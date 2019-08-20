Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2019 | Dota 2
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Инстаграм Леонида Слуцкого, фото в «Макдоналдсе», шутки про Дзюбу и Савина

Леонид Слуцкий
Богдан Горбунов
Слуцкий отжигает в «Инстаграме». Теперь специально сфоткался в «Макдоналдсе»
Жена Березуцкого посчитала, что это слишком наигранно.
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий известен своими прогрессивными методами работы и общения с игроками. Однако до соцсетей он добрался лишь недавно. Около 10 дней назад экс-тренер ЦСКА зарегистрировался в «Инстаграме» и начал жечь.

Вот, например, его сегодняшний пост.

Слуцкий решил вспомнить знаменитую фотографию из «Макдоналдса» десятилетней давности, сделав новый пародийный снимок. Сразу же после публикации в комментариях к посту появились восторженные отзывы. Сергей Семак оценил фото эмодзи «все отлично», а Дениса Глушакова снимок рассмешил до слёз. Жена Василия Березуцкого Ольга была более категорична.

«Слишком постановочно… На первом фото — искренне, со вкусом и с душой...», — отметила супруга футболиста.

Неизвестно, кто надоумил наставника «Витесса» завести аккаунт в «Инстаграме» — его знакомые или он сам, однако особенно «тепло» в соцсети тренера встретили Евгений Савин.

И Артём Дзюба.

За подобные посты от Слуцкого досталось обоим. «Сава, а я и не пытался тебя тренировать…бесполезно», — ответил он блоггеру. «Ну, игрочишка, держись», — написал Слуцкий Дзюбе, а через несколько выложил мем с форвардом.

Тем не менее в собственном «Инстаграме» российский специалист шутит больше всего про себя.

Здесь Слуцкий нашел своего двойника.

Тут представил себя стариком.

А с помощью этого мема оценил свои способности в вейкбординге. С самоиронией у Леонида Викторовича всё в порядке!

Также в своем аккаунте Слуцкий радуется за «Витесс».

Переживает за Александра Головина.

Делится роликами и снимками с концертов и матчей.

Неудивительно, что у наставника голландской команды уже более 100 тысяч подписчиков. Кажется, такой показатель – это только начало.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент