Энрике высказался о Мбаппе после последнего домашнего матча француза за «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем Килиане Мбаппе после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:3). Отметим, Мбаппе проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона.

«Тренировать Килиана Мбаппе было одно удовольствие, он всегда вёл себя примерно. Мне не в чем упрекнуть игрока, он вёл себя идеально», — приводит слова Энрике Marca.

В оставшихся двух турах чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Ниццей» и «Метцем».

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»