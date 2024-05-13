Головин впервые в карьере стал серебряным призёром чемпионата Франции

Завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монпелье» и «Монако». Команды играли на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Стефани Фраппар. «Монако» одержал победу со счётом 2:0.

Команда российского полузащитника Александра Головина гарантировала себе серебряные медали чемпионата Франции по итогам сезона-2023/2024. Отметим, что монегаски впервые с сезона-2018/19 напрямую выходят в Лигу чемпионов без квалификационных раундов.

Это первое серебро Головина в Лиге 1. Ранее россиянин дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Франции (2020/21, 2021/22).

«Монако» набрал 64 очка после 33 матчей. В заключительном матче сезона монегаски встретятся с «Нантом».