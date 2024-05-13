Будущее Луки Модрича в «Реале» зависит от Тони Крооса — журналист Санчес

Полузащитник «Реала» Лука Модрич хочет остаться в мадридском клубе.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес в соцсетях, хорватский игрок согласен на снижение зарплаты. Однако его дальнейшая судьба зависит от будущего Тони Крооса – если немец останется, то Лука покинет клуб, если же Тони уйдёт, то у Модрича будет шанс остаться.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Кроос в текущем сезоне сыграл в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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