Моуринью расплакался во время интервью. Особенный очень скучает по футболу

Один из самых успешных специалистов современности Жозе Моуринью с декабря 2018 года находится без клуба. Его признавали лучшим тренером по итогам сезона в Португалии, Англии, Испании и Италии – везде, где он работал.

В активе Особенного четыре еврокубковых трофея – по два в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА (Лиге Европы). Однако корабль, который всегда строго следовал намеченному курсу, неожиданно дал течь. Моуринью не смог сдержать слёз во время интервью. Решив взять паузу после увольнения из «Манчестер Юнайтед», вряд ли он думал, что так сильно соскучится по футболу.

«Я просто наслаждался этим делом. Когда пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло. Я понял, что с этого момента всё будет серьёзно, так и происходило до последнего времени. Сейчас же всё остановилось. Вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — не сдерживая слёз, рассказал португалец.

Непрошибаемый

Моуринью всегда гнул свою линию. Возглавив в 37 лет португальскую «Бенфику», он уже тогда не имел авторитетов. Жозе мог выгонять из кабинета президента клуба, закинув ноги на стол и параллельно говоря по телефону, а позже запросить долгосрочный контракт.



Затем он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с «Порту» и отправился в Англию. В «Челси», где впервые сам назвал себя особенным. Таким же дерзким и резонансным Моуринью продолжал оставаться на протяжение всей карьеры. Португалец мог спокойно выкинуть серебряную медаль, полученную после проигранного матча за Суперкубок Англии, выругаться матом на камеру и вступить в конфликт с фанатами.

Последнее Моуринью любил. Ещё больше ему нравилось провоцировать их. Незадолго до своего увольнения из «Манчестер Юнайтед», он подошёл к трибуне фанатов «Челси» после матча и аплодировал, вызывая на себя гневные выкрики. В ответ Моуринью на пальцах показал болельщикам количество титулов, которые он выиграл с лондонцами, и ушёл. Трофеи были его козырем. В августе 2018 года на пресс-конференции после матча с «Тоттенхэмом» (3:0) португалец напомнил о своём превосходстве ещё раз.



«Знаете, какой результат матча? 3:0. Знаете, что это значит? Счёт 3:0, но три – это так же количество титулов АПЛ, которое я выиграл. Я завоевал больше трофеев чемпиона Англии в одиночку, чем остальные 19 тренеров лиги. Три титула у меня, два – у них. Уважайте», — сказал Моуриью.



Чуть позже Особенный поиздевался над фанатами «Ювентуса». «Манчестер Юнайтед» обыграл туринцев в матче группового этапа Лиги чемпионов, а Моуринью, приложив руку к уху, снова отправился к гостевой трибуне. Так он ответил на оскорбления, летевшие в него по ходу первой встречи команд в Италии. Однако это стало его последним перформансом перед увольнением.

За восемь месяцев бывший тренера «Порту», «Челси», «Реала», «Интера» и «Манчестер Юнайтед» работал экспертов на ТВ, посещал матчи Уимблдона и даже съездил в Россию на хоккей. Теперь он хочет вернуться, только вот не зовут никуда.