лет – за это время многое изменилось.

Сборной России руководило 12 разных тренеров. Дольше всех этот пост занимал Гус Худдинк, а меньше всех – Анатолий Бышовец. Спустя 149 дней он был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты: под его руководством команда провела шесть матчей, каждый из которых закончился поражением. Провалу поспособствовал ряд факторов: конфликт со «Спартаком», Вячеславом Колосковым, который тогда был президентом РФС, дефолт 1998 года и отсутствие сторонников как в РФС, так и в сборной.



Кстати, серия Бышовца без побед не рекордная: Станислав Черчесов как-то не мог победить семь матчей подряд (четыре поражения, три ничьи).

У сборной России было 14 капитанов. Дольше всех капитанскую повязку носил Виктор Онопко – 9 лет в сумме.

Сборная России провела 290 матчей. Из футболистов рекордсменом по числу игр является Сергей Игнашевич – он принял участие в 126 встречах. С трудом верится, что в ближайшее время его кто-то сможет обогнать. А вот в пятёрку лучших есть шанс ворваться у Юрия Жиркова: на данный момент у него 87 матчей.

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На счету сборной России 495 забитых мячей. Из них 30 забил Александр Кержаков – и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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Вместе со сборной менялась и её форма. Первым техническим спонсором команды была компания Reebok. В 1993 случился скандал: после поражения от греков Вячеслав Колосков жёстко раскритиковал команду Садырина и сказал, что теперь им придется соблюдать контрактные обязательство и играть в бутсах от Reebok. Сергей Хусаинов рассказывал в интервью: «Шалимов на это ему возразил: «У нас индивидуальные контракты, мы же теряем в деньгах, почему вы их не компенсировали?! Это же не бутсы, а калоши, в них невозможно нормально играть!» И потом Игорь задаёт Вячеславу Ивановичу вопрос, на мой взгляд, вполне резонный: «Кто придумал этот Reebok, откуда он взялся?! Весь мир играет в Nike или Adidas, а мы…». Колосков ответил: «Подписали контракт я и ваш главный тренер». Повисла пауза. Павел Фёдорович Садырин промолчал, не стал ничего отрицать». Эта история закончилась нашумевшим «письмом 14-ти» и увольнением Садырина из сборной.

Reebok, в свою очередь, остался и продолжал экипировать команду до 1997 года. После техническим спонсором стал Nike – контракт был подписан до 2008. С того года сборную одевает Adidas.