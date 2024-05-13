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Эрик тен Хаг рассказал, что не даёт «Манчестер Юнайтед» прогрессировать

Эрик тен Хаг рассказал, что не даёт «Манчестер Юнайтед» прогрессировать
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о проблемах команды после поражения в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 20'    

«Любой тренер всегда может сделать что-то лучше, но я работаю здесь два года, и у меня был только один раз полный состав игроков, и невозможно прогрессировать в команде с таким количеством травм. Это похоже на плавание, заложив руки за спину. Вы должны держать голову над водой, и мы пытаемся это сделать. Так не должно быть, но я возвращаюсь ко всем нашим проблемам, а вы затем анализируете выступление. Вы должны видеть, что мы были конкурентоспособны, но это, конечно, не то, чего вы хотите. Мы должны победить, должны выигрывать каждую игру. Но на данный момент мы находимся не на этой позиции и уж точно не в той команде с травмами», — приводит слова Тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка.

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