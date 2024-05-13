Уэйн Руни раскритиковал игру «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игру команды после поражения в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

«Манчестер Юнайтед» временами настолько открыт, что это просто невероятно. Пространство и шансы, которые они предоставляют, просто невероятны. Мне жаль любого игрока в этой защите, потому что играть на такой позиции очень сложно.

Команда выглядит разрозненной. Это команда, состоящая из отдельных людей, и это вызывает беспокойство. Даже если вы посмотрите на команды из середины и нижней части таблицы, вы увидите, что они сплочены и компактны», — приводит слова Руни BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка.

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