Жена Березуцкого посчитала, что это слишком наигранно.

Слуцкий отжигает в «Инстаграме». Теперь специально сфоткался в «Макдоналдсе»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий известен своими прогрессивными методами работы и общения с игроками. Однако до соцсетей он добрался лишь недавно. Около 10 дней назад экс-тренер ЦСКА зарегистрировался в «Инстаграме» и начал жечь.



Вот, например, его сегодняшний пост.

Слуцкий решил вспомнить знаменитую фотографию из «Макдоналдса» десятилетней давности, сделав новый пародийный снимок. Сразу же после публикации в комментариях к посту появились восторженные отзывы. Сергей Семак оценил фото эмодзи «все отлично», а Дениса Глушакова снимок рассмешил до слёз. Жена Василия Березуцкого Ольга была более категорична.



«Слишком постановочно… На первом фото — искренне, со вкусом и с душой...», — отметила супруга футболиста.

Неизвестно, кто надоумил наставника «Витесса» завести аккаунт в «Инстаграме» — его знакомые или он сам, однако особенно «тепло» в соцсети тренера встретили Евгений Савин.

И Артём Дзюба.

За подобные посты от Слуцкого досталось обоим. «Сава, а я и не пытался тебя тренировать…бесполезно», — ответил он блоггеру. «Ну, игрочишка, держись», — написал Слуцкий Дзюбе, а через несколько выложил мем с форвардом.

Тем не менее в собственном «Инстаграме» российский специалист шутит больше всего про себя.

Здесь Слуцкий нашел своего двойника.

Тут представил себя стариком.

А с помощью этого мема оценил свои способности в вейкбординге. С самоиронией у Леонида Викторовича всё в порядке!

Также в своем аккаунте Слуцкий радуется за «Витесс».

Переживает за Александра Головина.

Делится роликами и снимками с концертов и матчей.

Неудивительно, что у наставника голландской команды уже более 100 тысяч подписчиков. Кажется, такой показатель – это только начало.