Игра Берга – это фиаско. Но критиковать надо не его, а Мусаева

Давайте сразу оговоримся, что в чудовищном поражении «Краснодара» в Греции виноват вовсе не Берг. В среду плохо было всё без исключения: ключевой футболист Кабелла получил травму ещё в середине первого тайма (и, похоже, выбыл надолго), позиционная атака не клеилась, дыры в опорной зоне во втором тайме стали достигать размеров половины поля, а защитники Спайич, Фьолусон и Рамирес не успевали покрывать пространство и не справлялись со скоростями.

Есть и ещё один оправдательный момент персонально для Берга: в конце концов, с ним на поле «Краснодар» пропустил всего один гол, тогда как без него – аж три за оставшиеся 20 минут. Однако критика и насмешки, обрушившиеся в адрес шведского нападающего после матча со всех сторон, отчасти справедливы. В Пиреях Маркус собственными ногами написал методичку под названием «Как не должен играть центральный нападающий». В его действиях было так мало хорошего, что это не могло не отразиться на всей команде.



Во-первых, у Берга оказалась чересчур низкая вовлечённость в игру. За 71 минуту он выполнил 38 ТТД с 47-процентным браком. В показатели включены как созидательные действия, так и оборонительные. В первом тайме возник 14-минутный (!) отрезок, в течение которого швед совсем не участвовал напрямую в эпизодах.



Во-вторых, Маркус не справился со своей ключевой функцией, ради которой его, собственно, во многом и брали в «Краснодар», — с работой в подыгрыше. У форварда всего 17 передач, из которых точными оказались 12. Каждая ошибка у чужой штрафной – потенциальная необходимость для всей команды разворачиваться и совершать рывок назад по 40-50 метров.

В-третьих, совершенно не понравилась интенсивность действий Берга и качество его открываний. Прятаться за спины защитникам – так себе способ выхода на ударную позицию. И стоит ли удивляться, что у Берга за 71 минуту – одно касание в чужой штрафной. Это была борьба за верховой мяч и скидка.

В-четвертых (и в-главных по вчерашнему матчу), опытный форвард, игрок сборной Швеции и участник крупнейших международных турниров, которого выпускают в матче повышенного накала в ущерб времени для талантливой молодёжи, должен ответственно подходить к реализации таких редких из-за характера игры возможностей. Но в первом тайме Берг после в кои-то веки сработавшего прессинга в средней линии запорол атаку «4 в 2» — из-за медленного движения и долгого принятия решений, а во втором после паса Вандерсона так неудачно принял мяч, что пришлось уходить вправо с потерей темпа и торопиться с ударом. Вместо чистого выхода один на один – поспешная попытка с 20 метров.

В Интернете гневные болельщики уже успели окрестить трансфер провальным, но я бы не стал спешить с оценками. Даже в откровенно неудачных для Берга матчах периодически заметны качества, которые хотел получить с появлением шведа «Краснодар». Он часто выдвигается в оттяжку на пространство для подыгрыша при развитии атаки, цепляется с переменным успехом за забросы и за мяч после аутов, дорабатывает в первой линии прессинга (эпизод из игры с «Порту» на выезде и момент из второго тайма вчерашней игры, закончившийся пасом вдоль линии штрафной на Сулейманова).

Но при этом заметно, насколько в скверном тонусе сейчас пребывает Берг после двух лет в ОАЭ и скомканной предсезонки, а также насколько ему банально не хватает взаимопонимания с партнёрами ввиду малого количества совместного времени. Первый фактор влечёт за собой низкую вовлечённость и интенсивность, второй – брак при подыгрыше и ощущения, что он просто не подходит команде по стилю.



В будущем Берг, может, и наберёт форму, и оценка его игры изменится в лучшую сторону. Но матч с «Олимпиакосом» уже не переиграть. А зачем тренерский штаб выпускает его сейчас, не до конца готового ни физически, ни тактически, — большой вопрос. В той же вчерашней игре, когда «Краснодар» не так много владел мячом, Игнатьев и Сулейманов с их качеством открываний и игры на свободном пространстве могли бы оказаться намного полезнее.