Капелло: не понимаю, почему про Де Дзерби так много говорят. Что он выиграл?

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о наставнике английского «Брайтона» Роберто Де Дзерби.

«Что такого сделал Де Дзерби за свою карьеру, что он выиграл? В этом году его команда занимает девятое, десятое, одиннадцатое место… Я не понимаю, почему о нём постоянно говорят как об одном из лучших и самых востребованных тренеров», – приводит слова Капелло журналист Николо Скира в соцсетях.

Де Дзерби возглавляет «Брайтон» с сентября 2022 года. После 36 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

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