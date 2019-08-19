«Жиго – наш лучший бомбардир? Это ведь прекрасно!»

Первым в зал для пресс-конференция вошёл главный тренер «армейцев». Он был расстроенным, но держался стойко: отметил высокий накал матча и пожурил свою команду за неиспользованные моменты.

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— Первое, что хочется сказать: если дети попадают первый раз на стадион на такие матчи, они навсегда остаются в футболе, — начал главный тренер ЦСКА. — Напряжённый, бескомпромиссный футбол. Очень много борьбы, высокий накал. По уровню игры – тоже неплохой матч.

Шюррле! Марио! Акинфеев! Жиго!!! Это было просто супердерби Вулкан эмоций и крутых моментов, потрясающие сэйвы вратарей, феноменальный дубль Жиго – и победа «Спартака».

Наверное, мы выглядели чуть предпочтительнее, хотя это не первая игра, где мы лучше выглядим, но не побеждаем или даже проигрываем. Моменты были у Чалова, но, если не используешь их, очень сложно рассчитывать на положительный результат. Видимо, сначала придётся набить больше шишек. Сегодня мы позволили слишком легко «Спартаку» забить второй мяч. Если ты говоришь, что у соперника есть сильная сторона – стандартные положения, но всё равно пропускаешь после них, после этого очень сложно разговаривать с командой.



Но в таких матчах мы будем продолжать расти.

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— После второго гола «Спартака» вы долго разговаривали с судьей? О чём? О дыме?

— Подходит Карасев, говорит, что VAR не видит поле, нужно остановить игру. В итоге все долго стояли, дым не ушёл, а матч вдруг взяли и возобновили. Ритм упал… Хотя надо признать, что команды в равных условиях. В дерби нужно проявлять характер. При счете 1:1 мы почему-то стали играть на сдерживание, а нужно было стараться идти вперёд.



— Трудно было готовиться к «Спартаку»? Команда играет разными составами в чемпионате и Лиге Европы. И как вам Шюррле? Топ?

— Не могу сказать, что трудно готовиться. Были понятны четвёрка защитников соперника, пара опорников, плюс Бакаев. Единственное что: мы проводили индивидуальные беседы и показывали нарезки Тиля и Шюррле. А оценивать Шюррле не буду, Олег Георгиевич лучше с ним знаком и расскажет вам гораздо подробнее.



— Что с Ефремовым?

— Что-то с коленом. Повезли его на снимок.

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— Дерби легким не бывает, — выдохнул главный тренер «Спартака». — Приятно, что победили на своём стадионе при огромной поддержке болельщиков. Первый тайм, думаю, был равным, а во втором мы были посильнее. Хотя концовка стала для нас непростой. Тем не менее, ребята довели игру до победы. Поздравляю с ней команду.

— Вы сказали, что первый тайм прошёл на равных. Но показалось, что «Спартак» всё-таки был похуже. Вас не беспокоит, что команда не очень хорошо вкатывается в матчи?

— Если скажу, что не беспокоит, обману. Команда выходит немного закрепощенной, а не раскрепощенной, не включает скорости. Об этом и было сказано в перерыве. Проведём расследование и серьёзно поработаем на эту тему. Почему я сказал, что футбол был равный, — и у нас имелись моменты, и у соперника. Но да, ЦСКА больше владел мячом. Нас это совершенно не устраивает.

— Чем вызвана расстановка в атаке — Бакаев слева, Ларссон справа. Не кажется ли вам, что Бакаев теряет один из своих основных козырей — удар с левой после смещения в центр?

— Ларссон забивал свои голы в Швеции точно в таком же стиле. Даю ему возможность играть на этом фланге, потому что он недавно приехал, хочется, чтобы поскорее адаптировался на своей позиции. В дальнейшем, возможно, буду менять их местами, когда увижу, что Джордан осваивается. То же самое касается и Гуса Тиля. Если брать Шюррле, он опытный и может сыграть в атаке на всех позициях.

— Центральный защитник Жиго — лучший бомбардир команды в чемпионате. Это нормально?

— Это прекрасно! Я очень рад за него. Вспомните историю Беккенбауэра, который тоже подключался, много забивал – и все любовались им. Рад, что наши защитники забивают. У каждого футболиста есть лучшие качества. Моя задача как тренера — не ущемлять их, а давать возможность реализовывать.

— «Спартак» выиграл четыре матча подряд. Вам стало легче психологически?

— С каждой победой я чувствую, что команда становится увереннее. Что касается меня, то это моя работа. Критика, давление — её часть. Я воспринимаю давление, оцениваю, понимаю, что нахожусь в «Спартаке». И я хочу побеждать! Сейчас. А не тогда, когда мне исполнится 70 лет. Хочу выигрывать каждый матч. И я нацелен на это. Как и все игроки.



— В начале вашей работы в «Спартаке» вам очень часто припоминали слова про бесковский футбол. Для вас стиль по-прежнему важен или результат выходит на первый план?

— Да, стиль важен. Моё желание – огромное. Хочу, чтобы команда имела такую же систему, как «Спартак» прошлого, таких же игроков, которых мы сейчас вспоминаем и ценим, вспоминаем их большие победы. Мы ответственны перед болельщиками, это самое главное.