Слуцкий отжигает в «Инстаграме». Теперь специально сфоткался в «Макдоналдсе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий известен своими прогрессивными методами работы и общения с игроками. Однако до соцсетей он добрался лишь недавно. Около 10 дней назад экс-тренер ЦСКА зарегистрировался в «Инстаграме» и начал жечь.
Вот, например, его сегодняшний пост.
Слуцкий решил вспомнить знаменитую фотографию из «Макдоналдса» десятилетней давности, сделав новый пародийный снимок. Сразу же после публикации в комментариях к посту появились восторженные отзывы. Сергей Семак оценил фото эмодзи «все отлично», а Дениса Глушакова снимок рассмешил до слёз. Жена Василия Березуцкого Ольга была более категорична.
«Слишком постановочно… На первом фото — искренне, со вкусом и с душой...», — отметила супруга футболиста.
Неизвестно, кто надоумил наставника «Витесса» завести аккаунт в «Инстаграме» — его знакомые или он сам, однако особенно «тепло» в соцсети тренера встретили Евгений Савин.
И Артём Дзюба.
За подобные посты от Слуцкого досталось обоим. «Сава, а я и не пытался тебя тренировать…бесполезно», — ответил он блоггеру. «Ну, игрочишка, держись», — написал Слуцкий Дзюбе, а через несколько выложил мем с форвардом.
Тем не менее в собственном «Инстаграме» российский специалист шутит больше всего про себя.
Здесь Слуцкий нашел своего двойника.
Тут представил себя стариком.
А с помощью этого мема оценил свои способности в вейкбординге. С самоиронией у Леонида Викторовича всё в порядке!
Также в своем аккаунте Слуцкий радуется за «Витесс».
Переживает за Александра Головина.
Делится роликами и снимками с концертов и матчей.
Неудивительно, что у наставника голландской команды уже более 100 тысяч подписчиков. Кажется, такой показатель – это только начало.
- 20 августа 2019
-
16:16
-
16:04
-
15:59
-
15:45
-
15:41
-
15:37
-
15:34
-
15:28
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:09
-
15:05
-
14:44
-
14:39
-
14:35
-
14:16Круговой подписал контракт с «Зенитом» Эксклюзив
-
14:01
-
13:55
-
13:35
-
13:31
-
13:17
-
13:14
-
13:04
-
13:02
-
12:47
-
12:35
-
12:24
-
12:11
-
12:02
-
11:44
-
11:42
-
11:32
-
11:23
-
11:15