Руни: при мне «МЮ» финишировал седьмым, но даже тогда было не так плохо, как сейчас

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал выступления «красных дьяволов» в текущем сезоне английской Премьер-лиги.

«Когда я был в команде, мы финишировали седьмыми под руководством Дэвида Мойеса. Да, я помню, что Мойес в итоге потерял работу, но даже тогда не было так плохо, как сейчас», — приводит слова Руни Daily Mail.

Напомним, 12 мая состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Арсенал» набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед», у которого 54 очка, идёт восьмым.

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