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Гасперини высказался о своём возможном переходе на работу в «Наполи»

Гасперини высказался о своём возможном переходе на работу в «Наполи»
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Наполи».

«Де Лаурентис обращался ко мне в 2011 году, но тогда я возглавил «Интер». Несмотря на это, в дальнейшем он всегда относился ко мне с большим уважением. Но сейчас я сосредоточен на заключительных матчах этого сезона в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. Мы хотим победить во всех играх», – приводит слова Гасперини журналист Николо Скира в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что в «Аталанте» намерены удержать Гасперини, несмотря на интерес итальянских топ-клубов к специалисту.

Джан Пьеро Гасперини работает в «Аталанте» с 2016 года. Ранее в Серии А он возглавлял «Дженоа», «Палермо» и «Интер».

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