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Энрике высказался о Мбаппе после последнего домашнего матча француза за «ПСЖ»

Энрике высказался о Мбаппе после последнего домашнего матча француза за «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем Килиане Мбаппе после матча 33-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» (1:3). Отметим, Мбаппе проводил последний домашний матч за клуб. Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Тулуза
Тулуза
1:0 Мбаппе – 8'     1:1 Даллинга – 13'     1:2 Гбоу – 68'     1:3 Магри – 90+5'    

«Тренировать Килиана Мбаппе было одно удовольствие, он всегда вёл себя примерно. Мне не в чем упрекнуть игрока, он вёл себя идеально», — приводит слова Энрике Marca.

В оставшихся двух турах чемпионата Франции «ПСЖ» встретится с «Ниццей» и «Метцем».

Напомним, Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. Его действующий контракт с клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

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