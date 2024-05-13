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Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции

Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции
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Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
0 : 2
Монако
Монако
0:1 Уаттара – 52'     0:2 Фофана – 65'    

Команда российского полузащитника Александра Головина гарантировала себе серебряные медали чемпионата Франции по итогам сезона-2023/2024. Отметим, что монегаски впервые с сезона-2018/19 напрямую выходят в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.

Это первое серебро Головина в Лиге 1. Ранее россиянин дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Франции (2020/21, 2021/22).

«Монако» набрал 64 очка после 33 матчей. В заключительном матче сезона монегаски встретятся с «Нантом».

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